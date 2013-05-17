ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Бизнес будут проверять по-новому» пишет: Госслужба предпринимательства разработала проект закона, который обязывает органы надзора останавливать деятельность компаний лишь через суд…

* * *

Также «Дело» в публикации «Депутаты хотят уточнить, соответствуют ли электромобили стандартам Евро-3» пишет: парламентарии хотят выяснить, распространяются ли нормы обязательных экологических стандартов Евро-3 - Евро-6 на электромобили, мототехнику и внедорожную подвижную технику…

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Торт здесь неуместен», в котором пишет: в Беларуси ограничили продажу импортных кондитерских изделий. В распоряжении "Ъ" оказалось письмо властей страны торговым компаниям, где для локальных производителей в структуре продаж кондитерской продукции устанавливается квота в 85%. Сейчас Беларусь - один из крупнейших экспортных рынков сбыта для украинских производителей, и введенные меры угрожают им потерей свыше 55 млн долларов дохода…

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украину видят в негативе», в котором пишет: успешные размещения Украиной евробондов не побудили агентство Standard & Poor`s улучшить прогноз по суверенным рейтингам - он остается отрицательным. Несмотря на то, что кредиторы готовы давать Украине в долг, внешние риски увеличились. Пока ситуация не нормализуется, эксперты советуют правительству повременить с новым размещением евробондов…

* * *

«Сегодня» в публикации «На сколько в Украине могут подорожать газ и свет» пишет: эксперты утверждают, что цены на коммунальные услуги для населения вырастут на 20—25% уже до конца года…

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Что мы будем есть через 20 лет: наноеда с ГМО и яблоко-поливитамин» пишет: в недалеком будущем ученые предложат суп от простуды, колбасу из экскрементов и яичницу с антиоксидантами…

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Жить стало лучше... по статистике» пишет: состояние экономики Украины с приходом 2013 года, согласно официальной статистике, сменило тренд – после продолжительного обвала наступило время подъема. Ярким примером тому служит превращение дефицита внешней торговли в профицит. Эксперты ставят под сомнение успех власти, уверяя, что пока об улучшении состояния торгового баланса говорить не приходится…

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Роспотребнадзор: 9% молока не соответствуют санитарным требованиям» пишет: в ведомстве отмечают, что доля некачественных продуктов снижается, но слишком медленно…

* * *

Также «Известия» в публикации «В Госдуме обещают легализовать продажу «красивых» автономеров» пишут: депутаты рассчитывают пополнить государственный бюджет и закрыть черный рынок регистрационных знаков…

* * *

«Ведомости» в публикации «ЦБ предлагает загнать инфляцию в коридор» пишут: Центробанк России предлагает на ближайшие годы установить для инфляции допустимый коридор колебаний от 3 до 6% в год…

(УНИАН)