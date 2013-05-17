Рыбак надеется, что на следующей неделе примут все евроинтеграционные законы

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак надеется, что на следующей неделе ВР примет все необходимые евроинтеграционные законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“Несколько законов осталось”, - отметил спикер.

“Мы хотим, чтобы все фракции их согласовали, вынесем на заседание парламента и, я думаю, что свои обещания перед Советом Европы, которые мы давали, мы выполним”, - подчеркнул Рыбак.

Он отметил, что не видит серьезных проблем в этом вопросе, и лишь добавил: “Есть один вопрос, который касается, как это правильно сказать, нетрадиционных для Украины вопросов”. “Но я думаю, нужно и Европе знать менталитет украинского народа. То, что может подходить для других государств, не подходит для украинского народа. Поэтому здесь мы будем выполнять только волю наших избирателей, волю наших людей”, - подчеркнул Рыбак.

Как сообщалось, на этой неделе Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о дискриминации, касающейся защиты прав сексуальных меньшинств.

Раньше министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что закон о противодействии дискриминации станет частью реформ в рамках выполнения первой фазы Плана по либерализации визового режима с ЕС