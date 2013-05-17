Анонс на 20 мая

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* 11-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока и Северной Африки (MENA)». Будут обсуждаться актуальные проблемы сотрудничества со странами MENA, пути активизации и расширения инвестиционных потоков в Украину, механизмы защиты прав и интересов зарубежных инвесторов, а также представлен пакет мер и законодательных инициатив по углублению сотрудничества Украины со странами региона. Также будут затронуты вопросы имиджа Украины в странах MENA, проблематика освещения украинскими СМИ региона и двусторонних отношений. Цель мероприятия – формирование рекомендаций для органов власти и национальных производителей по развитию экономического сотрудничества и расширению деловых связей Украины со странами MENA. Организаторы: аналитическая группа Da Vinci AG, Арабский совет в Украине. Информ.партнеры: первое в Украине арабоязычное издание «Вокруг Украины», газета «Комментарии», интернет-издание «Дипломатические комментарии». В работе примут участие представители дипломатических миссий стран Ближнего Востока и Северной Африки, ведущие эксперты по вопросам развития политических и экономических отношений со странами региона (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон:(067) 7587798.

* Пресс-конференция главы "Укравтодора" Евгения Прусенко на тему: "Состояние, первоочередные задачи и перспективы развития автомобильных дорог общего пользования".

* Круглый стол на тему: "Образование 2020: бизнес и университеты", посвященный развитию высшего образования в Украине в десятилетней перспективе. Организаторы: Центр "Развитие КСО" в партнерстве с компанией ERNST&YOUNG. По результатам круглого стола будет разработана концепция "Высшее образование 2020" и пилотные проекты между бизнесом и университетами. Результаты будут представлены на международной конференции "Предприятие 2020: бизнес и общество".

* Состоится заседание Пресс-клуба Регионального Представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси на тему: «Транснациональные корпорации: каковы угрозы для страны?». Вопросы: Как ТНК влияют на экономику и на рынок труда в Украине? Чем это чревато для устойчивого развития страны? Какие вызовы существуют для социально-справедливых трудовых отношений в ТНК в Украине?. В программе: презентация публикации «Взаимодействие транснациональных корпораций с национальными экономиками на примере Украины» и встреча с автором публикации Элланой Молчановой, доцентом КНЭУ им. В.Гетьмана. А также встреча с гостем: Сергеем Кондрюком, зампредседателя Федерации профсоюзов Украины.

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