Кожара в Кракове встретился с Эштон и Фюле

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, встреча политиков состоялась в пятницу в Кракове в рамках рабочего визита Кожары в Польшу.

Кожара подтвердил намерение Украины продолжать реализацию евроинтеграционного курса, а также проинформировал сторону ЕС о достигнутом нашим государством прогрессе во внедрении системных реформ, что позволит перевести двусторонние отношения на уровень политической ассоциации и экономической интеграции, отметили в МИД.

Особое внимание было уделено перспективам подписания Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре, в частности в контексте одобренного 15 мая решения Коллегии ЕК относительно рекомендации Совету ЕС подписать Соглашение.

Во время встречи с Эштон среди вопросов международной повестки дня собеседники уделили отдельное внимание реализации приоритетов Украинского председательства в ОБСЕ, в частности, активизации взаимодействия в приднестровском урегулировании в формате «5+2».