Евросоюз поддерживает стремление стран "Восточного партнёрства" к интеграции - Эштон

Европейский Союз поддерживает стремление стран "Восточного партнёрства" к интеграции с ЕС.

Об этом заявила в Кракове Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, передает РИА «Новости».

Глава европейской дипломатии участвовала во встрече глав МИД Вишеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша) и участников программы "Восточное партнерство" (Украина, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова). Также на встречу был приглашен Линас Линкявичюс - глава МИД Литвы, которая с 1 июля будет председательствовать в ЕС.

Главными темами обсуждения были будущее программы и ноябрьский саммит в Вильнюсе. "Мы показали нашим партнерам на Востоке, в какой высокой степени мы привержены укреплению их связей с Европейским Союзом", - сказала Эштон на совместной пресс-конференции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, выразил надежду на скорейшее парафирование Соглашения об ассоциации с Арменией, Грузией и Молдовой и подписание соответствующего соглашения с Украиной.