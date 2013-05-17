ТОП-10 (17 мая)

Россия заговорила о «Ямал-2», чтобы вынудить Украину продать ГТС – российский эксперт

Специалисты Excelerate ENERGY уже на следующей неделе прибудут в порт Южный для определения размещения LNG-терминала

Падение промпроизводства в Украине за 4 месяца составило 4,2%

Нацбанк продлил действие обязательной продажи 50% валютной выручки до 19 ноября

Украина за 4 месяца сократила добычу газа до 6,7 млрд кубометров

Украинские предприятия задолжали Пенсионному фонду 8,8 млрд грн

Министерство подсчитало, что морская отрасль нуждается в 25 млрд грн инвестиций

Украина определила проблемные вопросы во взаимной торговле с Беларусью

Минздрав обещает снизить цены на лекарства

Раде предлагают создать комиссию по расследованию деятельности «Газ Украина 2009»

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Россия заговорила о «Ямал-2», чтобы вынудить Украину продать ГТС – российский эксперт

В России заговорили о газопроводе «Ямал-Европа-2» в обход Украины, чтобы напугать украинское руководство и заставить его продать «Газпрому» свою газотранспортную систему.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Есть желание посильнее напугать украинское руководство перспективой строительства и реального ввода в строй обходных газопроводов, которые гарантированно смогут заменить украинский транзит. Идея, которую «Газпром» и политическое руководство России пытается довести до Януковича, крайне проста: «продайте ГТС, тогда откажемся хотя бы от части обходных маршрутов», - сказал Митрахович.

По его словам, российская сторона, поднимая этот вопрос, как бы отсылает к опыту Беларуси.

«Мол, там продали трубу, и ничего страшного, сейчас вот даже новую проложим, транзит через Беларусь только вырастет. Украине предлагается в вопросах трубы пойти по пути Беларуси», - добавил он.

При этом Митрахович считает, что разговоры про «Ямал-2» позволят «Газпрому» и Путину в случае необходимости закрыть тему третьей и четвертой ниток Nord Stream («Северный поток») и не строить их раньше трубы через Беларусь и Польшу.

В тоже время, он отметил, что объективно в Европе есть регионы, куда газ через газопроводы Nord Stream и South Stream («Южный поток») поставлять неудобно (юго-восток Польши, Словакия и север Венгрии). По его мнению, «Ямал-2» решил бы эту проблему.

При этом Митрахович подчеркнул, что это как раз те страны, которые сейчас вовлечены в игры с Украиной по виртуальному реверсу.

«А если газ в эти страны пойдет не через Украину, а через «Ямал-2», то поставки российского газа из Европы будут возможны уже только уже через физический реверс, что сделает этот газ более дорогим, чем получается в схеме реверса виртуального», - сказал он. Митрахович считает, что «есть небольшая надежда, что поляки в итоге согласятся на аргументы «Газпрома» - ведь с экономической точки зрения они получают и новую трубу, и возможность зарабатывать на транзите, а другим газовым проектам (СПГ, интерконнекторы, сланцы и пр.) «Ямал-2» никак не мешает.

«Больше труб хороших и разных» - это отличный вариант для потребителя. Хотя я лично думаю, что раз уж Туск раскритиковал этот проект по политическим причинам («нежелание играть в российскую игру»), то он свое мнение не изменит», - считает эксперт.

Справка УНИАН. 3 апреля 2013 года Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал-Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвРоПолГаз» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев.

Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и " ЕвРоПолГаз " заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал-Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

19 апреля Туск принял решение уволить министра государственного имущества Николая Будзановского за недостаточный контроль над государственными компаниями, который стал очевидным после подписания меморандума с российским "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".

15 мая Миллер заявил, что газопровод «Ямал-Европа-2» в обход Украины может быть построен в «очень-очень» короткие сроки, так как не требует больших затрат.

В случае реализации проекта, этот газопровод станет третьим в обход Украины после уже построенного россиянами "Северного потока" и "Южного потока", сооружение которого началось в конце 2012 года.

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Специалисты Excelerate ENERGY уже на следующей неделе прибудут в порт Южный для определения размещения LNG-терминала

Специалисты американской компании Excelerate ENERGY с 19 по 21 мая прибудут в порт Южный для изучения возможности размещения плавучей платформы LNG-терминала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил глава Госинвестпроекта Владислав Каськив на международной конференции «Мировая революция LNG: энергетическая независимость Украины».

«Согласно подписанному 16 апреля в городе Хьюстон соглашению, на следующей неделе, с 19 по 21 мая, в порт Южный прибудет техническая группа специалистов американской компании Excelerate ENERGY и польской компании ILF, что даст возможность к 10 июля опубликовать технический отчет о возможности размещения FSRI-платформы в акватории порта”, - сказав Каськив.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о подготовке инженерных работ для размещения плавучего терминала по добыче сжиженного газа (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.).

Морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

Выполнение предпроектных и изыскательных работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Кроме того, юридическая компания Baker Botts предоставила юридические выводы относительно возможности беспрепятственной транспортировки газа через проливы Босфор и Дарданеллы.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

В ноябре 2012 года В.Каськив заявил, что плавучий завод будет арендован у американской компании Excelerаte Energy.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

В апреле 2013 президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина рассматривает возможность строительства «LNG-терминала» в районе Босфорского пролива.

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Падение промпроизводства в Украине за 4 месяца составило 4,2%

В Украине спад промышленного производства в апреле 2013 года к марту 2013 года составил 1,5%, по итогам января-апреля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 4,2%, к апрелю 2012 года спад составил 2,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В частности, падение в добывающей и перерабатывающей промышленности в январе - апреле (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) составило 4,2%, в апреле 2013 года к апрелю 2012 – 2,7%. Вместе с тем, по отношению к марту 2013 года зафиксирован рост в добывающей и перерабатывающей промышленности на уровне 1,9%, обусловленный преимущественно ростом переработки (5% к марту 2013 года), кроме сферы производства кокса и продуктов нефтепереработки, где также зафиксирован спад на уровне 4,1%.

В региональном разрезе наибольший спад промпроизводства зафиксирован в Луганской области – 10,4% к марту 2013 года и 11,8% в январе-апреле к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года составил 5,2%, по сравнению с февралем 2013 года промпроизводство выросло на 11%, а по итогам января-марта 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 5%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Нацбанк продлил действие обязательной продажи 50% валютной выручки до 19 ноября

Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в НБУ заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

При этом она отметила, что НБУ не намерен пользоваться своим правом законодательной инициативы и вводить такие ограничения на постоянной основе.

«Шесть месяцев – это нормальный срок. Такие ограничения должны иметь срочность, и потому вводить такие ограничения на постоянной основе нет необходимости», - заявила Щербакова. Она также сообщила, что соответствующее постановление НБУ от 14 мая зарегистрировано в Минюсте и вступает в силу с 20 мая.

Также представитель Нацбанка сообщила, что регулятор сохранил введенное одновременно с обязательной продажей валютной выручки ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в 90 дней. Соответствующее постановление вступает в действие с 20 мая.

По словам Щербаковой, введенные ограничения позволяют сократить спрос на валюту и повысить ритмичность ее поступлений на межбанковский рынок без угнетения рынка. «Введенные ограничения оправдали себя уже в декабре прошлого года, когда спрос на валюту снизился в 5 раз на межбанковском валютном рынке и в 7 раз — на наличном рынке. С начала текущего года спрос на валюту на межбанковском валютном рынке также сократился в 5 раз. Помимо этого, в апреле текущего года предложение валюты на рынке превысило спрос, впервые зафиксировано положительное сальдо в 120 млн долл. в эквиваленте. Эта тенденция сохраняется в мае, что позволяет Национальному банку не вмешиваться в деятельность межбанковского рынка: наше участие в этом году составляет 1%, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель был более 3%», - сказала Щербакова.

Она также сообщила о сохранении тенденции повышения доверия населения к банковской системе и национальной валюте, что подтверждается приростом гривневых депозитов за январь-апрель текущего года на 16% при одновременном сокращении долларовых депозитов на 3%.

По словам чиновника, данные тенденции способствуют оживлению кредитования, темпы роста которого все еще низкие и составляют 2%, при этом возможности банковской системы позволяют обеспечить более высокий показатель.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок». В соответствии с этим законом за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

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Украина за 4 месяца сократила добычу газа до 6,7 млрд кубометров

Добыча природного газа в Украине в январе-апреле 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,8% - до 6,7 млрд куб. м, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча природного газа в апреле 2013 года по отношению к предыдущему месяцу сократилась на 3% - до 1,7 млрд куб. м.

Газового конденсата за 4 месяца 2013 года добыто 309 тыс. тонн - на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Украинские предприятия задолжали Пенсионному фонду 8,8 млрд грн

Задолженность украинских предприятий перед Пенсионным фондом по состоянию на 1 мая составила 8,8 млрд грн, сообщила на селекторном совещании в Кабинете министров министр социальной политики Украины Наталья Королевская.

Как передает корреспондент УНИАН, она, в частности, отметила: «У нас сегодня две проблемы – долги по зарплате и задолженность перед Пенсионным фондом. На 1 мая задолженность перед Пенсионным фондом составила 8,8 млрд грн. Графики погашения этих долгов срываются, за исключением 4 областей».

По словам Королевской, Минсоцполитики инициирует проведение в областных госадминистрациях совещаний по решению вопроса задолженности перед ПФУ.

Как сообщал УНИАН, задолженность предприятий перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ) на 1 января 2012 года составляла 653,5 млн. грн. За 9 месяцев 2012 года задолженность превысила 1 млрд грн. Вместе с тем, в марте 2013 года министр Королевская сообщала, что задолженность перед Пенсионным фондом составила порядка 8 млрд грн.

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Министерство подсчитало, что морская отрасль нуждается в 25 млрд грн инвестиций

Для увеличения конкурентоспособности морской отрасли Украины до уровня, соответствующего мировым стандартам, необходимо 25 млрд грн инвестиций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на заместителя министра Дмитрия Демидовича.

"Для того, чтобы морская отрасль подняла свою конкурентоспособность и соответствовала мировым стандартам: достаточным глубинам, приему судов большой грузоподъемности и т.д., необходимо минимум 25 млрд грн. инвестиций в ближайшие годы", - цитирует пресс-служба замминистра.

В то же время Демидович считает, что реформирование морской отрасли создаст надлежащие условия для дальнейшего конкурентоспособного развития.

«Сейчас время играет против нас. Украина теряет свою конкурентоспособность как государство, имеющее выход к морю. И это отражается на грузопотоке, и на этом комплексе проблем, которые существуют. Поэтому, если мы не реализуем реформу сейчас, через 10 лет вместо портов могут быть пляжи », - передает пресс-служба слова Демидовича, отметившего, что экспорт и импорт для государственных портов - это внутреннее потребление, при этом развивать порты можно только транзитом, поэтому необходимо поднимать конкурентоспособность государства, чтобы увеличить объемы транзита.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины начало процедуру реорганизации государственных предприятий морского транспорта и создания Администрации морских портов Украины. Реорганизация затронет 20 предприятий морского транспорта Украины - 18 морских портов, ГП «Дельта-лоцман» и Керченскую паромную переправу.

В соответствии с приказом Мининфраструктуры №163 от 19 марта, Администрация морских портов Украины является правопреемником реорганизуемых государственных предприятий в части имущества, прав и обязанностей в соответствии с разделительными балансами.

Также приказом создана комиссия по реорганизации государственных предприятий морского транспорта, в состав которой вошли руководители и специалисты реорганизуемых предприятий, а также лидеры их профсоюзных организаций. Утвержден ряд мер по обеспечению реорганизации государственных предприятий путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно разделительным балансам.

18 государственных морских портов Украины по итогам 2012 года переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных.

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Украина определила проблемные вопросы во взаимной торговле с Беларусью

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов и представители бизнеса Беларуси определили спектр проблемных вопросов, которые необходимо разрешить, поскольку они негативно влияют на реализацию совместных проектов и развитие взаимовыгодных деловых отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, перечень вопросов был определен в ходе встречи Прасолова с представителями бизнеса Беларуси сегодня в Киеве, которую инициировал первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

К проблемным были отнесены вопросы, касающиеся поставок украинских кондитерских изделий в Республику Беларусь, импорта белорусской молочной продукции, перевозок отечественными перевозчиками по территории иностранных государств, развития сотрудничества украинских и белорусских предприятий легкой промышленности.

Прасолов заверил участников совещания, что правительство Украины сделает все возможное для решения наболевших вопросов, поскольку есть полное понимание того, что это послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

В частности, проблемные вопросы станут предметом обсуждения на 22-м заседании украинско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Правительство Украины готово оказывать всяческую поддержку и помощь в решении возникающих спорных вопросов, поскольку связи между украинскими и белорусскими предприятиями являются одним из основных элементов двусторонних торгово-экономических отношений между Украиной и Республикой Беларусь. Я как министр в пределах своей компетенции буду применять соответствующие меры по их решению не только в рамках вышеназванной комиссии, но и через сотрудничество с Евразийской экономической комиссией, Таможенным союзом и Единым экономическим пространством », - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день существуют таможенные проблемы с экспортом кондитерских изделий и их реализацией в Беларуси. В начале мая первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов дал обещание решить проблему поставок украинских кондитерских изделий в Беларусь.

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Минздрав обещает снизить цены на лекарства

Министерство здравоохранения Украины готовит ряд мероприятий для снижения цен на лекарства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, об этом сегодня заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева во время рабочей поездки в Луганскую область.

В частности, по словам министра, уже идут переговоры с зарубежными импортерами относительно пересмотра ценовой политики. Кроме того, рассматривается возможность расширения ассортимента отечественных аналогов лекарственных средств, цены на которые значительно ниже, чем на импортную продукцию.

Как также сообщили в пресс-службе, министр здравоохранения во время поездки по области ознакомилась с работой Славяносербского фельдшерско-акушерского пункта, Трехизбенской врачебной амбулатории общей практики - семейной медицины и с работой Славяносербской областной туберкулезной больницы.

В Луганске Богатырева проверила ход строительства Луганского областного перинатального центра ІІІ уровня и реконструкции отделения неотложных состояний и медицины катастроф Луганской областной клинической больницы.

После этого министр приняла участие в коллегии Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации по вопросам реформирования первичного уровня системы здравоохранения.

«Сколько раз я посещаю Луганский регион, столько раз удивляюсь, насколько динамично развивается отрасль здравоохранения в области. Реформирование отрасли идет с учетом пожеланий и требований людей и под личным контролем губернатора», - отметила министр во время общения с прессой.

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Раде предлагают создать комиссию по расследованию деятельности «Газ Украина 2009»

Депутат от фракции «Батькивщина» Олег Медуница инициирует создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности группы компаний «Газ Украина 2009», являющейся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины.

Проект соответствующего постановления №2985 зарегистрирован в парламенте и опубликован на сайте.

«Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств участия должностных лиц в контрабанде и монополизации рынка нефтепродуктов и сжиженного газа, нарушений в сфере государственных закупок при участии группы компаний «Газ Украина 2009», - сказано в документе.

В качестве обоснований для создания данной комиссии в документе приводятся журналистские расследования ряда украинских СМИ, которые утверждают, что деятельность компании «Газ Украина 2009» привела к значительным потерям государственного бюджета. В частности, приводится информация о том, что за короткий промежуток времени группа получила контроль над 80% внутреннего сбыта сжиженного газа и заняла ведущее место в импорте нефтепродуктов в Украину, при этом говорится, что госбюджет потерял приблизительно 1,5 млрд грн от неуплаты акциза и НДС.

Справка УНИАН. Основным акционером группы компаний «Газ Украина 2009» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

Группа компаний «Газ Украина 2009», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), в марте 2013 года купила у крупнейшей частной российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина 2009» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.

УНИАН