Баланс недели: экономика в ступоре, Россия ищет повод для нового газового скандала, а Таможенный союз затевает торговые войны

То ли падаем, то ли ползем...

Прошедшая неделя отличилась лавиной макропоказателей, которые, к сожалению, свидетельствуют, что экономическая ситуация в Украине продолжает желать лучшего. Так, с начала года промпроизводство упало на 4,2%, за апрель - на 2,2%. Цифры формируют негативное настроение, но если учесть, что за январь-март 2013 года против аналогичного периода прошлого года спад составил 5% (март к марту – 5,2%), то можно немного «перевести дух» - может, не так все плохо (в 2012 году по сравнению с 2011 годом промпроизводство сократилось на 1,8%).

В региональном разрезе самый большой промышленный обвал зафиксирован в Луганской области (10,4% к марту 2013 года и 11,8% в январе-апреле к аналогичному периоду прошлого года).

Статистика угнетает, несмотря на низкую сравнительную базу прошлого года. Конъюнктура внешних рынков для экспортеров остается неблагоприятной, внутренний рынок - слишком слабым, а инвестиционное кредитование - чересчур дорогим.

Начальник отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светлана Рекрут считает, что «промпроизводство продолжит снижаться во втором квартале по причине слабого внешнего спроса на продукцию украинской металлургической и химической отраслей, а также машиностроения. Во втором полугодии ожидается небольшой рост как благодаря низкой базе сравнения, так и в связи с ожидаемым улучшением внешнего спроса на сырьевые товары. Наш прогноз годового роста промпроизводства - 1,2%, но при улучшении ситуации на внешних рынках. В противном случае показатель останется отрицательным».

Еще одна, но уже вроде бы утешительная новость - дефицит внешней торговли товарами Украины в 1-м квартале снизился на 32%. В основном, это произошло из-за резкого снижения закупки энергоносителей, чему способствует не столько активная диверсификация поставок топлива, сколько теплый период времени года. Статданных по торговле услугами еще нет, но если показатель будет сверх положительным, то в итоге получим профицит внешней торговли – невероятно, но факт.

Как отмечает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, «пока об улучшении состояния торгового баланса говорить не приходится. Внешнеторговый дефицит сохраняется в Украине уже длительный период, и на фоне медленного экономического роста в мире и продолжающегося кризиса в еврозоне будет фиксироваться еще длительное время».

Но на этом «положительные» новости не заканчиваются - доходы госбюджета за 4 месяца выросли на 5 млрд грн (или на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года) - до чуть более 106 млрд грн. Тут следует напомнить, что, по данным Минфина, дефицит госбюджета за январь-март 2013 года составил 4,5 млрд грн. То есть, его мы покрыли, а вот нарастили ли новый, еще не известно. А пока статисты занимаются «положительными» подсчетами, растет госдолг, который напрямую связан с госказной, – за первый квартал на 1,3% до 67,4 млрд долл. Эксперты считают, что с учетом активного размещения евробондов правительство обеспечило ресурсы для его погашения до середины года. Кабмин планирует удержать госдолг в 2013 году на уровне 30,6% ВВП. По данным ICU, общий объем платежей, который Украина должна будет выплатить по своим обязательствам до конца года, составит порядка 97,5 млрд грн. При этом пиковыми по объему, помимо февраля, станут май (11,8 млрд грн), июнь (10,9 млрд грн), август (12,2 млрд грн) и ноябрь (11,5 млрд грн). Как с этой задачей справится власть, покажет время.

Кстати, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's видит развитие Украины «в негативе» - на прошедшей неделе оно подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги страны и одновременно свой негативный прогноз. По мнению агентства, рейтинги Украины «сдерживаются политической неопределенностью и проблемами финансового сектора».

Трубу отставили, взялись за хранилища

Не обошлось на прошедшей недели без газовой темы. Вице-премьер-министр Юрий Бойко 16 мая слетал в Москву на встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Главная тема переговоров - закачка газа в подземные хранилища Украины. Подробности общения, традиционно, не сообщаются. Говорится только следующее – «стороны отметили особую актуальность решения этой задачи, которая потребует от украинской стороны значительных финансовых ресурсов». Если учесть, что Киев продолжает сокращать закупку российского газа, включив европейский реверс, и продвигается на сланцевом и LNG-терминальном пути, на что Москва реагирует обходными трубопроводами, украинско-российское газовое «сотрудничество» продолжает набирать обороты.

В продолжение газовой темы стоит отметить еще одну новость – Национальная комиссия госрегулирования в сфере коммунальных услуг заявила, что тарифы на тепловую энергию в Украине пока повышаться не будут. Но при это подчеркивалось - действующие тарифы на ЖКУ не отвечают экономически обоснованному уровню. Решение вполне ожидаемое – впереди выборы, кто же хочет ругаться с электоратом. А с МВФ, который настаивает на повышении стоимости газа для населения, наверное, этот вопрос утрясут. Хотя в этой истории не обошлось без интриги. 15 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволяет принимать тарифные решения НКРЭ без участия Кабинета министров. А комиссия намерена повысить на 25% тарифы на электроэнергию и на 20% - на газ, о чем заявляла неоднократно. То есть, нашли решение, как отвести удар от правительства.

Денег нет, но пересчитать обещают

Прошедшая неделя ознаменовалась и заботой парламентариев о пенсионерах. Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка назначения и индексации пенсий. Документом предусматривается ежегодный перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения заработной платы, с которой они назначены, на коэффициент, соответствующий не менее 20% роста средней заработной платы в сравнении с предыдущим годом. Можно, конечно, порадоваться за вышедших на заслуженный отдых, если бы не одно но - безденежье в целом. Власть сначала рапортует о рекордном перевыполнении поступлений в Пенсионный фонд, а затем говорит о задолженности перед ПФ, которая на 1 мая составляет почти 9 млрд грн. Как ранее заявляли в Минсоцполитике, о повышении и пересмотре пенсий говорить при таком финансовом раскладе не имеет смысла. Как власть будет выкручиваться из создавшегося положения, можно только догадываться. Хотя, чего не сделаешь… перед выборами.

Курятина не по вкусу

Украинским аграриям на прошедшей неделе было очень жарко. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. В то время как беспощадное солнце выпаливает остатки влаги из почвы на юге и востоке страны, угрожая серьезными потерями урожая, отечественные кондитеры вот уже месяц топчутся у белорусской границы, которая им совсем не рада, а производители курятины все еще ломаю голову над причиной ограничения экспорта их продукции в страны Таможенного союза.

О проблемах с поставками отечественной курятины стало известно еще в начале мая. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России 7 мая сообщила, что со 2 мая в страны Таможенного союза временно не будет поставляться животноводческая продукция четырех украинских предприятий. При чем кроме менее известных производителей «Элитекс» и «Тавр-Плюс», в «черный» список попали два гиганта - компании «Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Наша ряба») и «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата»), на которые приходится около 80% поставок украинского мяса птицы в Россию, Беларусь и Казахстан. К слову, уже 14 мая с первых двух предприятий обвинения были сняты, тогда как для «МХП» и «Агромарса» границы все еще закрыты. Примечательно, что это является следствием решения нашей Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы. Причиной такого шага стало обращение ТС с просьбой проверить качество экспортируемой продукции. Доблестная Госветфитослужба, конечно же, проблемы нашла. Так, в продукции двух предприятий были обнаружены листерия и сальмонелла, однако какой производитель и чем грешит, ведомство не уточняет. И все бы ничего, но вот только якобы уличенные в недобросовестности компании заявляют, что никакие официальные документы, подтверждающих дефекты их продукции ни от Госветфитослужбы, ни от Россельхознадзора к ним не поступали. Что послужило истинной причиной ограничения, можно только догадываться. К примеру, президент Союза производителей пищевой промышленности Украины Олег Юхновский считает действия со стороны Таможенного Союза началом очередной торговой войны, методы которой Россия хорошо отработала во время печально известной «сырной истории». Эксперт также предупреждает о том, что в преддверии возможного подписания Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое может состояться в ноябре текущего года, отечественные производители аграрной продукции будут вовлечены в ряд торговых войн со странами Таможенного союза.

Кондитерам не сладко

До сих пор не разрешилась ситуация и с отечественной кондитеркой, которая еще с начала апреля не может добраться до белорусского рынка. Начиналось все просто, в лучших традициях стран постсоветского пространства. В первых числах апреля фуры с отечественными кондитерскими изделиями попали под усиленный таможенный контроль на границе с Беларусью. Тогда отечественные производители сладостей связывали подобные действия с попыткой ограничить украинский экспорт на время майских праздников, которые традиционно считаются одним из пиков продаж сладостей. Но майские уже давно прошли, а наши кондитерские изделия так на полках белорусских супермаркетов и не появились. Глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдинюк рассказал УНИАН, что в Беларуси действует постановление местных властей, согласно которому торговые организации обязаны обеспечить во 2-м квартале 2013 года удельный вес продажи кондитерских изделий белорусского производства в общем объеме реализации не менее 85%.Поэтому, даже если отечественная кондитерка преодолеет неприступную границу, попасть в торговые сети ей не удастся. Начальник отдела бакалейно-кондитерских и других товаров управления потребительского рынка продовольственных товаров Министерства торговли Беларуси Татьяна Радкевич, в свою очередь, заявляет, что никаких ограничительных нормативных документов не существует. Что бы там ни было, но по подсчетам «Укркондпрома» отрасль из-за перебоев с поставками продукции на белорусский рынок уже потеряла более 50 млн грн. Более того, Балдинюк предупреждает о полной потере рынка Беларуси, который, между прочим, является для украинских кондитеров четвертым по емкости.

В ожидании дождя

Но, если торговые конфликты хоть как-то можно решить, то с погодой уж точно не договоришься. Из-за засухи аграриям восточных областей уже пришлось остановить сев яровых культур, так как верхний слой почвы слишком сухой для проведения посевной. По словам начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны Адаменко, высокая температура воздуха и длительное отсутствие осадков на территории Украины могут стать причиной падения урожайности яровых зерновых культур на 30%. Изменить ситуацию к лучшему могут только обильные дожди, которые, судя по всему, в Украину не спешат. Осадки, которые выпали в середине недели почти на всей территории страны, были недостаточными и только подразнили аграриев. По данным консалтинговой компании «Агрител», ситуация может улучшиться, если в ближайшее время выпаде 15-20 мм осадков, однако такие их скопления были зафиксированы только в отдельных регионах центральной и южной Украины. Тем не менее, Министерство агарной политики и продовольствия пока не видит причин для беспокойства. Глава ведомства Николай Присяжнюк советует сельхозпроизводителям максимально использовать орошаемые земли, разместив на них, прежде всего, сою, кормовые и овощные культуры.

Нана Черная, Яна Брензей (УНИАН)