КНДР запустила в Японское море три баллистические ракеты малой дальности

КНДР сегодня осуществила запуск трех баллистических ракет малой дальности со своего восточного побережья в Японское море.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на южнокорейское информагентство Рёнхап.

По данным Министерства обороны Республики Корея, два запуска были зафиксированы утром, а еще один - после полудня. Тип запущенных ракет не уточняется.

В Сеуле отметили, что вооруженные силы Южной Кореи пристально следят за действиями КНДР и сохраняют режим повышенной готовности.

Как сообщал УНИАН, 7 мая КНДР отменила действовавший в стране с 26 марта режим высшей боевой готовности и убрала с боевых позиций баллистические ракеты средней дальности "Мусудан".

Режим высшей боевой готовности, по данным правительственных источников был отменен в КНДР примерно 30 апреля. Это совпало с завершением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских маневров с участием более 200 тыс. человек. Пхеньян называл их репетицией вторжения на Север и объявил, что готов нанести ответный сокрушительный удар.

В частности, на восточном побережье КНДР севернее порта Вонсан были развернуты на мобильных установках две баллистические ракеты "Мусудан" ориентировочной дальностью до 4 тыс. км. В теории они могут нанести удар по всей территории Японии и принадлежащему США тихоокеанскому острову Гуам. На восточном побережье КНДР были также замечены семь других баллистических ракет меньшей дальности. Пока нет данных, убраны ли и они с боевых позиций.

Наблюдатели полагали, что Пхеньян может пойти на тренировочный запуск баллистических ракет для демонстрации своей боевой мощи. Он ожидался в районе 15 апреля, когда в КНДР прошли торжества по случаю дня рождения основателя и первого лидера страны Ким Ир Сена. Однако запусков по неясным причинам так и не произошло.

В то же время в Сеуле и Токио не исключали, что КНДР может пойти неожиданные пуски баллистических ракет позже, поскольку они достаточно мобильны, и наблюдение из космоса не всегда может зафиксировать их перемещение.