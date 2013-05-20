ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Чтобы получить кредит МВФ, Кабмину придется воздержаться от повышения зарплат» пишет: для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом дефицит госбюджета Украины не должен превысить 1,9-2%. Об этом говорится в проекте меморандума…

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Также «Дело» в публикации «Профсоюзы требуют отставки министра внутренних дел» пишет: независимый медиапрофсоюз и Национальный союз журналистов требуют отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко после инцидента с избиением представителей СМИ…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Валютная распродажа», в котором пишет: население теряет интерес к сбережению своих средств в иностранной валюте. В апреле на наличном рынке впервые за последние пять лет наблюдался профицит валюты - на 117 млн долларов. Участники рынка связывают это со стабилизацией курса гривни и падением депозитных ставок по валютным вкладам, прогнозируя, что такая тенденция сохранится в течение лета. С началом нового делового сезона девальвационные ожидания, как и спрос на валюту, могут возрасти. Поэтому осторожным вкладчикам банкиры все же советуют сохранить валютную диверсификацию сбережений…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Виктор Пинчук нашел железорудные аргументы», в котором пишет: бизнесмен Виктор Пинчук подал в международный суд иск к совладельцам группы "Приват" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Он потребовал в Высоком суде Лондона передать ему акции Криворожского железорудного комбината или компенсировать их стоимость, которая, по оценкам экспертов, составляет не менее 1,5 млрд долл., и вернуть начисленную за последние восемь лет прибыль…

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«Сегодня» в публикации «Скоро в Украине подешевеет жилье» пишет: вторичное жилье может стать доступнее из-за снижения спроса. Цены на него упадут уже в конце 2013 — начале 2014 года…

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Также «Сегодня» в публикации «Сезонный труд: где заработать летом» пишет: у желающих улучшить свое материальное положение есть масса вариантов - от работы барменом до сборщика клубники…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «С Кипра российские деньги убежали в Люксембург и Ирландию» пишет: как показывают данные Банка РФ, кризис на Кипре внес коррективы в офшорные схемы движения российского капитала…

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Также «Известия» в публикации «Египет разорвал контракт с Россией на разработку боеприпасов» пишут: сроки создания высокоточных артиллерийских снарядов переносились девять раз, после чего египтяне отказались от сотрудничества…

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«Ведомости» в публикации «Доходы за рубежом больше не скрыть» пишут: российские налогоплательщики не смогут скрыть доходы за рубежом - страны ОЭСР договорились об обмене налоговой информацией…

(УНИАН)