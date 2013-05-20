«Зеонбуд» дал скидку к тарифам

Компания «Зеонбуд», оператор национальной цифровой эфирной телесети (цифровое телевидение «Т2»), приняла решение предоставить телекомпаниям дополнительную скидку к действующим тарифам в размере 50%.

«Сейчас, по договорам с телекомпаниями, «Зеонбуд» предоставляет скидку 25% от тарифа, с учетом дополнительной скидки, общая скидка составит 75%. Дополнительная скидка будет действовать до конца 2014 года», - заявил Виктор Галич, генеральный директор компании «Зеонбуд», сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Зеонбуд».

«Мы говорили о том, что готовы продемонстрировать индустрии свою конструктивную позицию. И мы это сделали. Уже сегодня, в понедельник, мы направляем телекомпаниям официальные уведомления о принятом решении. Это было не простое решение, с учетом того, что у компании остаются незакрытые обязательства по кредиту, полученного на строительство цифровой сети в 2010 году», - сказал Виктор Галич.

Как сообщал УНИАН, сейчас "Зеонбуд" предоставляет скидку 25% от тарифа, с учетом нового решения общая скидка составила 75%.

Украина завершила первый этап перехода от аналогового к цифровому телевидению.

В начале 2012 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что "Зеонбуд" выполнила взятые на себя обязательства, построив, самую крупную в Европе сеть цифрового эфирного вещания. Общий объем инвестиций компании в проект составил 134 млн долларов США.