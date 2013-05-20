Посольство Чехии будет выдавать украинцам многоразовые шенгенские визы

С 22 мая Посольство Чехии в Украине будет выдавать украинцам не только одноразовые, но и многоразовые шенгенские визы с целью туризма и лечения.

Об этом сообщает официальный сайт диппредставительства.

“Шенгенская многоразовая виза с целью туризма и лечения может быть выдана при условии, что заявитель докажет или обоснует намерение часто и регулярно путешествовать, или же в случаях, когда заявитель докажет свою безукоризненность и надежность, в частности тем, что предыдущие шенгенские визы использовал согласно правилам. Далее заявитель подтверждает свою экономическую ситуацию в стране происхождения и намерение покинуть территорию стран-членов до истечения срока действия визы”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что желающий получить многоразовую визу при подаче заявления должен доказать, что в прошлом ему было выдано, по меньшей мере, две одноразовые шенгенские визы или одна многоразовая шенгенская виза на 90 дней со сроком действия хотя бы на один год. Для этого нужно предоставить копии этих виз, которые он использовал по назначению.

"В таком случае можно предполагать, что и следующая многоразовая виза будет использована по назначению. Срок действия такой визы будет составлять один год, следующей - два года", - сообщили в посольстве.

Консульский сбор за подачу заявки на многоразовую визу при этом не повышается по сравнению с одноразовой. Размер консульского сбора остается неизменным как при подаче заявления индивидуально, так и через аккредитованную туристическую фирму. Консульский отдел не взимает повышенный или дополнительный сбор в этом случае. Аккредитованные туристические фирмы также не имеют причины взимать со своих клиентов более высокую плату за посредничество при подаче заявления на многоразовую визу, чем при подаче заявления на одноразовую визу.