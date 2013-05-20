Анонс на 21 мая

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится Международная конференция «Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС: Основные аспекты и преимущества. Реформирование системы технического регулирования». Докладчики: Валерий Пятницкий, Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции, Николас Бердж, руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине, Евангелос Вардакас, бывший директор Директората по предпринимательству и промышленности ЕК, представители АПУ и Минэконом развития и торговли Украины. В 11-30 - пресс-конференция с ключевыми докладчиками.

* Состоится VII международная конференция по вопросам социальной ответственности бизнеса и устойчивого развития «Ответственность бизнеса перед страной». Организатор: общенациональный экономический журнал «Эксперт Украина». В работе примет участие зам. председателя КГГА Руслан Крамаренко.

* Состоится открытие ХVI Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». Организатор - Госслужба специальной связи и защиты информации Украины. В программе: пленарное и секционные заседания, семинары и круглые столы по направлениям: актуальные вопросы криптографической и технической защиты информации; принципы подготовки кадров в сфере защиты информации, обеспечение безопасности в сфере электронной цифровой подписи в Украине, новые подходы в сфере проведения государственной экспертизы комплексных систем защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах; кибернетическая безопасность в современном мире, практические аспекты сетевой безопасности в информационных системах; Интернет и информационная безопасность и др..

* Пресс-конференция на тему: «Новые порядки по предоставлению социальных услуг населению и работодателям: о регистрации безработных, о выдаче ваучеров на обучение и об оказании профориентационных услуг». Участники: Тамара Харитонова, начальник отдела организации содействия трудоустройству КМЦЗ, Татьяна Пянтак, начальник отдела организации профобучения КМЦЗ; Инна Мякота, начальник отдела организации профориентации КМЦЗ, руководители районных центров занятости Киева.

* Возле Министерства инфраструктуры состоится акция солидарности с работниками Украинского Дунайского пароходства. В знак протеста против невыплаты зарплаты за 7,5 месяцев работники Базы технического обслуживания УДП (Измаил Одесской обл.) объявили "итальянскую забастовку", находясь на рабочих местах. Организатор акции солидарности- профсоюз «Захист праці».

* Круглый стол на тему: «Проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с функционированием ОСМД». Мероприятие пройдет под председательством зам.председателя Антимонопольного комитета - государственного уполномоченного Федора Влада с участием представителей органов государственной власти, общественных организаций и субъектов хозяйствования. Предусмотрено обсуждение проблемных вопросов создания и функционирования ОСМД и поиск возможных путей их решения.

* Круглый стол на тему: «Тарифы на электрическую и тепловую энергию в Украине: когда они оставят нас без тепла и света?». Вопросы: Украина стоит на пороге неизбежного перехода к экономически обоснованным тарифам на электричество и тепло. Каким сегодня должен быть реальный тариф для населения и что он в себя включает? Прозрачность тарифов - один из ключевых вопросов на пути перехода к экономически обоснованным тарифам на электричество и тепло. Готовы ли отечественные энергетические компании стать открытыми для потребителей? Увеличение тарифов на электроэнергию для населения - единственный способ привлечь инвестиции в энергетическую отрасль, а значит и единственный путь к спасению украинской энергосистемы и др.

* Пресс-конференция на тему: «Нельзя позволять свободную продажу оружия в Украине?». Участники: президент корпорации "Сириус" Игорь Николенко, президент «Украинской федерации профессионалов безопасности» Сергей Шабовта, председатель наблюдательного совета «Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

* Состоится Интеренет-конференция председателя правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина на тему: "Покупка жилья с помощью государства". Вопросы: Реализация государственных жилищных программ в 2013: молодежное льготное кредитование; доступное жилье; удешевление стоимости ипотеки. Как стать участником государственных жилищных программ. Проблемные вопросы и перспективы реализации государственных жилищных программ. Задать вопрос можно на странице Facebook Фонда, или отдельной ветке форума сайта Фонда. Телефоны: (044) 275 5668 факс (044) 270 6455 E-mail: pressa@fhb.kiev.ua, www.molod-kredit.gov.ua

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