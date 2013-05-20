Большинство украинцев считают, что выиграют от вступления в ЕС - соцопрос

41,2% украинцев убеждены в том, что они лично выиграют от вступления Украины в Европейский Союз, противоположное мнение у 25,6% опрошенных.

Таковы результаты социологического исследования Центра Разумкова, переданные УНИАН.

Заметно меньше - 32,4% - респондентов видят для себя выигрыш при вступлении в Таможенный союз, а проигрыша ожидают почти столько же опрошенных – 31,9%.

По результатам опроса, 45,8% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Против присоединения к ЕС высказались 35,8% опрошенных, а 18,4% респондентов не определилось по этому вопросу.

Также более положительно оценивается польза от вступления в ЕС для страны. Относительное большинство - 45,3% - опрошенных уверены, что страна выиграет от вступления в ЕС. Противоположного мнения придерживаются 30,3% респондентов.

В свою очередь, оценки пользы евразийской интеграции для страны разделились почти поровну – 36,8% граждан считают, что страна выиграет от присоединения к Таможенному союзу, 37,4% – убеждены, что проиграет.

На вопрос «Где лучше условия для инновационного развития Украины, превращения ее в страну с развитой экономикой, социально-культурной сферой – в ЕС или в Таможенном союзе?», 41,5% ответили, что в ЕС, а 26,8% - что в Таможенном союзе. 14,9% избрали ответ – «в одинаковой степени».

Вместе с тем, 80,2% опрошенных убеждены в том, что интеграции в ЕС мешает высокий уровень коррупции в Украине, 78,2% отметили низкий уровень экономического развития и недостаточные темпы реформ, 69,8% указали на проблемы в сфере демократии.

Гораздо меньше респондентов считают препятствиями на евроинтеграционном пути отличие культурного развития Украины от общеевропейского, а также геополитическую (историческую, культурную) близость к России, соответственно, 40% и 38,2%.

Результаты опроса свидетельствуют, что заинтересованность ЕС в сотрудничестве с Украиной, по мнению граждан, имеет конкретный, выразительно прагматичный характер.

Выстраивая иерархию интересов ЕС на украинском направлении, граждане отдали первое место „использованию природных ресурсов Украины” - 47,8%. Вторую позицию заняла заинтересованность в «использовании интеллектуального, научного потенциала, рабочей силы» - 43,6%, третью – „заинтересованность в украинском рынке для товаров ЕС” - 41,3%. Респонденты также отмечали заинтересованность ЕС в выведении Украины из-под влияния России, в транзите энергоносителей из РФ и тому подобное.

Наибольшие сомнения у респондентов вызывает заинтересованность ЕС в импорте украинской продукции.

*** Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова с 20 по 25 апреля 2013 г. Опрошено 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.