Президент поручил Азарову готовить заседания Всемирного экономического форума

Президент Украины Виктор Янукович образовал Организационный комитет по содействию подготовке и проведению в Украине Регионального заседания Всемирного экономического форума «Стратегический диалог относительно будущего Украины».

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Как говорится в документе, Оргкомитет образуется с целью обеспечения надлежащей подготовки и проведения в Украине этого мероприятия.

Согласно Указу, Организационному комитету следует разработать и обеспечить утверждение в двухнедельный срок плана мероприятий по содействию подготовке и проведению в Украине Регионального заседания Всемирного экономического форума “Стратегический диалог относительно будущего Украины”.

В состав Организационного комитета вошли - премьер-министр Украины Николай Азаров (председатель Организационного комитета), первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов (первый заместитель председателя Оргкомитета), первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова (заместитель председателя Организационного комитета), советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АП Андрей Гончарук, директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев, заместитель руководителя Секретариата Кабинета министров Украины Сергей Камышев (ответственный секретарь Оргкомитета), министр иностранных дел Леонид Кожара, первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.