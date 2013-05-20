ТОП-10 (20 мая)

В Украине монетарная база в апреле выросла на 4,3%, денежная масса – на 2%

Снижение индекса производства базовых отраслей в апреле замедлилось до 1,3%

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 1-м квартале снизился почти в 10 раз

Профицит внешней торговли услугами в 1-м квартале вырос на 7,5% – до 1,861 млрд долл.

Впервые с начала года продажа валюты населением превысила спрос

Fitch присвоило евробондам «Укрсоцбанка» на 2 млрд грн предварительный рейтинг «В+»

Fitch присвоил финальный рейтинг «В-» пятилетним евробондам «Укрзализныци»

Годовой план поступлений от аренды госимущества выполнен более чем на 50%

Белорусский МАЗ и российский КамАЗ объединятся в холдинг

«Укравтодор» откажется от строительства новых дорог ради ремонта старых

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В Украине монетарная база в апреле выросла на 4,3%, денежная масса – на 2%

Монетарная база в Украине в апреле 2013 года выросла на 4,3%, денежная масса – на 2%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за апрель увеличился на 4,3% (с начала года – на 4,7%) – до 267,2 млрд грн. Денежная масса в апреле выросла на 2,0% (с начала года – на 5,6%) – до 816,9 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в апреле составил 3,2 млрд грн (с начала года - 9,3 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 7,92% годовых (с начала года - 7,88%). При этом объем мобилизационных операций составил 6,5 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка - 3,25% (с начала года соответственно 46,6 млрд грн и 2,53%).

По информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в апреле вырос на 7,8 млрд грн, или на 1,3% (с начала года - на 5,7%), - до 600,1 млрд грн. «Это произошло исключительно за счет прироста остатков средств в национальной валюте, которые за месяц выросли на 2,6% (с начала года - на 10,9%). В иностранной валюте остатки средств на депозитных счетах снизились на 0,5% (с начала года - на 1,1%). Средства физических лиц в апреле выросли на 2,2% (с начала года - 8,1%) - до 395,4 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц в течение месяца выросли на 0,4% (с начала года - на 1,3%) - до 204,7 млрд грн», - сообщает НБУ.

Также сообщается, что в апреле общий объем остатков по кредитам вырос на 3,7 млрд грн, или на 0,5% (с начала года - на 1,9%), - до 824,8 млрд грн благодаря приросту кредитов как в национальной, так и в иностранной валюте на 0,5% (с начала года - на 1,6% и 2,4% соответственно). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за апрель выросли на 0,4% (с начала года - на 2,1%) - до 639,4 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в апреле выросли на 0,8% (с начала года - на 1,2%) и составили 185,4 млрд грн.

Объем наличности вне банков в апреле вырос на 4,1% (с начала года - на 5,5%) - до 214,5 млрд грн. Уровень корсчетов банков за месяц уменьшился на 12,1% (с начала года - на 18,3%) - до 20,2 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 мая 2013 года, согласно установленным нормативам, составил 19 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 6,6 млрд грн. Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за апрель выросли на 5,2% (с начала года — почти в 8 раз) - до 3,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в марте 2013 года выросла на 0,5%, денежная масса – на 1,5%.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Снижение индекса производства базовых отраслей в апреле замедлилось до 1,3%

Снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в апреле 2013 года замедлилось до 1,3% в годовом выражении со снижения на 4% в марте, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, основным фактором положительной динамики является рост объемов промышленного производства и строительства.

«Так, восстановление в апреле работы трех крупнейших промышленных предприятий дало возможность нарастить объем производства промышленности на 2,2% за вычетом сезонного фактора, а падение в годовом выражении замедлилось с 5,2% в марте до 2,2% в апреле», - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года составил 2,2%, по сравнению с мартом 2013 года спад составил 1,5%, а по итогам января-апреля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 4,2%.

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Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 1-м квартале снизился почти в 10 раз

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2013 года составил 125,8 млн долл., в то время как в первом квартале 2012 года дефицит составлял 1,190 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам первого квартала 2013 года составило 1,987 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1,861 млрд долл. против 2,921 млрд долл. дефицита и 1,731 млрд долл. профицита соответственно в первом квартале прошлого года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом квартале 2013 года снизился до 19,325 млрд долл. (в первом квартале 2012 года – 20,643 млрд долл.), причем импорт товаров составил 17,898 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 19,079 млрд долл.), импорт услуг – 1,427 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 1,563 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом квартале 2013 года снизился до 19,199 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 19,453 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 15,911 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 16,158 млрд долл.), экспорт услуг – 3,288 млрд долл. (в первом квартале прошлого года – 3,295 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

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Профицит внешней торговли услугами в 1-м квартале вырос на 7,5% – до 1,861 млрд долл.

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам первого квартала 2013 года выросло на 7,5% – до 1,861 млрд долл., по сравнению с также положительным сальдо в первом квартале 2012 года в 1,731 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале 2013 года экспорт услуг составил 3,288 млрд долл. или 99,8% по отношению к первому кварталу 2012 года, объем импорта составил 1,427 млрд долл. или 91,3% по отношению к первому кварталу 2012 года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составили транспортные услуги (58,3%), деловые услуги (11,3%), а также услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги (9,4%).

Рост объемов экспорта услуг в первом квартале 2013 года зафиксирован в сфере переработки материальных ресурсов - на 186,1 млн долл., услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 77,9 млн долл., роялти и других услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности - на 6,6 млн долл., деловых услуг - на 5,2 млн долл., а также услуг, связанных с финансовой деятельностью - на 3,7 млн долл.

При этом зафиксировано снижение объемов экспорта по услугам трубопроводного транспорта - на 143,6 млн долл., железнодорожного транспорта - на 30 млн долл., воздушного (на 16 млн долл.) и морского (на 11,8 млн долл.) транспорта, прочих вспомогательных и дополнительных транспортных услуг - ни 25,8 млн долл, услуг, связанных с путешествиями - на 28,5 млн долл, услуг по страхованию - на 18,8 млн долл., строительных услуг - на 12,2 млн долл.

Экспорт услуг в страны СНГ в первом квартале 2013 года составил 40,4% общего объема экспорта, в страны Европейского Союза - 30,7%. Основной страной-партнером Украины в экспорте услуг остается Россия, на которую приходится 1,235 млрд долл., или 37,6% общего объема экспорта услуг.

Наибольшую долю в импорте услуг по итогам первого квартала 2013 года составляли транспортные услуги - 23,6%, деловые услуги - 19,5%, финансовые услуги - 11,5%, государственные и правительственные услуги - 11,3%, услуги, связанные с путешествиями - 9,9%, роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности - 9,6%.

Рост объемов импорта услуг зафиксирован в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 20,6 млн долл., государственных и правительственных услуг - на 13 млн долл., услуг по ремонту и техническому обслуживанию - на 10 млн долл., деловых услуг - на 6,1 млн долл. и услуг, связанных с путешествиями - на 3,3 млн долл.

При этом снизились объемы импорта финансовых услуг - на 55,6 млн долл., строительных услуг - на 52 млн долл., услуг частным лицам, культурных и рекреационных услуг - на 39,9 млн долл., транспортных услуг - на 21,4 млн долл. (за счет снижения услуг воздушного транспорта на 21,4 млн долл. и железнодорожного - на 13 млн долл.).

Импорт услуг из стран СНГ в первом квартале 2013 года составил 19,4% общего объема импорта, из стран Европейского Союза - 48,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине профицит внешней торговли услугами за 2012 год снизился на 9,7% по сравнению с 2011 годом - до 6,821 млрд долл. В 2012 году экспорт услуг составил 13,528 млрд долл. или 98,1% по отношению к 2011 году, объем импорта составил 6,706 млрд долл. и вырос на 7,6%.

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Впервые с начала года продажа валюты населением превысила спрос

Чистая продажа наличной валюты населением в апреле 2013 года составила 118 млн долл., в то время как в марте текущего года чистая покупка составила 3 млн долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,026 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,572 млрд долл., продали — на 1,454 млрд долл.

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в апреле снизились на 5,4 млн долл. и по состоянию на 1 мая 2013 года составили 22,377 млрд долл.

Также сообщается, что в апреле объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 47,897 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства). Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) 233,6 млн долл. (180 млн евро), а объем покупки валюты составил 40 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в марте на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) Нацбанк продал 496,1 млн долл., а объем покупки валюты составил 188,6 млн долл. (60 млн долл. и 100 млн евро). Объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины в марте составил 2,509 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,253 млрд долл., продали - на 1,256 млрд долл. Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизились на 195,9 млн долл. и по состоянию на 1 апреля 2013 года составили 22,383 млрд долл.

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Fitch присвоило евробондам «Укрсоцбанка» на 2 млрд грн предварительный рейтинг «В+»

Рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных облигаций «Укрсоцбанка» на сумму 2 млрд грн рейтинг «В+» и рейтинг возвратности активов "RR4", говорится в пресс-релизе агентства, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, Fitch также присвоило выпуску ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «AAA».

Как сообщает агентство, присвоенные рейтинги соответствуют долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте («B+»/прогноз «Стабильный») и национальному долгосрочному рейтингу («AAA(ukr)»/прогноз «Стабильный») «Укрсоцбанка». Рейтинг возвратности активов «RR4» отражает средние перспективы возвратности средств для держателей облигаций в случае дефолта. РДЭ, рейтинг поддержки и национальный рейтинг «Укрсоцбанка» обусловлены вероятностью поддержки, которую он может получить от итальянского UniCredit S.p.A. («BBB+»/прогноз «Негативный»), владеющего 98,36% долей в банке через свою дочернюю структуру UniCredit Bank Austria AG («A»/прогноз «Стабильный»).

Также сообщается, что в случае каких-либо изменений долгосрочного РДЭ в национальной валюте и национального долгосрочного рейтинга «Укрсоцбанка», это окажет влияние на рейтинги эмиссии. Изменение РДЭ банка может произойти в случае изменения суверенного рейтинга, а также если изменится готовность мажоритарного акционера банка продолжать деятельность в Украине.

Как сообщал УНИАН, «Укрсоцбанк» в марте сообщил о намерении привлечь 2 млрд грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций общей номинальной стоимостью 2 млрд грн. В рамках эмиссии банк планирует разместить 2 млн штук именных процентных облигаций серий I - P номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая (по 250 000 штук каждой серии).

Погашение облигаций запланировано по облигациям серии I – 18 февраля 2015 г., J – 26 февраля 2015 г., K – 5 марта 2015 г., L – 25 марта 2015 г., M – 17 февраля 2016 г., N – 25 февраля 2016 г., O – 6 июня 2016 г., P – 22 июня 2016 года.

Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Размещение будет проводиться с 22 мая 2013 года по 25 февраля 2014 года.

Ставка купона по облигациям серий I - L на весь период установлена на уровне 12% годовых, по облигациям серий M - P - 12% годовых на первый-третий процентные периоды и будет устанавливаться на следующие периоды дополнительно.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

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Fitch присвоил финальный рейтинг «В-» пятилетним евробондам «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Shortline Plc, представляющих собой участие в кредите, на сумму 500 млн долл. с погашением в 2018 г. финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-», говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

В сообщении уточняется, что Shortline Plc выпустила облигации для финансирования шести пятилетних кредитов следующим государственным украинским железнодорожным компаниям : Юго-Западная железная дорога, Львовская железная дорога, Южная железная дорога, Одесская железная дорога, Донецкая железная дорога, Приднепровская железная дорога.

"Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом «Укрзализныци» в иностранной валюте, отражая мнение Fitch, что риск дефолта по рассматриваемым облигациям и другим приоритетным необеспеченным обязательствам «Укрзализныци» по сути является одинаковым", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

В апреле Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%.

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Годовой план поступлений от аренды госимущества выполнен более чем на 50%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) по состоянию на середину мая перечислил в государственный бюджет 430 млн грн от аренды госимущества, что составляет 51,5% годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, в Законе Украины "О Государственном бюджете на 2013 год" поступления от аренды установлены на уровне 835 млн грн.

Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации с начала 2013 года по состоянию на начало мая составили 52,6 млн грн, или 0,48% от установленного на этот год плана.

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Белорусский МАЗ и российский КамАЗ объединятся в холдинг

Минск. Объединение Минского автомобильного завода (МАЗ, Беларусь) и Камского автомобильного завода (КамАЗ, Россия) будет реализовано путем создания белорусско-российского холдинга, которому в доверительное управление будут переданы акции этих предприятий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко после церемонии закрытия «Белорусского промышленного форума – 2013».

«Ни о какой продаже или смене собственника речи не идет», - подчеркнул он.

Говоря об этом проекте, Семашко сослался на договоренности, достигнутые во время его переговоров с вице-премьер-министром России Аркадием Дворковичем, завершившихся в Москве 17 мая.

Семашко напомнил, что Президент Беларуси в ежегодном Послании к белорусскому народу и парламенту поддержал идею объединения МАЗа и КамАЗа и сказал, что это надо делать аккуратно и осторожно.

«Осторожно – это значит, что мы не продаем это важнейшее для Беларуси предприятие, речь идет о создании холдинга», - сказал первый вице-премьер-министр Беларуси.

Семашко считает, что создание холдинга позволит усилить потенциал двух гигантов автопрома, особенно их экспортный потенциал.

«Лет через пять, когда мы увидим, что и МАЗ и КамАЗ увеличили свое производство и продажи, тогда только, может быть, мы вернемся к разговору о передаче акций в собственность или другой форме организации интеграции двух предприятий», - отметил Семашко.

По его словам, МАЗ сегодня является динамичным предприятием с хорошими экономическими показателями, судьбу которого хорошо представляют и в его руководстве, и в правительстве, разработаны и реализуются соответствующие бизнес-планы. Однако в условиях Единого экономического пространства (ЕЭП) и вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) интеграция МАЗа и КамАЗа позволит им действовать эффективнее, прежде всего на рынке России.

Семашко отметил, что создание холдинга будет прорабатываться в течение месяца, будут разработаны устав холдинга и соглашения о передаче акций МАЗа и КамАЗа в доверительное управление новой структуре.

Справка УНИАН. С предложением объединить КАМАЗ и МАЗ выступила госкорпорация «Ростехнологии», которой принадлежит 49,9% акций крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей.

Первоначально стороны рассматривали обмен акциями КАМАЗа и МАЗа в рамках объединения двух компаний, но белорусские власти отказались от этого варианта. Затем было предложено создать СП, в которое будут внесены 49,9% акций КАМАЗа и 49,9% акций МАЗа, а также целый ряд предприятий, которые производят автокомплектующие как в России, так и в Беларуси.

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«Укравтодор» откажется от строительства новых дорог ради ремонта старых

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может быть вынуждено отказаться от новых масштабных проектов ради ремонта дорог общегосударственного и местного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве в понедельник заявил глава «Укравтодора» Евгений Прусенко.

«Мы будем вынуждены пойти на непопулярные методы и отказаться от масштабного строительства новых объектов, которые также нужны нашей транспортной сети», - заявил Прусенко, подчеркнув, что необходимо срочно принять меры по сохранению дорог.

При этом он отметил, что уже реализующиеся проекты будут завершены. Среди них автотранспортная магистраль через Днепр, строительство обходов городов Днепропетровск, Донецк, Дунаевцы, Знаменка, Лубны, Рени, Симферополь, Севастополь, села Ракошино и строительство участков автодорог по маршрутам Днепропетровск — Донецк - Луганск, Херсон - Николаев, Херсон — Джанкой — Симферополь, Винница — Умань — Знаменка и другие.

В то же время глава «Укравтодора» отметил, что будет продолжаться сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), а также сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства. В частности, за средства МФО выполняются работы на автодорогах Киев — Харьков — Довжанский (на участках Борисполь — Лубны и Лубны — Полтава), на автодороге Киев — Чоп (участок Киев — Житомир), на автодороге Киев — Ковель — Ягодин (подход к Киеву) и другие проекты.

В ближайшее время строительство новых масштабных проектов, которые требуют значительных финансовых и трудовых ресурсов, предусматривается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями - Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕББР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

УНИАН