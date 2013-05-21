В результате торнадо в США погибли более 90 человек. В ряде районов жилые дома стерты с лица земли

Количество погибших в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Оклахома, достигло 91, сообщает во вторник со ссылкой на данные местных властей агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 51 жертве стихии, среди которых было не менее 20 детей.

Президент США Барак Обама во вторник провозгласил штат Оклахома зоной стихийного бедствия.

Президент подписал указ, в котором отмечено, что в штате Оклахома произошло "крупное стихийное бедствие". Он также распорядился выделить федеральную помощь штату и местным властям. В числе прочего, федеральное правительство выделяет средства в помощь жителям пяти графств в Оклахоме, наиболее пострадавших от торнадо.

Федеральная помощь штату будет включать субсидии на временное жилище и восстановление поврежденных домов, займы под низкий процент для компенсации незастрахованного материального ущерба и другие программы, сообщили в Белом доме. Также федеральное правительство поможет штату, местным властям и некоторым частным негосударственным организациям, которые осуществляют спасательные и восстановительные работы в округах Кливленд, Линкольн, Макклейн, Оклахома и Поттаватоми.

Агентство США по чрезвычайным ситуациям координирует работу федеральных ведомств по оказанию помощи пострадавшим и по оценке ущерба. Пострадавшие владельцы домов и предприятий могут позвонить по специальному бесплатному телефону и подать заявление на получение материальной помощи.

Медики ожидают, что число жертв вырастет. Спасатели продолжают разбор завалов, передает РИА "Новости".

Скорость ветра в эпицентре мощного торнадо, прошедшего в понедельник над населенным пунктом Мур - пригородом Оклахома-Сити, достигала 320 километров в час. В наиболее пострадавших районах жилые дома стерты с лица земли, ветер также разрушил здание начальной школы Plaza Towers.