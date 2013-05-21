ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Украинцы скупали новые авто до их подорожания из-за введения спецпошлин» пишет: прошел месяц после введения в Украине спецпошлин на импортируемые автомобили. Как результат - в апреле было продано 26 тыс. новых иномарок, что на 33% больше, чем в апреле 2012 года и на 35% выше довольно успешных показателей марта текущего года…

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Также «Дело» в публикации «Бензин подорожает: «Укравтодор» предлагает увеличить акциз на нефтепродукты в два раза» пишет: глава «Укравтодора» Евгений Прусенко заявил, что на сегодняшний день других источников финансирования реконструкции и строительства дорог нет…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страховщиков готовят к переменам», в котором пишет: Нацкомфинуслуг предлагает изменить правила игры в сегменте «автогражданки», отстранив страховщиков от влияния на принятие решений в Моторном (транспортном) страховом бюро. Комиссия предлагает ликвидировать неработающий уже год президиум бюро, передать его дирекции управление всеми финансовыми потоками, а также снизить влияние страховщиков в координационном совете. Участники рынка относятся настороженно к идее отстранения их от работы организации…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Всем покинуть полувагоны», в котором пишет: падение спроса на грузовые полувагоны вынудило крупные украинские предприятия перейти на производство технологически более сложной продукции - специализированных вагонов. В компаниях рассчитывают, что выпуск этой продукции позволит получить выручку на прежнем уровне. А эксперты отмечают растущий спрос на этот вид продукции…

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«Сегодня» в публикации «Почему Рада решила отложить самые резонансные законопроекты» пишет: Партия регионов предложила парламенту отложить принятие резонансных законопроектов - о приватизации «Нафтогаза» и аренде газотранспортной системы, о запрете дискриминации секс-меньшинств и перевыборах на семи скандальных округах. В оппозиции подозревают подвох…

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Также «Сегодня» в публикации «Какие дороги в Украине станут платными» пишет: главное автоведомство страны собирается брать деньги за проезд по шести автотрассам…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «За месяц «Одноклассники» дважды сменили владельца» пишет: конечный собственник соцсети - Mail.Ru Group Алишера Усманова оптимизирует налоги или готовит «Одноклассников» к продаже, считают финансовые аналитики…

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Также «Известия» в публикации «Американские Dragon вытесняют «Прогрессы» с МКС» пишут: спрос на транспортные космические корабли «Прогресс» сократился после успешного начала эксплуатации американских коммерческих кораблей…

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«Ведомости» в публикации «Госбанки снижают ставки по ипотеке» пишут: вслед за Сбербанком два других крупнейших государственных игрока ипотечного рынка - «ВТБ 24» и АИЖК заявили о снижении ставок. Частные банки ставки по кредитам не снижают, да и госструктуры пока лишь заявляют об этом, говорят эксперты…

(УНИАН)