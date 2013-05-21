Ассоциация с Евросоюзом увеличит экспортный потенциал Украины – представительство ЕС

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и создание зоны свободной торговли увеличит экспортный потенциал Украины на европейском рынке, заявил руководитель торгово-европейского отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж на прошедшей в Киеве конференции, посвященной созданию зоны свободной торговли.

«Для украинского бизнеса открываются большие возможности на европейском уровне. Однако также хорошо европейским экспортерам получить доступ на украинский рынок. Но для ЕС украинский уровень – это только 1% европейского экспорта, в то время как европейский уровень для Украины уже составляет треть экспорта, и эта сумма может увеличиться»,- сказал Бердж.

Представитель ЕС в Украине также отметил, что создание этой зоны должно способствовать увеличению конкуренции между предпринимателями на украинском рынке, снижению в Украине цен на товары и улучшению его качества.

«Зона свободной торговли будет способствовать уменьшению тарифов, что приведет к увеличению конкуренции на рынке, а значит – к снижению цен на товары. Многие украинские компании опасаются перемен, но я уверен, что со временем они увеличат производство, что впоследствии приведет к общему росту», - сказал Бердж.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе 15 мая Европейская Комиссия одобрила проект решения Совета Европейского Союза о подписании соглашения об ассоциации с Украиной. Однако подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС к саммиту “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.