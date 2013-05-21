Анонс на 22 мая

* Состоится заседание XI сессии Киевсовета VI созыва.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится II Международная конференция на тему: "Внешняя реклама в Украине: вызовы третьего десятилетия". Организатор: Ассоциация наружной рекламы Украины, при поддержке Биржи социальной рекламы, Союза предприятий рекламы на транспорте.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра иностранных дел Леонида Кожары, председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских.

* Состоится официальное открытие 15 Международной агропромышленной выставки АГРО-2013. В открытии примет участие министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. В рамках выставки в 13.30 в пав. № 1 начнет работу Международный форум «Мировой зерновой рынок - тенденции, риски, инициативы», в котором примет участие министр Николай Присяжнюк, а также министры сельского хозяйства и их заместители из Чехии, Польши, Литвы и представители Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО). Будут обсуждаться вопросы глобальной продовольственной безопасности и пути предупреждения рисков, перспективы сотрудничества в зерновой сфере, вопрос важности зернового рынка для развития продовольственного сектора, а также обеспечение прозрачности мирового рынка зерна и усиления координации действий в рамках глобальной системы мониторинга аграрных рынков (Национальный Экспоцентр Украины).

* Состоится брифинг на тему: «Особенности нового графика движения пассажирских поездов на 2013/2014».

* В пресс-студии «Сегодня Мультимедиа» состоится онлайн-конференция с экспертами климатического рынка Украины: Владимиром Степурой, директором компании «Ликонд» и Олегом Корниенко, руководителем отдела промышленной вентиляции «Ликонд» на тему: «Вся правда о кондиционерах». Вопросы можно задать по адресу: press-studio@segodnya.ua .

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: "Соглашение об ассоциации Украины с ЕС: за и против". Участники в Киеве: завотдела внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований Ирина Клименко; директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В Москве: руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, главный редактор журнала "Современная Европа" Виктор Мироненко; руководитель Центра постсоветских исследований отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский; профессор кафедры торговой политики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

* Состоится расширенное заседание Комитета ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики. Приглашены: народные депутаты Украины, министр финансов Украины Юрий Колобов, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, мнистр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов. Вопросы: Внутренняя торговля и ее нормативно-правовое обеспечение. Рассмотрение концепции развития внутренней торговли. Рассмотрение проекта закона о запрете оптовой торговли, кроме комиссионной, подержанных текстильных изделий, одежды и обуви. Рассмотрение и обсуждение сложившейся ситуации по введению и применению регистраторов расчетных операций (РРО).

* Состоятся слушания в Комитете ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы на тему: «Экологические проблемы добычи сланцевого газа в Украине».

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Павла Розенко, народного депутата Украины, замглавы комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Вопросы: Какие перспективы смягчения пенсионной реформы в Украине? Почему власть отдала часть средств пенсионного фонда в министерство доходов и сборов? Останется ли бесплатным проезд в общественном транспорте для льготников? На сколько реально проиндексировать пенсии украинцев? Почему растет уровень задолженности по зарплатам в бюджетной сфере? Вопросы можно задать по адресу: http://press.liga.net/conf/pavel_rozenko/

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