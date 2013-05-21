Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Минске

Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 31 мая в Минске.

Об этом УНИАН сообщили в Исполнительном комитете СНГ.

Кроме заседания Совета глав правительств СНГ в широком формате, предусмотрен ряд двусторонних встреч. В частности, будет проведено заседание руководителей делегаций государств – участников СНГ в узком формате. Заседание пройдет в гостинице «Президент-отель».

Кроме того, отмечается в сообщении, руководители делегаций государств – участников СНГ примут участие в пленарном заседании Форума деловых людей государств – участников Единого экономического пространства, которое состоится в этот же день в комплексе «Минск-Арена».

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Крыму в конце сентября.

Заседания Совета глав правительств СНГ проводятся дважды в год – осенью и весной.