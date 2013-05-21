ТОП-10 (21 мая)

Украина будет пересматривать по отраслям пошлины в рамках ВТО

Украина ожидает разрешения США на поставку кукурузы и пшеницы

«Метинвест» в 2012 году сократил чистую прибыль на 77%

Газ из Германии для Украины в 1-м квартале стоил 390 долл., из России - 420 долл.

Россия должна быть более гибкой на европейском рынке газа – вице-премьер

Минфин привлек в госбюджет 1,341 млрд грн и 165,859 млн долл.

Кабмин разрешил «Энергорынку» выпустить облигации на 1,5 млрд грн

Верховная Рада хочет усилить контроль над оборотом спирта

Депутаты намерены отменить обязательную сертификацию зерна

Украина в апреле сократила производство стали на 8,4%

***

Украина будет пересматривать по отраслям пошлины в рамках ВТО

Позиция Украины относительно пересмотра ставок импортных пошлин (371 позиция) в рамках членства во Всемирной торговой организации неизменна, однако пересмотр позиций пройдет не в общем пакете, а сегментированно – по отраслям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий во время проведения Международной конференции «Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС: Основные аспекты и преимущества. Реформирование системы технического регулирования».

«Мы находимся в процессе. Наша позиция не менялась. Все позиции сгруппированы в несколько видов. Каждая группа будет обсуждаться отдельно. Для этого нужно договориться с теми странами, которые заинтересованы в той или иной группе», - сказал Пятницкий.

При этом он не указал, какие именно страны заинтересованы в переговорах, но подчеркнул, что собственно переговорный процесс интересен всем – в том числе и Европейскому Союзу.

«Процесс идет даже в работе с ЕС. Так или иначе, они тоже заинтересованы решить этот вопрос в контексте общего соглашения», - сказал правительственный уполномоченный.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2012 года Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

Позднее посольство США выразило обеспокоенность неизменностью позиции Украины в отношении пересмотра антидемпинговых пошлин и указало на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны. Аналогичную обеспокоенность выразили и власти ЕС. По мнению европейских дипломатов, в истории ВТО до сих пор не было прецедента такого пересмотра.

В апреле т.г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО, возглавил которую советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АП Андрей Гончарук. По словам Гончарука, Украина намерена продолжать переговоры со Всемирной торговой организацией (ВТО) по пересмотру тарифных ставок в рамках своего членства в организации, несмотря на то, что против этого категорически выступают США и страны Евросоюза.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры о вступлении в ВТО в 1993 году и стала полноправным членом этой организации 16 мая 2008 года.

***

Украина ожидает разрешения США на поставку кукурузы и пшеницы

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и министр сельского хозяйства США по вопросам фермерства и заграничной сельскохозяйственной службы Дарси Веттер обсудили возможность получения Украиной разрешения на поставку кукурузы и пшеницы на рынок США, сообщили в пресс-службе Минагропрода.

Согласно сообщению, в ходе переговоров Присяжнюк отметил, что Украина заинтересована в импорте из США племенных ресурсов, быков и эмбрионов крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Веттер, в свою очередь, высказала заинтересованность США в сотрудничестве в сфере аграрных технологий, в частности производстве биоэтанола и семеноводстве.

В ведомстве также напомнили, что в 2012 году товарооборот сельхозпродукции между США и Украиной составил более 353 млн долл., что на 54% больше, чем годом ранее. А в 1-м квартале текущего года товарооборот между странами вырос почти на 30% - до 126 млн долл.

Справка УНИАН. По данным Гостаможни, в 2012 году Украина импортировала из США 3,5 млн тонн кукурузы, что на 19,6% меньше, чем в 2011 году. Однако экспорт этой культуры не осуществлялся. Между Украиной и США также практически отсутствует торговля пшеницей.

***

«Метинвест» в 2012 году сократил чистую прибыль на 77%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, консолидированная выручка предприятия снизилась на 11% - до 12,565 млрд долл.

Операционная прибыль сократилась на 65% - до 979 млн долл. При этом показатель, равный объему прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA), «Метинвеста» упал по сравнению с 2011 годом на 46% - до 1,985 млрд долл.

Рентабельность EBITDA сократилась до 16% против 26% в 2011 году.

Капитальные инвестиции компании, по сравнению с 2011 годом, снизились на 34% - до 765 млн долл.

Согласно сообщению, общий объем заемных средств «Метинвеста» по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 4,038 млрд долл., включая 2,654 млрд долл. долгосрочных и 1,384 млрд долл. краткосрочных займов.

По словам генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого, финансовые показатели компании за 2012 год отразили общую ситуацию на рынке.

«В прошлом году ситуация в мировой сталелитейной и горнодобывающей промышленности была сложной, так как определенные регионы продолжали испытывать влияние мирового финансового кризиса, особенно в ЕС. Несмотря на нестабильность, мы сохранили объемы продаж, совершили крупные приобретения, достигли существенного прогресса в реализации инвестиционных проектов и расширили сеть дистрибуции», - заявил Сырый.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

***

Газ из Германии для Украины в 1-м квартале стоил 390 долл., из России - 420 долл.

Украина в январе-марте 2013 года импортировала природный газ из Германии, согласно контракту с немецким газовым трейдером RWE, по средней цене 390 долл. за тыс. куб. м, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, всего Украина импортировала из Германии в первом квартале 2013 года 123,46 млн куб. м газа.

Средняя цена природного газа, импортируемого Украиной из Российской Федерации, в первом квартале 2013 года составила 420 долл. за тыс. куб. м. В натуральном выражении импорт из РФ составил 6,947 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в январе-марте 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 2,965 млрд долл. В марте Украина импортировала природного газа на 987,338 млн долл., что на 1,2% меньше марта 2012 года. В феврале «Нафтогаз Украины» существенно сократил закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года «Нафтогаз» продолжил сокращать закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей. По словам министра, в марте «Нафтогаз» закупил всего 200 млн кубометров газа для осуществления транзита в Европу.

Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, продала в январе-марте 2013 года на украинском рынке 1,5-1,7 млрд куб. м природного газа.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

***

Россия должна быть более гибкой на европейском рынке газа – вице-премьер

Россия должна вести более гибкую политику на европейском рынке газа в условиях возросшей конкуренции для обеспечения стабильности своей позиции на этом рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на коллегии Минэнерго РФ.

«Мы должны внимательно следить за развитием событий и вести переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить себе стабильное место на европейском рынке во всех его сегментах. При этом газ остается приоритетным. Надо быть более гибкими с точки зрения поведения на этом рынке», - сказал Дворкович.

По его словам, за последнее время конкуренция газа на рынке существенно выросла.

«Роль долгосрочных контрактов остается очень серьезной, но, тем не менее, спотовый рынок занимает все большее место и в реализации наших долгосрочных и капиталоемких проектов», - напомнил он.

В тоже время, Дворкович считает, что устойчивое место на мировом газовом рынке России могут обеспечить поставки в страны Азии.

«За счет компенсации европейской нестабильности работой на азиатских рынках мы можем обеспечить себе стабильно устойчивое место на мировом газовом рынке», - уверен вице-премьер РФ.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист компания «Газпром» в 2012 году снизила добычу газа до 488 млрд куб. м с 513 млрд в 2011 году, экспорт в дальнее зарубежье - до 138 млрд куб. м со 150 млрд. Таким образом, «Газпром» снизил добычу в 2012 году на 4,9%, экспорт - на 8%.

***

Минфин привлек в госбюджет 1,341 млрд грн и 165,859 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 21 мая, привлекло в государственный бюджет 1,341 млрд грн и 165,859 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 9,670 млн грн по одной поданной заявке на приобретение госбумаг со сроком обращения 161 день и доходностью 7,75%; 814,811 млн грн по четырем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,25%; 516,819 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,30%.

Также Минфин привлек 138,844 млн долл. по девяти поданным заявкам на приобретение 2-летних госбумаг с доходностью 7,75%; 27,015 млн долл. по двум поданным заявкам на приобретение 3-летних госбумаг с доходностью 8%.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа 7 мая Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет. 14 мая Минфин по итогам аукциона привлек в госбюджет 553 млн грн.

В мае 2013 года, как и в апреле, Минфин проведет четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 21 мая 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 216,980 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,837 млрд грн, нерезидентов - 4,895 млрд грн.

***

Кабмин разрешил «Энергорынку» выпустить облигации на 1,5 млрд грн

Кабинет министров разрешил государственному предприятию «Энергорынок», оператору оптового рынка электроэнергии Украины, осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина № 313 от 15 мая 2013 года.

Согласно документу, целью данного размещения является пополнение оборотных средств компании и финансирование текущей деятельности.

Процентная ставка — не более 16,3% годовых.

Также Кабмин рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, установить алгоритм распределения средств пропорционально задолженности ГП "Энергорынок" перед энергогенерирующими компаниями и предприятиями за электроэнергию и услуги по ее передаче за четыре месяца 2013 года в счет погашения задолженности 2013 года. А также учитывать при расчете прогнозируемой оптовой рыночной цены на электроэнергию суммы средств, необходимых для компенсации предприятию расходов, связанных с выпуском, обслуживанием и погашением облигаций.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 мая после заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, об открытии кредитной линии в 1,5 млрд грн для своевременных расчетов госпредприятия «Энергорынок» за потребленную энергию.

«Энергорынок» за январь-апрель 2013 года увеличил задолженность перед НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 2,3% - до 6,056 млрд грн с 5,919 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

***

Верховная Рада хочет усилить контроль над оборотом спирта

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 230 Налогового кодекса Украины (относительно контроля над оборотом спирта и ликероводочных изделий)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта за основу проголосовали 247 народных депутатов из 392, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту, инициатором которого является Кабинет министров Украины, целью принятия документа является усиление контроля над оборотом спирта и процедурой документального оформления операций по ввозу/вывозу спирта и ликероводочных изделий с территории акцизных складов.

Законопроектом предлагается расширить функциональные полномочия представителей органов ГТС на акцизных складах с целью повышения эффективности их работы и обеспечения бюджетных поступлений по акцизному налогу в полном объеме.

В частности, как отмечается в заключении Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, путем внесения изменений в статью 230 Налогового кодекса Украины предлагается предоставить полномочия представителю органа Государственной налоговой службы на акцизном складе во время ввоза на акцизный склад спирта этилового и отгрузки с акцизного склада или ввоза на акцизный склад водки и ликероводочных изделий делать отметку на товарно-транспортной накладной о времени въезда на акцизный склад или выезда с него и по показателям спидометра транспортного средства, а также осуществлять запись в журнале регистрации получения спирта этилового или соответственно в журнале отгрузки водки и ликероводочных изделий.

Кроме того, предусматривается обязать представителя органа Государственной налоговой службы на акцизном складе на протяжении одного рабочего дня, вместо трех рабочих дней по действующей редакции, направлять справку о получении спирта этиловой с помощью средств факсимильной связи представителю органа Государственной налоговой службы на акцизном складе предприятия, которое отпустило спирт.

Также предлагается предоставить полномочия представителю органа Государственной налоговой службы на акцизном складе во время вывоза спирта этилового делать отметку на товарно-транспортной накладной о согласовании его вывоза с помощью проставления штампа «Выезд разрешен» и личной подписи, помечать время выезда и показатели спидометра транспортного средства, а также осуществлять запись в контрольном журнале отгрузки спирта.

В то же время предусматривается обязать такого представителя направлять на протяжении одного рабочего дня с помощью средств факсимильной связи справку об отгрузке спирта этилового в орган Государственной налоговой службы по месту нахождения покупателя спирта.

Законопроектом также планируется предусмотреть, что все документы, которые являются основанием для отпуска спирта, проверяются представителем органа Государственной налоговой службы на акцизном складе, и установить, что транспортировка спирта без товарно-транспортных накладных с отметкой такого представителя запрещается, то есть распространить на такие операции со спиртом действующие на сегодняшний день механизмы для водки и ликероводочных изделий.

***

Депутаты намерены отменить обязательную сертификацию зерна

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной сертификации качества зерна и продуктов его переработки, за исключением зерна, которое полностью или частично приобретается за государственные средства, или же если такое условие предусмотрено контрактом, а также в случае ввоза зерновых продуктов и их переработки на территорию Украины.

За законопроект №4459, зарегистрированный 5 марта 2013 года, «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» проголосовали 299 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы - народные депутаты от Партии регионов Владимир Пилипенко, Виктор Бондарь и Олег Кулинич отмечают, что процедура сертификации качества зерна уже отменена в Российской Федерации, ее нет и в странах Европейского Союза.

«Украинские производители сельскохозяйственной продукции оказались в неравных условиях по сравнению с европейскими и российскими агропромышленными предприятиями, с учетом времени, которое тратится на бюрократические процедуры, связанные с оборотом зерна и продуктов его переработки», - сказано в документе.

При этом действующее законодательство предусматривает выдачу сертификата элеваторам на 1 год и обязательную сертификацию качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины осенью 2012 года установил обязательную сертификацию зерна и продуктов его переработки в случае экспортно-импортных операций и перемещения зерна и зерновых продуктов за счет государственных средств. В остальных случаях предполагается оформление сертификата качества по усмотрению субъекта рынка.

***

Украина в апреле сократила производство стали на 8,4%

Производство стали в Украине в апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократилось на 8,4% - до 2,7 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

При этом Украина опередила Италию и Францию, заняв десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

По информации ассоциации, в апреле 2013 года крупнейшим мировым производителем стали с показателем 65,650 млн тонн (рост на 6,8%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (9,170 млн тонн, + 1%), США (7,258 млн тонн, -7,3%), Индия (6,620 млн тонн, + 3,5%), Россия (5,591 млн тонн, -4,3%), Южная Корея (5,497 млн тонн, -6,3%), Германия (3,564 млн тонн, -0,9%), Бразилия (2,965 млн тонн, -1,6%) Турция (2,866 млн тонн, -0,7%) и Украина (2,748 млн тонн, -8,4%).

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в 1-м квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличилось на 0,4% - до 8,379 млн тонн с 8,342 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

УНИАН