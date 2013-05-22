Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект об импичменте Президента

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть проект закона о порядке импичмента Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также ВР сегодня планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в Закон “О статусе народного депутата Украины” (относительно запросов народных депутатов).

Кроме того, в повестке дня есть законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления экологического налога и проект постановления о введении моратория на закрытие учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

Также депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в Закон “О телевидении и радиовещании” (об обеспечении информационного баланса Национальной телекомпанией Украины и Национальной радиокомпанией Украины”.