Кожара: переговоры о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС идут успешно

Переговоры о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе и при Евразийской экономической комиссии идут успешно, заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в среду, 22 мая, в ходе брифинга в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Все стороны ведут переговоры, в том числе на уровне Евразийской экономической комиссии, и переговоры идут успешно».

Кожара отметил, что группу переговорщиков с украинской стороны возглавляет вице-премьер-министр Юрий Бойко. По итогу переговоров планируется подготовить меморандум, согласно которому Украине предоставлялся бы статус наблюдателя в ТС и ЕЭК.

«Что должно быть зафиксировано в меморандуме, так это статус Украины как наблюдателя в Таможенном союзе и при Евразийской экономической комиссии», - сказал Кожара.

Как сообщал ранее УНИАН, Азаров на встрече с представителями иностранных СМИ 23 апреля т.г. сказал, что Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации.

"На мой взгляд, уже решение принято, и речь идет о технических формулировках", - сказал Азаров. Он добавил, что состоялись встречи с представителями Казахстана и Беларуси, и сейчас идет отработка технических моментов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в конце мая на встрече президентов подписание документов о статусе Украины как наблюдателя, Азаров ответил: "Да".

По информации Министерства экономического развития Российской Федерации, окончательного решения о наделении Украины статусом наблюдателя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая является наднациональным регулирующим органом Таможенного союза, еще не принято. Об этом заявил 23 апреля замглавы министерства Алексей Лихачев.

"Действительно, украинская сторона подготовила и направила нам проект меморандума о присвоении Украине статуса наблюдателя при ЕЭК. У них есть статус наблюдателя при ЕврАзЭС, таким образом, они предложили нам рассмотреть возможность стать наблюдателем при ЕЭК. Этот документ мы действительно получили, и сейчас идут переговоры и в двустороннем формате, и сегодня на заседании совета ЕЭК обсуждался этот вопрос - о дальнейших усилиях по подготовке этого меморандума. Но от этого вопрос решенным не является", - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос, может ли меморандум быть подписан уже в мае на президентском уровне, Лихачев заметил, что "все возможно". "Но пока, я считаю, что на этот вопрос однозначно ответить сложно", - добавил он.