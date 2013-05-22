Верховная Рада не поддержала законопроект об экологическом налоге

Верховная Рада не приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления экологического налога.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали лишь 177 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внесенному народным депутатом от "Свободы" Ириной Сех, им предлагалось обеспечить возможность выполнения органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти полномочий, определенных статьями 15 и 20-4 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», не уменьшая по сравнению с 2011 – 2012 годами процента отчислений экологического налога в местные бюджеты.

В частности, законопроектом предлагалось внести изменения в пункт 10 статьи 69 Бюджетного кодекса Украины.

Кроме того, в пункте 5-1 Раздела VІ "Заключительные положения" в соответствии с изменениями к подпункту 1 планировалось установить, что экологический налог (кроме налога, взимаемого за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока) в специальный фонд государственного бюджета зачисляется в таких пропорциях: с 2014 года - 30 процентов, из них 15 процентов с направлением на финансовое обеспечение исключительно целевых проектов экологической модернизации предприятий в пределах сумм оплаченного ими экологического налога в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Также в подпункте 2 предлагалось исключить абзац четвертый, которым определяется, что экологический налог (кроме налога, взимаемого за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока) в специальный фонд местных бюджетов зачисляется в таких пропорциях: с 2014 года 35 процентов согласно пункту 10 части второй статьи 69 этого Кодекса.