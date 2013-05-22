В России не исключают введения приглашений для въезда в страну граждан СНГ

Москва. В России не исключают введения приглашений для въезда в страну граждан государств СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

«Вариант въезда по приглашениям может быть рассмотрен со странами основного исхода мигрантов в РФ, но здесь дополнительно нужно проработать. Это непростой вопрос», - сказал Ромодановский, отвечая на вопрос о целесообразности введения визового режима со странами СНГ.

При этом он подчеркнул, что визовый режим сегодня со странами СНГ «не совсем актуален».

Ромодановский напомнил, что с 1 января 2015 года граждане ближнего зарубежья будут въезжать в Россию по загранпаспортам. «Для этого все предпосылки есть. Я думаю, нас наши партнеры поймут», - добавил глава ФМС РФ.

Он подчеркнул, что в России созданы все условия для законной квоты мигрантов из других стран.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что к 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

При этом Путин отметил, что в рамках Таможенного союза и ЕЭП будет и дальше действовать нынешний режим пересечения границы с максимально упрощенными правилами.

17 мая Ромодановский сообщил, что граждане Украины продолжают чаще всего нарушать трудовое законодательство России. В целом в России незаконно работает 3,3 млн иностранцев, только в этом году 70 тыс. человек запрещен въезд в Россию.

По данным ФМС, в России ежегодно работает около 1 млн граждан Украины.