Ассоциация важна не только для Украины, но и для всех стран ЕС - Кожара

Соглашение об ассоциации важно не только для Украины, но и для всех стран Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

При этом он заверил, что большинство задач на пути к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом уже выполнено.

“Главная задача на внешнеполитическом направлении - подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. На сегодняшний день большинство задач, которые правительство перед собой ставило на пути к подписанию Соглашения об ассоциации, уже выполнено”, - сказал Кожара.

Он отметил, что сегодня продолжается диалог Украины с Советом Европы, Еврокомиссией и Европарламентом. Министр также подчеркнул, что поддерживает диалог на двустороннем уровне со странами - членами ЕС.

“Наша работа будет постепенно перемещаться в плоскость двусторонних контактов, поэтому для нас очень важно, чтобы страны - члены ЕС выразили согласие на подписание Соглашения об ассоциации”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе 15 мая Европейская комиссия одобрила проект решения Совета Европейского Союза о подписании соглашения об ассоциации с Украиной. Однако подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС к саммиту “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.