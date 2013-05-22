Анонс на 23 мая

* Состоится пленарное заседание Международной конференции «Украина-Россия-Сколково: единое инновационное пространство», которая пройдет под председательством вице-президента РАН, сопредседателя КНС Фонда «Сколково» Жореса Алферова и сопредседательством президента НАНУ Бориса Патона, председателя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимира Семиноженко и ректора КНУ им.Т.Шевченко Леонида Губерского. Также состоятся круглый стол и заседания секций Консультативного научного совета Фонда «Сколково» в институтах НАНУ.

* На базе НПК «Наука» будет открыт Киевский экспериментально-производственный участок по промышленному производству наногетероструктур для светодиодов, солнечных батарей и мощных СВЧ транзисторов. Приглашены: вице-президент РАН Ж.Алферов, председатель Госинформнауки В.Семиноженко, зам.руководителя Секретариата КМУ Ю.Авксентьев, министр промполитики М.Короленко, президент НАНУ Б.Патон, ректор КНУ им Л.Губерский, ученые Украины, РФ и ЕС.

* Состоится Международный Биоэнергетический Форум «Использование потенциала отходов сельскохозяйственного производства в качестве источника возобновляемой энергии в Украине». Участники: председатель комитета ВРУ по вопросам агрополитики и земельных отношений Григорий Калетник, зам.министра аграрополитики и продовольствия Украины Александр Сень, председатель регионального представительства IFC в Украине и Беларуси Руфат Алимарданов, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, эксперт в отрасли энергетической политики IFC Елена Мерле-Берал, менеджер по развитию бизнеса в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Beta Renewables SpA Мишель Маррон, менеджер проектов по энергосбережению Ukrlandfarming PLC Ольга Бардадым и др.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится официальное открытие двухдневного международного Форума «Партнерство. Интеграция. Инвестиции» с участием руководителей регионов-партнеров Киевской области. В форуме примут участие представители 30 стран мира, в частности, Германии, России, Китая, Вьетнама, Греции и др. В программе круглый стол на тему: «Партнерство. Интеграция. Инвестиции».

* Госавиаслужба Украины проведет совещание эксплуатантов по вопросам, связанным с эксплуатацией воздушных судов гражданской авиации Украины на авиационном этилированном бензине.

* Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и председателя Госинспекции Украины по вопросам труда Валерия Яцкина. Вопросы: Соблюдают ли в Украине трудовое законодательство? Какова реальная неофициальная занятость среди украинцев? Можно ли получить моральную компенсацию за задолженность по зарплате? Как юридически грамотно оформиться на работу, чтобы потом получать высокую пенсию?

* Круглый стол на тему: «Состояние и проблемы осуществления земельной реформы в Украине: необходимость усиления взаимодействия государства и общественности». Будут обсуждены проблемные вопросы земельной реформы. Мероприятие будет проходить по инициативе общественных организаций Украины. В работе примут участие народные депутаты, аграрии, ученые, государственные служащие, представители местных органов власти и самоуправления, в частности: Виктор Слаута, советник Президента Украины, канд.эконом.наук, Григорий Калетник, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Иван Бисюк, первый зам.министра агрополитики и продовольствия Украины, Юрий Микитенко, зам.начальника управления рынка и оценки земель Госагентства земельных ресурсов Украины; Антон Третяк, доктор эконом.наук, проф., чл.-корр. УААНУ, директор УНИ экономики и экологии природопользования Государственной экологической академии последипломного образования и управления и другие.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, во время которой канадский инвестор, Верховный Вождь Союза Индейских Вождей Британской Колумбии обратится к Президенту Украины с благодарностью за поддержку в противодействии рейдерским захватам. Дерриксон Рональд, который сделал официальные инвестиции в украинскую экономику на более чем 100 млн грн и за 4 года борьбы все-таки смог защитить свои права и интересы с помощью органов МВД, прокуратуры Печерского района г. Киева, и хозяйственного суда Днепропетровской области, по возвращению незаконно отобранных криминальными структурами инвестиций. Известные по прошлыми событиями рейдеры с помощью схемы фиктивного банкротства крупных предприятий, которые быстро развиваются, наполняют государственную казну, предоставляют рабочие места и являются бюджетообразующим, присвоили созданный канадским инвестором комплекс по переработке и хранению зерновых культур, технику и другое имущество (включая земельные участки, принадлежащие крестьянам). Верховный вождь индейцев Канады выразит официальную благодарность власти, органам МВД, прокуратуре и суду за защиту его прав, как иностранного инвестора и даст реальную, правдивую оценку возможности инвестирования в экономику Украины. Участники: канадский инвестор Верховный Вождь Союза Индейских Вождей Британской Колумбии Дерриксон Рональд Майкл, инвестор из Великобритании Ричард Спинкс, адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения «Юридическая компания «Протекторат» и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция, посвященная путям внедрения и развития LTE-технологии в Украине. К 20-летию мобильной связи в Украине МТС предложила участникам конкурса информационных технологий «Профессионалы будущего - 2013» подготовить научные проекты на тему «Рефарминг радиочастотного спектра для внедрения LTE-технологии в Украине». Участники: Иван Золочевский, ген.директор «МТС Украина»; Владимир Путинцев, технический директор «МТС Украина»; представитель Alcatel-Lucent в Украине; представитель Huawei в Украине.

* «ПриватБанк» проведет встречу на тему: «ПриватБанк» откроет журналистам банковский рынок будущего», посвященную революционным банковским новинкам от одного из главных новаторов финансового мира. В ходе встречи топ-менеджеры банка лично расскажут и, главное, покажут самые интересные технологии, над которыми банк работал последние несколько лет. Председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет расскажет об услугах, которые окажут реальный позитивный эффект на экономику страны. Кроме того, банкиры расскажут и о том, как расплачиваться за покупки с помощью QR-кода, как Google Glass изменит банковское обслуживание, и представят еще много интересной информации, которую можно использовать не только с профессиональной точки зрения, но и для себя лично. Каждому участнику встречи ПриватБанк совместно с MasterCard бесплатно вручат элитную карту MasterCard World.

* В Киеве состоится 8-й Всеукраинский съезд качества под девизом «Качество как национальная идея Украины». Будут рассматриваться вопросы актуализации и практической реализации государственной политики Украины в сфере управления качеством продукции (товаров, работ, услуг), дальнейшего совершенствования систем технического регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия и аккредитации, повышения делового совершенства отечественных предприятий, организаций и государственных учреждений. Организаторы - Украинская ассоциация качества, УСПП, Минэкономразвития и торговли Украины, Госслужба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, ФПУ и др.

* 23 мая в Берлине вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул проведет 7-е заседание украинско-немецкой Группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству. Программой визита запланировано подписание Совместного заявления о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты климата и окружающей среды между Министерством регионального развития, строительства и жилищного хозяйства Украины и Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии. Кроме того, планируются встречи А.Вилкула с государственным секретарем Федерального министерства экономики и технологий Германии Анной Рут Геркес, государственным секретарем Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии Урсулой Хайнен-Эссер и премьер-министром Федеральной земли Бранденбург Маттиасом Платцеком.

* 23 мая в Ялте состоится встреча министров по экономическим вопросам стран - членов ОЧЭС. Планируется обсуждение перспектив торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в Черноморском регионе, а также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч руководителей делегаций. По завершению состоится пресс-конференция по итогам работы.

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