ТОП-10 (22 мая)

АМКУ разрешил кипрской компании приобрести контрольный пакет акций Одесского НПЗ

Отчет GRECO о коррупции: из 13 рекомендаций Украина пока выполнила только две

Украина сняла запрет на экспорт в Таможенный союз продукции еще двух компаний

Минагропрод ожидает падения производства сахара на 36%

Новые правила в действии: приостановлен оборот ценных бумаг 74 эмитентов

Украина и Беларусь намерены в течение месяца решить взаимные проблемы в торговле

Верховная Рада поддержала законопроект о борьбе с фальсификацией молочных продуктов

Беларусь по-прежнему заинтересована в производстве сельхозтехники вместе с Украиной

Кабмин одобрил меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном союзе

Украина рассчитывает получить разрешение на экспорт пшеницы и кукурузы в США уже в этом году

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АМКУ разрешил кипрской компании приобрести контрольный пакет акций Одесского НПЗ

Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компаний Empson купить контрольный пакет акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавшего частной российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Также АМКУ выдал разрешение кипрской Empson на приобретение контрольного пакета акций ООО «Энергия и газ Украины» (г. Одесса), которая также принадлежит компании «ЛУКОЙЛ», и эксплуатирует энергоблок для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для Одесского НПЗ.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года компания Empson в официальном бюллетене "Ценные бумаги Украины" сообщила о намерении купить 99,58% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода за 490,742 млн грн.

В начале марта 2013 года компания «ЛУКОЙЛ» согласилась продать украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Сделку планируется закрыть до 1 июня 2013 года после выполнения сторонами ряда предварительных условий.

Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежит «ЛУКОЙЛ» с 2000 года.

Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.

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Отчет GRECO о коррупции: из 13 рекомендаций Украина пока выполнила только две

Министерство юстиции обнародовало Третий дополнительный отчет о выполнении Украиной рекомендаций, которые были даны Группой государств Совета Европы против коррупции (GRECO) по результатам совместных Первого и Второго раундов оценивания нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра Александра Лавриновича, отчет касается выполнения 13 ранее даных рекомендаций, с учетом последней информации, предоставленной органами государственной власти Украины.

Как отмечается в отчете, из 13 рекомендаций, выполнение которых продолжается, Украина удовлетворительно выполнила две рекомендации, частично выполнила 10 рекомендаций и не выполнила одну рекомендацию.

Так, GRECO отмечает принятие Государственной программы о предупреждении и противодействии коррупции на 2011-2015 годы и прогресс по ряду вопросов: принятие Закона «О правилах этического поведения», положения об урегулировании конфликта интересов государственных должностных лиц и внедрение систематической программы тренингов для государственных служащих.

В отчете также отмечены проявленные позитивные инициативы с целью выполнения некоторых рекомендаций, в частности, по пересмотру системы административной ответственности за коррупционные правонарушения и введению в некоторые отраслевые законы и уставы положений о защите информаторов.

Продолжение этих инициатив и дополнение их необходимыми мерами, по мнению GRECO, позволит обеспечить выполнение большего количества рекомендаций.

В то же время, GRECO выражает обеспокоенность по поводу того, что в Украине до сих пор не закреплена правовая база для таких фундаментальных сфер как система органов прокуратуры, реформа государственного управления и процедура осуществления государственных закупок.

По мнению GRECO, в дальнейшем существует необходимость принятия дополнительных законодательных актов относительно имущества, приобретенного преступным путем.

GRECO также считает, что Национальный антикоррупционный комитет должен проводить более эффективный мониторинг антикоррупционных политик.

В контексте выраженных замечаний GRECO настойчиво просит органы государственной власти Украины предпринять решительные действия с целью реализации невыполненных рекомендаций и, в частности, принять соответствующие законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

С текстом Третьего дополнительного отчета языком оригинала и с украинским переводом можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua) в рубрике «Антикоррупционные инициативы».

В ходе 59-го пленарного заседания GRECO, состоявшегося 18-22 марта в Страсбурге, был заслушан и утвержден Третий дополнительный отчет Украины о выполнении рекомендаций, которые были даны экспертами GRECO по результатами проведенных совместных 1-го и 2-го раундов оценивания.

По результатам рассмотрения отчета GRECO повысила рейтинг выполнения и соответственно признала выполненными рекомендации по разработке и внедрению антикоррупционной стратегии и плана действий по ее выполнению, а также относительно принятия модельного кодекса поведения публичных служащих и внедрения их учебы по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, профессиональной этики.

В соответствии с принятым на пленарном заседании GRECO решением Украине предложено как можно скорее принять решение о предоставлении GRECO разрешения на обнародование отчета, а также обнародование и перевод такого отчета в Украине.

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Украина сняла запрет на экспорт в Таможенный союз продукции еще двух компаний

Украина отменила временные ограничения на экспорт продукции в Таможенный Союз, введенные 2 мая текущего года, для предприятий «Мироновский хлебопродукт» и «Агромарс».

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Мы сняли временный запрет и предоставили им право на экспорт», - сказал Бисюк.

Он также сообщил, что в Россельхознадзор уже направлены письма с сообщением о том, что соответствующие расследования по этим предприятиям проведены, и ограничение на экспорт снято.

Временные ограничения на экспорт касались, в частности, одного из предприятий "Мироновского хлебопродукта" - Мироновской птицефабрики.

Как сообщал УНИАН, ранее Госветфитослужба отменила ограничения на ввоз говядины и мяса птицы в Таможенный союз для компаний «Тавр-Плюс» и «Элитекс» (обе - Донецкая обл.).

2 мая 2013 года Госветфитослужба ограничила поставки продукции животноводства в страны Таможенного союза для четырех предприятий в связи с несоответствием их продукции микробиологическим показателям.

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Минагропрод ожидает падения производства сахара на 36%

Производство сахара в Украине в 2013-2014 маркетинговом году (МГ: сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может сократиться на 36% (800 тыс. тонн) – до 1,4 млн тонн с нынешних 2,2 млн тонн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время открытия Международной агропромышленной выставки "АГРО -2013".

«Мы ожидаем производство на уровне 1,4-1,45 млн тонн», – сказал министр.

При этом он сообщил, что переходящие запасы сахара к новому маркетинговому году составят рекордные для Украины 700 тыс. тонн.

Кроме того, Н.Присяжнюк отметил, что по состоянию на 20 мая сев сахарной свеклы проведен на территории 306 тыс. га, что составляет 103% от прогноза.

Как сообщал УНИАН, украинские сахаропроизводители завершили сезон 2012-2013 маркетингового года, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара с 63 сахарных заводов составил 2,2 млн тонн. Эти объемы полностью обеспечивают внутреннюю потребность страны в сахаре, которая составляет 1,8 млн тонн.

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Новые правила в действии: приостановлен оборот ценных бумаг 74 эмитентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на сегодня приостановила внесение изменений в системы реестра собственников и депозитарного учета ценных бумаг 74 эмитентов из-за несоответствия их нормам корпоративного законодательства, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

В частности, как отметили в комиссии, данные действия НКЦБФР предприняла в ходе своей работы по приведению деятельности эмитентов в соответствие с Законом Украины "Об акционерных обществах".

По словам члена НКЦБФР Евгения Воропаева, данные решения не являются "финальным этапом данного направления деятельности, регулятор будет продолжать работу по приведению деятельности эмитентов в соответствие с законодательством, и вскоре можно будет ожидать принятия еще ряда подобных решений".

В общем, по ожиданиям специалистов регулятора, в текущем году может быть принято около 5 тыс. подобных решений.

Напомним, ранее председатель НКЦБФР Дмитрий Тевелев заявил, что комиссия не только может приостанавливать оборот акций компаний, которые в своей деятельности нарушают нормы корпоративного законодательства, но и обращаться с иском, в том числе и о прекращении деятельности данного акционерного общества. "Все это делается для того, чтобы инвесторы имели возможность реально оценить те возможности для инвестиций, которые сегодня есть в Украине", - отметил он.

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Украина и Беларусь намерены в течение месяца решить взаимные проблемы в торговле

Украина и Беларусь намерены в течение месяца снять все вопросы, возникающие во взаимной торговле двух стран, в частности, относительно экспорта и импорта кондитерских изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко по итогам заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, прошедшего 22 мая в Киеве под председательством первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

«У нас нет дискриминации в торговле. Вместе с тем, не до конца разблокирован вопрос по мясо-молочной продукции, по украинской кондитерской продукции, которая также входит в продовольственную группу. Но в течение месяца эти вопросы будут решены», - сказал Семашко.

Он также обратил внимание, что Беларусь проявляет значительный интерес к импорту украинской металлургической продукции, продовольствия, сельскохозяйственных семян, продукции тяжелого машиностроения, энергетического машиностроения.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Арбузов подтвердил, что украинская и белорусская стороны наверняка найдут понимание в вопросах взаимной торговли. «Перспективы наших взаимоотношений весьма высоки. Наши взаимоотношения на очень высоком уровне. Только в этом году мы встречаемся уже второй раз. Ожидается встреча на уровне премьер-министров двух стран и, возможно, глав государств. Мы не можем не договориться», – подчеркнул Арбузов.

Он сообщил, что накануне заседания комиссии Кабмин приглашал представителей бизнеса, работающих с Республикой Беларусь, чтобы обсудить все проблемные вопросы и выслушать их предложения. «Уже сегодня я получил ответ, что по этим предложениям началась работа. Могу с уверенностью сказать, что все обязательства, которые правительство взяло на себя, будут реализованы уже в этом году», – сказал Арбузов.

Он также выразил уверенность, что украинско-белорусские отношения будут развиваться и дальше. «Я бы хотел, чтобы и наша продукция, в частности кондитерская, могла быть представлена в Беларуси так же хорошо, как представлены белорусские продукты на рынке Украины», – отметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале мая ассоциация «Укркондпром» заявила о полной блокировке белорусской стороной экспорта кондитерских изделий украинского производства. Возможные потери украинских кондитеров оценивались в 50 млн грн. Первый вице-премьер Беларуси Семашко обещал поднять вопрос возобновления экспорта украинской кондитерской продукции во время заседания Межправительственной комиссии.

Справка УНИАН. Беларусь как торговый партнер Украины по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долл., что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.

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Верховная Рада поддержала законопроект о борьбе с фальсификацией молочных продуктов

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законодательные изменения, усиливающие меры по борьбе с фальсификацией молочных продуктов и предусматривающие введение разграничений между молочными продуктами и продуктами, содержащими молочные заменители.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О молоке и молочных продуктах" и другие законодательные акты проголосовали 267 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту народного депутата от Партии регионов Андрея Деркача, законом устанавливается четкое разграничение между молочными продуктами и продуктами, содержащими заменители молочных составляющих, введением термина «молокосодержащие продукты» и установлением обязанности производителей молочной продукции четко соблюдать требования о названии выработанной продукции в зависимости от ее составляющих частей.

Кроме этого, законопроектом конкретизируются правовые основы применения механизма государственного регулирования закупочных цен на молоко.

В частности, предложенными изменениями определяется, что на этикетке, упаковке и других видах маркировки под основным названием молокосодержащего продукта и знаком для товаров и услуг обязательно должен содержаться текст следующего содержания: «Продукт с заменителями составляющих молока». Размер такого текста должен быть не менее 80% самого крупного размера текста основного названия такого продукта или знака для товаров и услуг.

Также проектом предлагается запретить производство и реализацию молокосодержащих продуктов, массовая доля молочных жиров в которых составляет менее 50%.

Кроме того, предлагается установить, что субъект хозяйственной деятельности, осуществляющий розничную торговлю молочными продуктами, традиционными молочными продуктами и молокосодержащими продуктами, обязан размещать молокосодержащие продукты отдельно от молочных продуктов и традиционных молочных продуктов.

Места, где размещены молокосодержащие продукты (секции, стеллажи, прилавки), должны быть информационно обозначены как места размещения продуктов с заменителями составляющих молока.

Согласно законопроекту, с целью обеспечения социальных гарантий населения и противодействия злоупотреблению монопольным положением во время формирования закупочных цен на молоко и молочное сырье, Кабинет министров Украины в случае необходимости по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной аграрной политики, устанавливает минимально допустимый уровень закупочных цен на молоко и молочное сырье на соответствующие периоды календарного года.

Также законопроектом определяется, в частности, что нарушение требований о маркировке молокосодержащих продуктов влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан; нарушение требований торговли молочным сырьем, молочными продуктами и молокосодержащими продуктами – влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан; производство или реализация молокосодержащих продуктов, массовая доля молочных жиров в которых составляет менее 50%, - влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Производители молочных продуктов в среду заявили о поддержке этих законодательных изменений.

«Очень часто мы видим продукты, к примеру, сметану, в которой используются растительные жиры и при этом они имеют называние «сметана». Я думаю, нужно менять название, чтобы потребители могли легко отличать молочные продукты от тех, которые только содержат молоко», - сказала на конференции в Киеве директор по связям с общественностью ТОВ «Лакталис Украина» Светлана Крузе.

«Некоторые продукты, которые содержат молоко, бактерии, витамины и минералы, относят уже к молокосодержащим, а не к молочным. Это вопрос законодательного регулирования и должно быть четкое разделение», - добавила менеджер медицинского маркетинга компании Danone Ольга Кухар.

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Беларусь по-прежнему заинтересована в производстве сельхозтехники вместе с Украиной

Беларусь заинтересована в поставках своей сельхозтехники в Украину на максимально выгодных условиях, а также по-прежнему готова наладить сборочное производство сельхозтехники на украинских заводах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко по итогам заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, прошедшего сегодня, 22 мая, в Киеве под председательством первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

«Мы готовы помочь Украине поставить на супервыгодных условиях - по лизинговым схемам, посредством банковских кредитов – технику и организовать сборочное производство. При этом мы не с нуля начинаем. У нас уже есть опыт совместного производства тракторов и комбайнов», - сказал Семашко.

Он также предложил схему локализации производства, когда в Украине будут задействованы не только сборочные мощности, но и смешанные заводы по производству комплектующих. «Локализация производства может стать дополнительным стимулом. Для Украины это благо, поскольку речь идет о создании новых рабочих мест, о росте производства в целом», - отметил Семашко.

По его словам, совместное производство было бы выгодно также в свете формирования зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. «Вы (Украина - УНИАН) на пороге создания зоны свободной торговли с ЕС, и грех не воспользоваться тем, чтобы сборочные предприятия могли бы продвигать товарную продукцию не только на рынке Украины, но и на рынке ЕС», - сказал Семашко.

Как сообщал УНИАН, в апреле премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял о том, что Украина и Беларусь активизируют создание совместных предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники. Ранее такое предприятие планировалось создать на базе ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Беларусь, как торговый партнер Украины, по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 мдрд долларов, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.

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Кабмин одобрил меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном союзе

Кабинет министров Украины одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе (ТС).

Об этом сообщается на личном сайте премьер-министра Украины Николая Азарова.

“Сегодня на заседании правительства мы приняли соответствующий меморандум, отработанный с учетом мнения российской, белорусской и казахстанской сторон. Статус наблюдателя позволит нам эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе», - заявил Азаров сегодня на встрече с первым вице-премьер-министром Беларуси Владимиром Семашко.

Азаров выразил надежду, что Россия, Беларусь и Казахстан согласятся предоставить Украине статус наблюдателя в ТС.

«Мы надеемся, что тот вопрос, который мы ставили перед руководством трех стран - России, Беларуси, Казахстана, - будет рассмотрен и решен положительно”, - отметил Азаров.

Кроме того, он выразил надежду, что до конца 2013 года будет подписано соглашение о доступе к трубопроводному транспорту, который предусмотрен в рамках соглашения о зоне свободной торговли в СНГ. «Это даст возможность избавиться от монопольного положения «Газпрома» на рынке газа и нефти», - подчеркнул премьер Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает, что вопрос о предоставлении ей статуса наблюдателя в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана будет рассмотрен 29 мая в ходе встречи президентов четырех стран.

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Украина рассчитывает получить разрешение на экспорт пшеницы и кукурузы в США уже в этом году

Министерство агарной политики и продовольствия Украины надеется, что страна получит разрешение экспортировать кукурузу и пшеницу в США уже в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в ходе международного форума «Мировой зерновой рынок – тенденции, риски, инициативы».

«Я хотел бы, чтобы это началось на протяжении этого календарного года, чтобы мы получили все разрешения (на поставку кукурузы и пшеницы в США – УНИАН)», – сказал он.

По словам министра, отечественная кукуруза уже прошла экспертизу в США и теперь ожидаются ее результаты, после получения которых начнется проверка украинской пшеницы. При этом министр не уточнил возможных объемов поставок.

Присяжнюк также отметил, что получение разрешения на экспорт этих культур станет подтверждением их качества и откроет для Украины новые рынки сбыта зерновых.

Как сообщал УНИАН, в мае министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и министр сельского хозяйства США по вопросам фермерства и заграничной сельскохозяйственной службы Дарси Веттер обсудили возможность получения Украиной разрешения на поставку кукурузы и пшеницы на рынок США.

Справка УНИАН. Товарооборот сельхозпродукции между США и Украиной в 2012 году составил более 353 млн долл., что на 54% больше, чем годом ранее. А в 1-м квартале текущего года товарооборот между странами вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 126 млн долл.

По данным Гостаможни, в 2012 году Украина импортировала из США 3,5 млн тонн кукурузы, что на 19,6% меньше, чем в 2011 году. При этом экспорт данной культуры не осуществлялся. Между Украиной и США также практически отсутствует торговля пшеницей.

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