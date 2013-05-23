Анонс на 24 мая

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в торжественной закладке капсулы в фундамент строительства спортивного центра «Киев-Арена», который возводится к Чемпионату Европы по баскетболу 2015 г.

* В рамках объединенной выставки "Окна в Индонезию-2013" начнет работу Бизнес-форум с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Индонезии в Украине Ниник Кун Нарьяти, зам.министра торговли Индонезии, представителей МИД Украины и Минэкономразвития и торговли Украины. Регистрация участников в 9-00. В 11-00 состоится пресс-конференция с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Индонезии в Украине Ниник Кун Нарьяти, зам.министра торговли Индонезии. По завершении - открытие выставки. В 14-00 начнется Миссия по туристическим продажам - встреча с украинскими туроператорами на тему: "Сессия "Продавцы встречаются с покупателями". Состоится презентация туристических направлений.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: "Банкротство физического лица - мировой опыт и украинские реалии". Организаторы: ВОО «Самоуправляющаяся организация специалистов конкурсного процесса" и Независимая ассоциация банков Украины. Участники: Вячеслав Джунь, президент «СBО специалистов конкурсного процесса», Роман Шпек, вице-президент Независимой ассоциации банков Украины, Адольфо Роульон, старший эксперт Всемирного банка по вопросам банкротства, Ксения Ляпина, народный депутат Украины и другие.

* Состоится первый брифинг Украинского Совета по зеленому строительству. Вопросы: направление деятельности Украинского Совета по зеленому строительству; планы Совета на 2013-2014 гг.; торжественное подписание Соглашения о намерениях между Немецким советом по зеленому строительству DGNB и UaGBC, а также между Национальным союзом архитекторов Украины и UaGBC.

* Пресс-конференция на тему: «Поможет ли введение финансовых векселей украинским предпринимателям?». Участники: Виктор Суслов, профессор, заслуженный экономист, экс-министр экономики, Андрей Забловский, руководитель Секретариата, главный эксперт Совета предпринимателей при КМУ.

* Круглый стол на тему: «О подготовке проекта Закона Украины «Об основных принципах государственной жилищной политики». Организатор: Комитет ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.

* Состоятся слушания Комитета ВРУ по вопросам экономической политики в отношении государственных закупок в сфере здравоохранения.

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