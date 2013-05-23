ТОП-10 (23 мая)

Москва осознает: успешной интеграции на постсоветском пространстве без Украины быть не может - российский эксперт

В России поднят вопрос введения пятилетнего моратория на работу для мигрантов

Лидеры ЕС определили приоритеты в энергетике. Основной - безопасность поставок по доступным ценам

Уровень теневой экономики в 2012 году составил 45% ВВП - Прасолов

Fitch повысил рейтинг агрохолдинга «Авангард»

Кабмин утвердил баланс газа на 2013 год

МВФ пока не определил дату приезда очередной миссии в Украину

У Азарова предлагают вдвое увеличить полные ставки импортных пошлин и снизить льготные

Янукович поручил Азарову создать рабочую группу по вопросам замещения газа углем

Рада приняла евроинтеграционный закон об ответственности юрлиц

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Москва осознает: успешной интеграции на постсоветском пространстве без Украины быть не может - российский эксперт

Успешной интеграции на постсоветском пространстве без Украины быть не может.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом профессор кафедры торговой политики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский сказал в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС: за и против».

«Не может быть успешной интеграции на постсоветском пространстве без Украины», - заявил А.Портанский.

Он напомнил опыт Евросоюза, где существовал «локомотив» – Франция и Германия, которые тянули за собой всех остальных, обеспечивая прогресс этой структуры.

«Я согласен со своими коллегами, которые считают, что на постсоветском пространстве этим локомотивом могут быть только связка России и Украины», - добавил эксперт.

Он объяснил, что, во-первых, это две самые большие экономики. Во-вторых, есть и политический момент – Россия не может идти в Европу без Украины, а Украина – без России, хотя и в меньшей степени.

«Конечно, руководители в Москве отдают себе в этом отчет и поэтому так настойчиво стремятся втянуть Украину. Потому что на сегодняшний день этот груз, интеграционное ярмо, Москва вынуждена тянуть на себе», - считает эксперт.

Он отметил, что Украина не может пойти на полноценное вступление в Таможенный союз. «Повторяю, что Украина чрезвычайно важна в интеграционном проекте. Однако и Соглашение об ассоциации тоже не может быть не подписано – точка невозврата уже пройдена», - считает он. А.Потранский прогнозирует, что подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС негативно повлияет на ее отношения с Россией, «и в Москве это понимают».

Эксперт считает, что ситуация остается очень сложной и моментального решения выхода из такого тупика пока он не видит.

«Я вижу цельное решение этой проблемы, которая образовалась в треугольнике Россия-Евросоюз-Украина, только через создание панъевропейской зоны свободной торговли. Это пока «журавль в небе», никто не знает насколько он может успешно реализован», - сказал эксперт.

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В России поднят вопрос введения пятилетнего моратория на работу для мигрантов

Зампред комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) предлагает радикально решить проблему миграции и развития России. Он подготовил законопроект, который предусматривает пятилетний мораторий на выдачу разрешений на работу и патентов иностранным неквалифицированным специалистам, пишут "Известия".

Парламентарий уверен, что постоянный приток рабочей силы из зарубежья стал угрозой как для экономической, так и для политической безопасности страны. Предложенный мораторий на использование дешевой рабочей силы, по мнению Иванова, позволит «мобилизовать внутренние резервы страны и стимулировать развитие системы среднего профобразования».

В последние годы уже происходит снижение количества квот для иностранных рабочих. В 2013 году законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» к трудовой деятельности на территории России могут быть привлечены 2,1 млн иностранных граждан. В 2009 году общая квота составляла 4,1 млн.

В Федеральной миграционной службе не смогли дать оперативный комментарий об инициативе депутата Сергея Иванова.

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Лидеры ЕС определили приоритеты в энергетике. Основной - безопасность поставок по доступным ценам

Лидеры Европейского союза определили 4 приоритета в энергетике: единый рынок, инвестиции, диверсификация и эффективность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказано в выводах, одобренных на заседании Европейского Совета.

“Энергетическая политика ЕС должна обеспечить безопасность поставок для домохозяйств и компаний по доступным и конкурентным ценам безопасно и стабильно. Это чрезвычайно важно для европейской конкурентоспособности в свете растущего спроса на энергетику от крупнейших экономик и высоких цен на энергоресурсы”, - написано в одобренном документе.

Лидеры ЕС подчеркнули важность до 2014 года завершить внедрение в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС, а до 2016 года – построение необходимых объединительных транспортных энергетических сетей для создания полноценного единого энергетического рынка ЕС.

В выводах отмечается, что для этого необходимы инвестиции, которые нужны для создания в ЕС предполагаемого бизнес-климата. Для этого, как говорится в выводах, нужно уже до осени утвердить перечень инфраструктурных объектов, которые должны быть построены в Европе и являются объектами общеевропейского интереса.

Третий приоритет – диверсификация источников поставок энерегоресурсов, в том числе, за счет дальнейшего развития энергетики из возобновляемых источников.

В своих выводах лидеры ЕС также подчеркнули важность продолжения работы по повышению энергоэффективности, в чем, по их мнению, существует еще весьма мощный потенциал.

Справка УНИАН. Третий энергопакет ЕС, который был одобрен в 2009 году, требует разделения вертикально-интегрированных энергетических компаний на добывающие и поставляющие энергоносители. Он вызывает неудовлетворение со стороны России. РФ предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета. Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину до 80% своего газового импорта в Евросоюз.

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Уровень теневой экономики в 2012 году составил 45% ВВП - Прасолов

Уровень теневой экономики в Украине по методу «затраты населения - розничный товарооборот» в 2012 году составил 45% ВВП.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на заявление министра экономического развития Игоря Прасолова, сделанное 22 мая на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики.

«Он (Прасолов - УНИАН) сообщил, что в 2012 году уровень теневой экономики в Украине по методу «затраты населения - розничный товарооборот» составляет 45% к официальному ВВП», - говорится в сообщении.

По информации министра, расходы населения на приобретение товаров и услуг в 2012 году составили 1179,1 млрд грн, а оборот розничной торговли составил 804, 3 млрд грн.

«То есть, разница между затратами населения на приобретение товаров и услуг и оборотом розничной торговли составила 374,8 млрд грн, что и является источником «теневого» оборота товаров и услуг, с которых налоги не были уплачены», - отмечают в Минэкономразвития.

Кроме того, Прасолов сообщил, что при объеме розничного товарооборота предприятий-юридических лиц в 405,1 млрд грн уплачено налогов 30,7 млрд грн. При этом физическими лицами-предпринимателями, которые осуществляют торговую деятельность, при объеме розничного товарооборота в 399,2 млрд грн уплачено налогов 3,8 млрд грн.

По мнению Прасолова, в сложившейся ситуации очень важным является принятие разработанного Минэкономразвития проекта Закона «О внутренней торговле». В то же время он отметил, что не менее эффективным может быть внесение изменений в уже действующую нормативную базу.

«Очень хотелось бы, чтобы в процессе дискуссии, выйти на общую позицию всех трех групп интересов - потребителей, производителей и торговых сетей о том, каким путем лучше идти», - сказал Прасолов.

«На сегодняшний день нужно, наконец, нормализовать ситуацию во внутренней торговле, сделать ее более цивилизованной, особенно в маленьких городах и сельской местности», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по последним официальным данным Минэкономразвития, которыми располагает УНИАН, уровень тенизации экономики Украины в первом квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., по предварительным оценкам (оценки даны в августе 2012 г. по двум методам расчетов из четырех, используемых Минэкономразвития), вырос на 0,4 п.п., однако номинальный показатель не изменился и остался на уровне 34% ВВП, поскольку он выражается лишь в целых числах.

Единственным методом расчета, который засвидетельствовал снижение уровня теневой экономики в Украине в январе-марте 2012 года, стал монетарный метод, в соответствии с которым данный показатель сократился на 3 п.п. и составил 26% от уровня официального ВВП.

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Fitch повысил рейтинг агрохолдинга «Авангард»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте агрохолдинга «Авангард», одного из крупнейших производителей яиц в Украине, до уровня «В+» с «В», говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Рейтинг по национальной шкале был повышен до «AA+(ukr)» с «А+ (ukr)» . Прогноз по обоим рейтингам – стабильный.

"Эти рейтинговые действия следуют за недавним размещением еврооблигаций материнской компании "Укрлэндфарминга" (РДЭ в нацвалюте "B+"), которому ключевые операционные дочерние компании "Авангарда" обеспечили безусловное и безотзывное поручительство на солидарной основе», - поясняется в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, «Авангард» по итогам 2012 года получил чистую прибыль 228,2 млн долл., что на 16,3% больше, чем в 2011 году. Выручка за этот период увеличилась на 13,7% - до 629,3 млн долл. Показатель EBITDA вырос до 279,8 млн долл. с 245,8 млн долл. в 2011 году. EBITDA margin в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 0,1% - до 44,5%.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

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Кабмин утвердил баланс газа на 2013 год

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина №327 от 29 апреля 2013 года, размещенном на правительственном сайте в четверг, 23 мая.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.

Всем потребителям Украины в текущем году будет поставлено 47,879 млрд куб. м природного газа, из которых населению — 16,5 млрд куб. м. Теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа, а промышленным потребителям — 24,12 млрд куб. м.

Закачка природного газ в подземные хранилища планируется в объеме 8,457 млрд куб. м, из которых 5,502 млрд куб. м составит газ собственной добычи, остальное — импорт.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует в 2013 году осуществить импорт природного газа в объеме 30-32,5 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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МВФ пока не определил дату приезда очередной миссии в Украину

Международный валютный фонд (МВФ) пока не определил дату приезда третьей по счету в этом году миссии Фонда в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства во время традиционного брифинга в Вашингтоне, заявил руководитель департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

«Миссия работала в Украине в марте-апреле. Был проведен ряд переговоров относительно экономической политики страны, которая могла бы быть поддержана в рамках формирования новой программы сотрудничества stand-by. Технические дискуссии продолжались и после работы миссии. Они и сейчас продолжаются. Однако, отвечая на ваш вопрос, скажу, что пока нет конкретной даты приезда очередной миссии в Украину», - отметил представитель Фонда.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта по 10 апреля в Украине работала миссия Международного валютного фонда, которая приехала для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн.

По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, МВФ намерен продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условием возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году, а также отказ от повышения ставки первого тарифного разряда до 852 грн.

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У Азарова предлагают вдвое увеличить полные ставки импортных пошлин и снизить льготные

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде вдвое увеличить полные ставки импортных пошлин, что не противоречит требованиям ВТО, и одновременно снизить ставки пошлин на отдельные группы импортных товаров.

Об этом сказано в законопроекте №2105а, поданном на рассмотрение в парламент 22 мая.

«На сегодня для 86,6% товарных подкатегорий таможенного тарифа установлен одинаковый уровень полной и льготной ставки, что определенно не стимулирует поставщиков заявлять данные о стране происхождения товаров. Учитывая это, а также с целью обеспечения достоверности декларирования ведомостей о стране происхождения импорта, предлагается вдвое повысить полные ставки ввозной пошлины на товарные подкатегории таможенного тарифа, что не противоречит требованиям ВТО», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем, законопроект предлагает снижение льготных тарифных ставок в сегменте моторных транспортных средств и оборудования для временного проживания людей – до 5% с 6%; в сегменте готовых или консервированных морепродуктов – ракообразных, моллюсков и водяных бесхребетных – до 15% с 20%; в сегменте приготовленных или консервированных плодов, орехов и других съедобных частей растений без добавления сахара и спирта – до 10% с 15%.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Кабмин подавал аналогичный законопроект в Верховную Раду, однако документ так и не был проголосован. Тогда Кабмин помимо прочего предлагал Верховной Раде Украины снизить ставки таможенных пошлин на новые легковые автомобили объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров на 1% - до 5%, а также на катера и яхты на 0,5% - до 7,5%.

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Янукович поручил Азарову создать рабочую группу по вопросам замещения газа углем

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать межведомственную рабочую группу по вопросам замещения природного газа углем отечественной добычи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно поручению, рабочая группа должна проработать вопрос активизации реализации соответствующих проектов.

Как отметили в пресс-службе, вопросы уменьшения зависимости национальной экономики от импортных энергоносителей, внедрения новейших технологий в сфере угледобычи, перехода на инновационное развитие в направлении использования топливно-энергетических ресурсов находятся под постоянным вниманием Президента. Глава государства считает, что возможности отечественной угольной отрасли используются недостаточно эффективно.

В частности, использование энергетического угля, который добывается в Украине, при условии внедрения новейших технологий позволит осуществить замещение дорогого импортного природного газа. Объемов такого угля достаточно для обеспечения потребностей Украины на многие годы.

По убеждению Януковича, такой шаг будет дополнительным стимулом для увеличения реализации добытого угля энергетических марок, финансового оздоровления угледобывающих предприятий. Это положительно повлияет на социально-экономическое состояние не только шахтеров, но и металлургов, энергетиков, химиков, рабочих других смежных отраслей.

Внедрение технологий газификации угля только по существующим соглашениям позволит ежегодно экономить от замещения 3 млрд куб м природного газа около 1,2 млрд дол. США, создать до 15 тысяч новых рабочих мест, обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных угледобывающих предприятий, убежден Президент.

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Рада приняла евроинтеграционный закон об ответственности юрлиц

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 301 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, закон направлен на обеспечение выполнения рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO), Специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам оценки мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), а также на решение вопросов о реализации ряда международных договоров Украины в части установления ответственности юридических лиц.

Законом внесены изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и законы “О принципах предотвращения и противодействия коррупции“ и “Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве“.

В частности, изменениями в Уголовный кодекс Украины предусматривается определить конкретный перечень преступлений, за совершение которых уполномоченным лицом юридического лица к последнему могут быть применены меры уголовно-правового характера, основания освобождения юридического лица от их применения, виды мер уголовно-правового характера и общие правила их применения.

Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины определяется порядок производства в отношении юридического лица, которое будет осуществляться одновременно с уголовным производством в отношении физических лиц, которые от имени и в интересах этого юридического лица совершили преступление.

В свою очередь изменениями в Закон “О принципах предотвращения и противодействия коррупции“ предлагается закрепить возможность применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера, а в Закон “Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, – предоставить право представителю юридического лица, в отношении которого начато производство, на обеспечение безопасности.

УНИАН