В России произошло мощное землетрясение, отголоски дошли до Москвы

Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в пятницу в Петропавловске-Камчатском, эпицентр магнитудой 8,2 находился в Охотском море.

Подземные толчки ощущались на Камчатке в течение пяти минут, многие люди выбегали из домов. В школах учителя выводили детей на улицу.

Пострадавших и разрушений в результате сильного землетрясения близ Камчатки нет, сообщил представитель ГУ МЧС по Камчатскому краю, передает РИА Новости.

У берегов Сахалина и на Курильских островах была объявлена угроза цунами, жителей призвали покинуть опасные районы и подняться на возвышенность, сообщило ГУМЧС по области. Однако позже угроза цунами была снята.

Отголоски землетрясения докатились и до Москвы. В МЧС России сообщили, что подземные толчки в Москве являются отголосками землетрясения в Охотском море и не представляют угрозы столичным жителям. Ранее сообщалось, что из двух домов на Лесной улице Москвы эвакуировали порядка 850 человек.

"Подземные толчки в Москве - это последствия землетрясения в Охотском море. Распространения не последовало. Угрозы для людей нет", - сказал Воронов.