ТОП-10 (24 мая)

Капитальные инвестиции в Украине выросли на 3%

Белорусская таможня прекратила блокировать украинские кондитерские изделия

«ПриватБанк» начал кредитовать корпоративных клиентов под 4% годовых

Президент Российского газового общества не исключает уступок Украине по цене на газ

Попов уверяет, что метро на Троещину уже строят

Бойко: Украина может стать наблюдателем в Таможенном союзе после изменения устава ЕЭК

Статус наблюдателя при Таможенном союзе не повлияет на подписание Соглашения с ЕС - Азаров

Украина за 4 месяца нарастила производство биоэтанола в 9 раз

Предприятия Украины в 1-м квартале снизили прибыль в 6,5 раза

Госдолг Украины в апреле вырос до 69,235 млрд долл.

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Капитальные инвестиции в Украине выросли на 3%

В Украине по итогам первого квартала 2013 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 51,944 млрд грн, что на 3% больше показателя первого квартала 2012 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Николаевской области – на 242,2%, до 1,925 млрд грн, Одесской области — на 158,2%, до 3,841 млрд грн и в Автономной республике Крым — на 97,2%, до 6,943 млрд грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 50,310 млрд грн, из них на капремонт - 2,277 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций — 28,656 млрд грн, или 55,2% общего объема инвестиций, кредиты банков и другие займы — 13,008 млрд грн, или 25%.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

По итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259,932 млрд грн, что на 22,4% больше показателя за 2010 год.

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Белорусская таможня прекратила блокировать украинские кондитерские изделия

Белорусская таможня, с начала апреля текущего года проводившая усиленный таможенный контроль украинских кондитерских изделий, прекратила блокировать поставки отечественных сладостей, сообщила пресс-служба ассоциации «Укркондпром».

«На сегодня практически снята блокада, которая была устроена белорусскими таможенниками украинским кондитерским изделиям», - говорится в сообщении ассоциации.

Тем не менее, украинские кондитеры все еще испытывают трудности с поставками своего товара в торговые сети Беларуси, что, по мнению «Укркондпрома», связано с административными ограничениями, негласно введенными в Беларуси. Заявления же белорусских властей об отсутствии каких-либо постановлений, ограничивающих экспорт в страну кондитерских изделий, глава ассоциации Александр Балдинюк называет неправдивыми.

Кроме того, он указывает на необходимость создания механизма оперативного и эффективного реагирования на подобные противозаконные действия иностранных государств по искусственному ограничению поставок украинских товаров.

«Учитывая, что Украина не смогла сформировать быстрый и адекватный ответ, остается высокой угроза регулярного использования подобных методов как Беларусью, так и другими странами, на рынках которых успешно конкурирует украинская кондитерская продукция», - цитирует пресс-служба Балдинюка.

Как сообщал УНИАН, остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра может повлечь за собой потери для отечественных кондитерских предприятий на сумму до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну полностью заблокирован.

По словам главы ассоциации «Укркондпром» Александра Балдинюка, законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.

Справка УНИАН. Выручка украинских производителей от поставки кондитерских изделий на рынки Беларуси в 2012 году составила 0,5 млрд грн.

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«ПриватБанк» начал кредитовать корпоративных клиентов под 4% годовых

«ПриватБанк» разработал новый сервис «гарантированный платеж», представляющий собой аналог кредитной линии для корпоративных клиентов под 4% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет в ходе презентации новых продуктов банка.

По словам банкира, ставки по кредитам в странах Европы колеблется в пределах от 2,1% до 10,1%, при этом в Украине средняя цена по итогам 2012 года составила 20,4%. «Это проблема для экономики. Ставка по кредиту зависит от стоимости депозита, а депозиты стоят у нас дорого, поэтому наша экономика не может быть конкурентоспособной. Наш ответ – это продукт «гарантированный платеж», по сути представляющий собой кредит под 4%. При помощи этого сервиса покупатель может осуществлять расчеты с продавцом, и по согласованию сторон платеж можно отстрочить на год. За этим продуктом будущее, он может изменить лицо отрасли”, - сообщил глава правления “ПриватБанка”.

Также Дубилет сообщил, что правовое поле для внедрения системы гарантированных платежей подготовлено, и инициатива банка поддерживается Национальным банком Украины (НБУ). Как отметил банкир, новый продукт является альтернативой банковских финансовых векселей, предлагаемых НБУ. "Чтобы оформить вексель, нужно два высших образования. Я даже не знаю, как научить отделения оформлять векселя. А чтобы оформить платежное поручение, можно просто быть фермером", - сказал глава правления. Как отметил банкир, применение финансовых векселей целесообразно для крупных сделок и представителей крупного бизнеса, в то время как система гарантированных платежей, минимальный платеж по которой составляет 500 гривен, является доступной и разумной альтернативой для малого и среднего бизнеса.

Как сообщил глава правления “ПриватБанка”, гарантированные платежи можно применять к расчетам с поставщиками за аренду и за сырье, что составляет 65% платежей, при этом данная система не применима к платежам по выплате заработной платы, уплате налогов и коммунальных платежей. Данный сервис позволит осуществлять расчеты между покупателями и поставщиками с отсрочкой на срок до одного года, при этом в случае невыполнения клиентом взятых обязательств в установленный срок, банк будет автоматически открывать кредит под стандартную рыночную ставку на 1 месяц, а по истечению данного месяца - применять к заемщику штрафные санкции в размере двойной ставки по кредиту.

“Не смотря на низкую стоимость услуги, выгода для банка состоит в том, что такая система платежей осуществляется на безресурсной основе... Мы уже на старте проекта предоставили нашим корпоративным клиентам 11 млрд грн лимитов, и до конца года эта сумма удвоится”, - сообщил Дубилет. По его словам, данным сервисом могут воспользоваться предприятия-клиенты банка, подав заявку через систему “Приват24”, при этом размер кредитного лимита определяется посредством применения скорринговой модели оценки риска заемщиков по 28 параметрам.

Первый заместитель главы правления банка Владимир Яценко добавил, что «гарантированный платеж» – это революционный продукт, который может повысить ВВП страны, поскольку при его использовании время расчетов между поставщиками и потребителями ускоряется в разы. «Гарантированный платеж позволит снизить стоимость ресурсов, например, для фермера в 6-8 раз. Все участники расчетом получают финансирование под 4% годовых, и в результате цена конечного продукта также снижается», - пояснил Яценко.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

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Президент Российского газового общества не исключает уступок Украине по цене на газ

Москва. Президент Российского газового общества Валерий Язев не исключает уступок Украине по цене на российский газ в случае «возможности утраты контракта».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Рынки жалко терять и никто не говорит, что это хорошо, но если будут препятствия непреодолимой силы, кто ж их перепрыгнет. Это переговорный процесс, это бизнес и риски. Я одобряю «Газпром», что он, сколько может, держит (для Украины) высокую цену и получает нормальную прибыль, а если появляется возможность утраты контракта, тогда чуть-чуть уступят в цене», - сказал Язев.

По его словам, такая бизнес логика свойственно не только при торговле газом, но и другими товарами.

При этом он подчеркнул, что Россия сотрудничает очень активно с Украиной по газовым вопросам.

Он напомнил, что Украина является одним из самых крупных потребителей российского газа, через которую также осуществляется транзит в Европу.

«Мы сотрудничаем постоянно, предлагаем варианты – обмен активами между «Газпромом» и «Нафтогазом», мы готовы вместе с Украиной эксплуатировать ее газотранспортную систему, у нас есть еще целый ряд совместных программ», - сказал Язев и добавил, что такое сотрудничество осуществляется только там ,где отвечает национальным интересами России.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 мая утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.

Напомним, что в феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл.

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Попов уверяет, что метро на Троещину уже строят

Работы по строительству четвертой линии метрополитена на столичную Троещину уже идут.

Об этом председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов сказал в интервью газете “Сегодня”.

“Что касается метро в сторону жилмассива Выгуровщина-Троещина, то мы сейчас занимаемся привлечением инвестора для максимально быстрой реализации этого проекта. А работы по строительству четвертой линии уже идут – в ближайшие дни в районе улицы Набережно-Луговой будем закладывать первые элементы оправы туннеля”, - сказал он.

Попов отметил, что когда инвестор будет определен, можно будет планировать сдачу в эксплуатацию первой очереди новой линии метро уже через два года.

Он также подчеркнул, что проект строительства метро на Троещину разделен на несколько очередей, чтобы как можно быстрее запустить движение с Троещины до Подола, а второй очередью идти по Правому берегу – от Лукьяновки до Подольского моста.

“На первом этапе планируется привлечь порядка 800-900 млн долларов, а общая стоимость строительства метро на Троещину составляет около 2 млрд долларов. Такие суммы сейчас непосильны для бюджета, поэтому в решении этого важнейшего для киевлян вопроса мы надеемся на сотрудничество с бизнесом. Я уверен, что строительство и эксплуатация метрополитена, особенно на Троещину, является интересным с точки зрения инвестиций проектом”, - сказал глава КГГА.

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Бойко: Украина может стать наблюдателем в Таможенном союзе после изменения устава ЕЭК

Украина может стать наблюдателем в Таможенном союзе (ТС) России, Беларуси и Казахстана после изменения устава Евразийской экономической комиссии.

Об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил в интервью «5 каналу», сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

Он также отметил, что Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе направлен на углубление сотрудничества.

«Меморандум, который был утвержден правительством, направлен на углубление сотрудничества. А когда будет принято решение Высшим Евразийским экономическим советом о внесении в устав организации статуса наблюдателя, мы будем претендовать на то, чтобы стать наблюдателем... Мы хотим стать на первом этапе наблюдателем, чтобы посмотреть все плюсы и минусы, которые там есть, и оценить ситуацию”, - отметил Бойко.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина очень заинтересована в углублении сотрудничества с ТС. По его словам, сегодня Украина и Россия обсуждают вопросы сотрудничества в авиастроении и космической сфере, и это может стать примером секторального сотрудничества со странами Таможенного союза, прежде всего с Россией.

«Как раз с Россией наиболее глубокое сотрудничество в оборонном комплексе, в космической отрасли. Я считаю, что это начало новой фазы диалога, и надеюсь, что он будет успешным для обеих стран», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.

29 мая Президент Украины Виктор Янукович намерен в Астане провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС. Ожидается подписание документа по этой теме. Однако официальной информации о том, какой именно документ может быть подписан, нет.

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Статус наблюдателя при Таможенном союзе не повлияет на подписание Соглашения с ЕС - Азаров

Если Украина получит статус наблюдателя при Таможенном союзе, то это не отразится на планах подписать в ноябре соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Мы надеемся на положительное решение этого вопроса. В случае положительного решения президентов будет подписано соответствующее соглашение, и это никак не отразится на намеченном на ноябрь подписании Соглашения об ассоциации с ЕС", - написал Азаров на своей странице.

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Украина за 4 месяца нарастила производство биоэтанола в 9 раз

Производство биоэтанола на предприятиях спиртовой отрасли в Украине в январе-апреле текущего года составило 15,2 тыс. тонн, что в 9 раз больше, чем за 4 месяца 2012 года, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

По словам главы министерства Николая Присяжнюка, спиртовым и сахарным заводам необходимо начать производство биоэтанола, так как это позволит им снизить ряд экономических рисков.

«Необходимо, чтобы сахарные и спиртовые предприятия постепенно переходили и на производство биотоплива. Тогда в зависимости от ситуации на рынке они смогут выбирать, что им выгоднее производить в той или иной ситуации», - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, в Минагропроде считают, что Украина в ближайшие годы может увеличить производство биоэтанола в 8 раз - до около 320 тыс. тонн.

В апреле Присяжнюк сообщил, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает перепрофилирование на производство биоэтанола 29 спиртовых заводов.

В 2013 году на эти цели государство планирует выделить 209,8 млн грн, а в следующем – 140,2 млн грн.

Справка УНИАН. Производство биоэтанола в 2012 году в Украине выросло по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза – до 21,1 тыс. тонн.

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Предприятия Украины в 1-м квартале снизили прибыль в 6,5 раза

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом квартале 2013 года, по сравнения с первым кварталом 2012 года, снизили прибыль до налогообложения в 6,5 раза - до 1,3 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-марте 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 7,5% - до 45,285 млрд грн. Наибольшее снижение прибыли произошло в таких отраслях, как строительство - на 28,8%, до 733 млн грн; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - на 27,9%, до 3,117 млрд грн; временное размещение и организация питания - на 23,6%, до 60 млн грн.

По данным Госстата, в январе-марте т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. финансовый результат убыточных предприятий вырос на 10,8% - до 44,008 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях, как профессиональная, научная и техническая деятельность - на 111,1%, до 1,437 млрд грн; предоставление прочих видов услуг - на 101%, до 19,2 млн грн; финансовая и страховая деятельность - на 89,6%, до 9,581 млрд грн.

Также сообщается, что в первом квартале т.г. количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству составило 45,3%, при этом наибольшее количество убыточных предприятий представлены в таких отраслях, как искусство, спорт, развлечения и отдых (56,9% убыточных предприятий в отрасли), строительство (56,6%), временное размещение и организация питания (54,6%).

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн, Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

Информацию относительно финансовых результатов предприятий Украины по итогам 2012 года Госстат не сообщал.

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Госдолг Украины в апреле вырос до 69,235 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, с начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%.

В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в апреле вырос на 3,5% - до 55,190 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 1,7% - до 27,547 млрд долл., внутренний - вырос на 2,1%, до 27,643 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в апреле снизилась на 0,1% - до 14,044 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,616 млрд долл., гарантированный внутренний - 2,428 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл. США. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

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