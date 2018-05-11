Баланс недели: Киев "давит" газом на Москву; Янукович дождался “3+1” с ТС; внешнеторговый дефицит упал, но не обрадовал

"Нафтогаз" закупит у "Газпрома" рекордно мало газа...

Правительство на текущей неделе наконец обнародовало распоряжение об утверждении прогнозного баланса газа на текущий год.

Документ, утвержденный еще 29 апреля, опубликован лишь 22 мая и за эти три недели, был, видимо, существенно откорректирован. Это видно по показателю объема общего импорта газа. Если еще 13 мая министр энергетики Эдуард Ставицкий заявлял, что в 2013 году импорт газа ожидается на уровне 30-32,5 млрд кубометров, то в окончательном варианте баланса объем импорта сокращен до 27,3 миллиардов.

План закупки газа "Нафтогазом" у Газпрома также сокращен до рекордно малого объема - 18 миллиардов кубометров. Таким образом, условие контракта “бери или плати” Нафтогаз, похоже, выполнять не собирается. Как минимум - в текущем году.

Вместе с тем, эксперт по энергетическим вопросам Александр Гудыма считает, что баланс газа по сути не имеет никакой юридической силы, и ситуация с закупкой газа может измениться по ходу развития событий. “Это план который не имеет никакой юридической силы. Я воспринимаю эти плановые показатели, как аргументы разговора с "Газпромом" – не больше и не меньше”, - отметил он в комментарии УНИАН.

Гудыма считает, что демонстрируя планы сокращения объемов закупки газа Киев давит на Москву с целью снижения цены газа.

“Сейчас надо продолжать диалог с Россией. Другого варианта, как запугивать Москву сокращением потребления газа нет. Это манипуляция цифрами. Все это делается для того, чтоб Газпром пошел на уступки. С одной стороны США и ЕС давит на Россию со сланцевым газом и Москва имеет проблемы, а тут еще и Украина добавляет сокращением закупок газ”, - заявил эксперт.

В свою очередь независимый эксперт в области энергетики Александр Нарбут считает, что объем закупки газа у Газпрома по итогу года может сократиться еще больше, поскольку средств на его оплату нет. “Что касается в целом импортного газа в балансе, то я полагаю, что его объем может оказаться еще меньше. Прежде всего по линии Газпрома”, - заявил он в комментарии УНИАН.

Янукович дождался “3+1” с Таможенным союзом

Буквально на днях появилось окончательное подтверждение, что Виктор Янукович 29 мая в Астане проведет встречу с президентами трех стран Таможенного союза - России, Казахстана и Беларуси. В формате “3+1” планируется обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя при ТС.

К этой встрече на прошедшей неделе Кабинет министров утвердил Меморандум о предоставлении Украине такого статуса. Содержание документа держится в тайне. Однако по некоторой информации, окончательного его варианта пока нет (на вечер 24 мая).

Вместе с тем, как удалось узнать УНИАН, документ будет носить исключительно декларативный характер, и в случае его подписания президенты «тройки», по сути, лишь официально дадут принципиальное согласие углубить сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Как будет развиваться это сотрудничество, на каких конкретных условиях, зависит от реализации этой декларации, в частности от того, как изменят устав Евразийской экономической комиссии.

Также возможно страны Таможенного союза подготовят определенный набор требований для получения статуса наблюдателя.

23 мая вице-премьер Юрий Бойко фактически подтвердил, что получения такого статуса 29 мая ожидать не стоит.

Украина может стать наблюдателем в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана лишь после изменения устава ЕЭК, сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

«Меморандум, который был утвержден правительством, направлен на углубление сотрудничества. А когда будет принято решение Высшим Евразийским экономическим советом о внесении в устав организации статуса наблюдателя, мы будем претендовать на то, чтобы стать наблюдателем... Мы хотим стать на первом этапе наблюдателем, чтобы посмотреть все плюсы и минусы, которые там есть, и оценить ситуацию”, - заявил Бойко.

Украинские мясо и птица опять "пойдут" в Россию

Украине в рекордно короткие сроки удалось разрешить вопрос о запрете экспорта в страны Таможенного союза говядины и мяса птицы 4-х предприятий: компаний «Тавр-Плюс», «Элитекс», «Мироновского хлебопродукта» и «Агромарса».

Напомним, что запрет был введен 2 мая с.г., в связи с несоответствием продукции микробиологическим показателям, а, по сути, из-за подозрения Россельхознадзора наличия в продукции сальмонеллы и листерии.

Но уже 13 мая стало известно о снятии запрета для предприятий компаний «Тавр-Плюс», «Элитекс». 20 мая появилась неофициальная информация о договоренности между ветсанслужбами Украины и России снять ограничение со всех четырех предприятий.

А 22 мая эту информацию подтвердили в Минагрополитики Украины. «Мы сняли временный запрет и предоставили им (всем 4-м предприятиям – ред) право на экспорт», - сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

В Украине была проведена дополнительная проверка качества мяса, и подозрения России не подтвердились.

Конфетная проблема с Беларусью решена, но не до конца

На текущей неделе в некоторой степени удалось разрешить проблему экспорта украинской кондитерской продукции, в основном конфет, в Беларусь. С апреля Белорусь начала проводить усиленный таможенный контроль импорта кондитерки, чем фактически заблокировала доступ товара из Украины на свою территорию.

Тем не менее, украинские кондитеры все еще испытывают трудности с поставками товара на прилавки магазинов Беларуси из-за административных ограничений. По неофициальной информации, торговым сетям Беларуси велено существенно ограничить долю украинской продукции. До отмены этого приказа проблема окончательно не разрешится.

Вопрос об экспорте кондизделий в Беларусь обсуждался на заседании Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, прошедшего 22 мая в Киеве. Первые вице-премьеры двух стран Сергей Арбузов и Владимир Семашко договорились разрешить данную проблему, а также вопрос с ограничением ввоза в Украину белорусской свинины в течение месяца.

«У нас нет дискриминации в торговле. Вместе с тем, не до конца разблокирован вопрос по мясо-молочной продукции, по украинской кондитерской продукции, которая также входит в продовольственную группу. Но, в течение месяца эти вопросы будут решены», - сказал Семашко по итогам заседания.

"Первоквартальные" показатели дефицита внешнеторгового баланса: нерадостная радость

Один из "рухнувших" на текущей неделе показателей, на первый взгляд, порадовал позитивом, но при более пристальном изучении ситуации, радость улетучилась.

По данным Госстата, дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2013 года сократился почти в 9,5 раз и составил 125,8 млн долл., в то время как в первом квартале 2012 года дефицит составлял 1,190 млрд долл.

Впрочем, несмотря на оптимистические цифры, опрошенные УНИАН эксперты настроены скептически и утверждают, что по итогам года дефицит превысит прошлогодние показатели и останется дефицитным на уровне 13-14 млрд долл. Вспомним, что отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2012 года составило 9,027 млрд долл., что на 35,6% больше, чем по итогам 2011 года (6,657 млрд долл.).

Так, главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын предполагает дефицит внешнеторгового баланса в текущем году на уровне 14,5 млрд долл.

Прогнозы экспертов, скорее всего, подтвердятся. Радостные "первоквартальные" показатели "замешаны" на газовом вопросе: в первом квартале Украина существенно сократила закупку и транзит дорогого в этот период российского газа. Впрочем, все позитивные цифры внешнеторгового баланса выветрятся в газовую трубу уже в ближайшие месяцы - газ в хранилищах не бесконечен, да и накануне отопительного сезона его, так или иначе, закупать придется в полном объеме. И даже то, что газ будет массово закупаться в те кварталы, когда цена его заметно ниже, чем в первом, не слишком сыграет нам на руку.

В общем, позитивная цифра сокращения дефицита почти в 10 раз, скорее является имиджевым достижением для репутации правительства (например, удалось "порисоваться" перед МВФ). Но никак не для экономики страны, для которой чуть ли не искусственно выведенная статистическая цифра, увы, никакой практической пользы не несет.

Юрий Ходжаян