В столице началось празднование Дня Киева

В столице 25-26 мая будут праздновать День Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в программе празднования концерты, выставки, фестивали, регата, велогонка и многое другое.

В частности, на территории Историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость», по адресу: ул. Госпитальная, 24-А, состоится концертная программа с участием духовых оркестров.

Кроме того, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка состоится фольк-опера «Когда цветет папоротник» выдающегося украинского композитора Евгения Станковича с участием Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Г. Веревки. В постановке задействованы оркестровая и балетные группы коллектива.

Также состоится художественный проект «Андреевский спуск и Монмартр – культурные побратимы». Целью проекта является воссоздание атмосферы творческого уличного праздника на французский классический манер, презентация украинской и европейской культуры. В течение двух дней все желающие смогут окунуться в художественную атмосферу театра, музыки и изобразительного искусства.

Юные киевляне будут отмечать праздник в парке им. Тараса Шевченко. Около 300 человек – учеников Детской академии искусств, Государственной художественной средней школы им. Т.Г.Шевченко, школ искусств, домов, дворцов и центров детского и юношеского творчества, в возрасте от 10 до 17 лет проведут художественную акцию – арт-пленэр «Тарас Шевченко. Молодой взгляд». По итогам арт-пленэра жюри определит лучшие работы, а участники получат ценные призы. Кроме того, выбранные произведения юных художников в марте 2014 года будут представлены в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» на выставке творческих работ, посвященной 200-летию со дня рождения Великого Кобзаря.

В рамках художественного проекта «Великий, славный, вечный Киев!» на Софийской площади состоится концертная программа классической музыки «На Украину вернусь». Киевляне и гости города смогут бесплатно послушать концерт классической музыки с участием ведущих звезд классической сцены. После завершения концерта состоится проекционное 3D-шоу с невероятными виртуальными превращениями, посвященное знаменательной дате – 1025-летию Крещения Киевской Руси.

В музеях города состоятся «Дни открытых дверей». На протяжении праздничных дней все желающие смогут бесплатно посетить муниципальные музеи.

Главное место в программе празднования Дня Киева занимает и празднование Олимпийского 100-летия. По случаю проведения в Киеве I Всероссийской Олимпиады состоится открытие тематической выставки в Музее истории города Киева, официальный прием делегаций национальных олимпийских комитетов других государств, традиционная акция «Олимпийский день», а также финальные соревнования первых «Спортивных игр юных олимпийцев».

Специально для туристов, которые посетят Киев 25 и 26 мая, будут проходить бесплатные пешеходные тематические экскурсии Киевом по следующим маршрутам: «Секретный Киев», «Михайловская горка», «Дворики Киева», а также первые мультиспортивные туристские гонки.

Наряду с новыми проектами в столице будут проходить уже традиционные праздничные мероприятия.

Так, на Оболонскую набережную приглашают ценителей современного искусства. Там состоится молодежная концертная программа и шоу фейерверков с лазерными спецэффектами.

Для сторонников хорового искусства на Певческом поле Печерского ландшафтного парка состоится фольклорно-художественный праздник «Горжусь Киевом своим, его людьми, его красотой», в котором примут участие любительские хоровые коллективы столицы, Киевской области и регионов Украины.

Кроме того, на Майдане Незалежности состоится традиционный праздничный концерт с участием звезд украинской сцены: Екатерины Бужинской, Наталии Могилевской, Ирины Билык, певицы Алеши, молодежных групп «Время и Стекло» и «Антитела».

В рамках празднования дня Киева компания «Таврийские игры» будет проводить финал конкурса «Футбольная королева» от НСК «Олимпийский».

Также на Площади Звезд, что на ул. Крещатик, возле Пассажа, состоится установление Почетных звезд. В этом году звездными номинантами были определены: Герой Украины, художественный руководитель Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Г.Веревки Анатолий Авдиевский и легенда украинского футбола – Андрей Шевченко.

Кроме того, в концертных залах Киева будут проходить концерты академического классического музыкального искусства в рамках традиционного Международного фестиваля «Музыкальные премьеры сезона».

В целом в праздничные дни в коммунальных заведениях культуры состоится свыше 80 культурно-художественных мероприятий.