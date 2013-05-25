В Одессе проходит совместное заседание парламентских групп дружбы Украины и России

В Одессе сегодня проходит совместное заседание парламентских групп дружбы Украины и России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата от Партии регионов Сергея Кивалова, который в Верховной Раде возглавляет депутатскую группу по межпарламентским связям с РФ.

Заседание проходит в Национальном университете «Одесская юридическая академия», добавили в пресс-службе.

«Для нас это историческое событие, потому что здесь проходит первое совместное заседание депутатских групп дружбы. Мы приветствуем сегодня на первом организационном заседании наших коллег из Госдумы”, - отметил Кивалов.

В ходе заседания планируется рассмотреть ряд вопросов сотрудничества, в частности о подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси и подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

В заседании принимают участие 18 народных депутатов Украины и 8 депутатов Госдумы РФ.

Российскую делегацию возглавляет первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Саблин.