В столице Дагестана в результате взрыва пострадали 14 человек
16:03, 25 мая 2013Разное
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Сегодня в столице Дагестана г. Махачкала (РФ) в результате взрыва пострадали 14 человек.
Как передает РИА «Новости», взрыв мощностью 500 грамм в тротиловом эквиваленте произошел сегодня днем у здания МВД в Махачкале.
МВД Дагестана сообщает, что бомбу взорвала смертница.
“Пояс (смертницы) состоял из гранаты Ф-1, пяти корпусов осколочных гранат, батарейки "крона" с электронным механизмом и поражающих элементов в виде стальных шариков для пневматического оружия”, - говорится в сообщении МВД.
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