В столице Дагестана в результате взрыва пострадали 14 человек

Сегодня в столице Дагестана г. Махачкала (РФ) в результате взрыва пострадали 14 человек.

Как передает РИА «Новости», взрыв мощностью 500 грамм в тротиловом эквиваленте произошел сегодня днем у здания МВД в Махачкале.

МВД Дагестана сообщает, что бомбу взорвала смертница.

“Пояс (смертницы) состоял из гранаты Ф-1, пяти корпусов осколочных гранат, батарейки "крона" с электронным механизмом и поражающих элементов в виде стальных шариков для пневматического оружия”, - говорится в сообщении МВД.