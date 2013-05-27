Янукович: вопрос украинско-российских отношений вызывает особый интерес

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что вопрос украинско-российских отношений вызывает особый интерес как в Украине, так и в России.

Об этом глава государства заявил вчера, 26 мая, во время встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, сообщает пресс-служба Президента.

«У нас с Вами есть о чем поговорить. Все вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, вызывают глубокий интерес и в Украине, и в России. Наша традиционная повестка дня сегодня будет пройдена, и мы потихоньку будем двигаться вперед», - подчеркнул Янукович.

В свою очередь, Президент России поблагодарил за возможность обсудить двусторонние отношения во время встречи. «Виктор Федорович, очень рад Вас видеть и возможности в неформальной обстановке обсудить наши двусторонние отношения по торгово-экономическим связям, по нашему сотрудничеству в рамках СНГ», - отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что отношения между двумя государствами имеют достаточно широкий спектр. «У нас традиционно большой объем отношений - политические контакты, экономические связи, гуманитарные. Как обычно в таких случаях бывает, нам есть о чем поговорить. Спасибо, что приняли приглашение, приехали, нашли время и в выходной день. Мне очень приятно, рад Вас видеть», - акцентировал Путин.

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