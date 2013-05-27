Евросоюз обсудит эмбарго на поставки оружия в Сирию

Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят сегодня в Брюсселе конфликт в Сирии.

Ожидается, что британский министр Уильям Хейг будет добиваться ослабления режима санкций, чтобы сирийские повстанцы могли получать оружие из Европы, передает русская служба Би-Би-Си.

Европейское эмбарго на поставки оружия в Сирию истекает к концу недели.

Страны ЕС должны решить, что делать с режимом санкций: продлевать или ослаблять его.

Для любого подобного решения необходимо согласие всех стран Евросоюза. Многие из них выступают резко против вооружения сирийских повстанцев. Позицию Лондона поддерживают США.