Евросоюз обсудит эмбарго на поставки оружия в Сирию
09:27, 27 мая 2013Разное
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Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят сегодня в Брюсселе конфликт в Сирии.
Ожидается, что британский министр Уильям Хейг будет добиваться ослабления режима санкций, чтобы сирийские повстанцы могли получать оружие из Европы, передает русская служба Би-Би-Си.
Европейское эмбарго на поставки оружия в Сирию истекает к концу недели.
Страны ЕС должны решить, что делать с режимом санкций: продлевать или ослаблять его.
Для любого подобного решения необходимо согласие всех стран Евросоюза. Многие из них выступают резко против вооружения сирийских повстанцев. Позицию Лондона поддерживают США.
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