Анонс на 28 мая

* Состоится презентация результатов исследования по вопросам трудовой миграции в рамках проекта "Эффективное управление трудовой миграцией и ее квалификационными аспектами", реализуемого Международной организацией труда.

* Состоится международная научно-практическая экспертная конференция на тему: «Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой: результаты, проблемы и перспективы». Организаторы: МИД Украины, Дипломатическая академия Украины при МИД Украины, Посольство Китайской Народной Республики в Украине. Участники: зам.министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров, ректор Дипломатической академии Украины при МИД Украины Николай Кулинич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Чжан Сиюнь, председатель правления Ассоциации украинского-китайского сотрудничества Игорь Литвин, ген.секретарь Международной торговой палаты Владимир Михайлов.

* Состоится совместная встреча и.о. начальника Главного управления Миндоходов в Киевской области Олега Низенко и и.о.начальника Киевской таможни Миндоходов Сергея Гилы с представителями общественных организаций и бизнеса на тему: "Презентация деятельности Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов в Киевской области"

* Круглый стол с участием руководителей Главного управления Миндоходов в Киеве Ирины Носачовой и Игоря Усика и Киевской межрегиональной таможни Геннадия Романенко с представителями общественных организаций, СМИ, бизнеса и инвесторов столицы. В рамках круглого стола будет презентовано новосозданное Министерство доходов и сборов Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Цены на бензин вырастут? Слухи и реальное положение дел на рынке нефтепродуктов». В работе примет участие замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Эффективное предпринимательское движение". На конец мая текущего года назначен Всеукраинский съезд малого и среднего бизнеса. В качестве одной из целей Съезда организаторы определили наработку путей по развитию предпринимательского движения в Украине. Каковы истинные цели политиков, стремящихся возглавить предпринимательское движение: личные политические амбиции, партийный интерес или реальное желание защитить интересы малого и среднего бизнеса (МСБ)? Могут ли представители политических партий и народные депутаты эффективно и не предвзято руководить предпринимательским движением МСБ? Кто и почему политизирует важные для предпринимателей законодательные и административные вопросы и тем самым наращивает социальную напряженность и политическое противостояние в обществе? В ходе пресс-конференции будет сделан акцент на возможных рецептах организации эффективной защиты предпринимательства и законодательного урегулирования проблемных вопросов, а также взаимодействия МСБ с местной и центральной властью для разрешения накопившихся проблем. Участники: Юрий Борщенко, председатель Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины; Вера Морозова, председатель городского объединения организаций работодателей г. Севастополь и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится дискуссия на тему: «Какие резервы имеет Украина для удержания финансовой стабильности и возобновления экономического роста?». Организатор: ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Анатолий Мярковский, первый зам.министра финансов Украин;ы Николай Удовиченко, замглавы, Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине, Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Борис Тимонькин, председатель правления "Укрсоцбанка", Игорь Митюков, председатель представительства Morgan Stanley в Украине и другие.

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