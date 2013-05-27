Янукович полетит в Казахстан на заседание Евразийского экономического совета
28-29 мая Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Астане (Казахстан).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АПУ Андрей Гончарук.
По его словам, поездка состоится по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Главной целью визита Президента в Астану является участие во встрече президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая состоится в рамках заседания высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств", - сообщил Гончарук.
По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с этим объединением и проекты транснационального характера.
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