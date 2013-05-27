Украина и Польша активизируют военно-техническое сотрудничество

Варшава. Украина и Польша намерены активизировать военно-техническое сотрудничество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня представители оборонных ведомств стран на украинско-польском форуме в Варшаве.

Заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко в своем выступлении отметил, что страны недостаточно используют существующие возможности сотрудничества, призвав предприятия ОПК перейти от разговоров к действию.

"У нас огромный научно-технический потенциал предприятий оборонного комплекса Польши и Украины. Не хватает одного - не хватает конкретики, не хватает наполнить наше сотрудничество конкретными проектами и делами", - сказал он.

"Наше задание - не подходить к этому так бюрократически, как это было раньше", - добавил Бабенко, заверив, что компании могут рассчитывать на полную поддержку оборонного ведомства в этой сфере.

Заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипак сообщил, что польские власти в 2013-2022 годах планируют потратить на модернизацию своей армии более 40 млрд долл. Он отметил, что большинство заказов будут выполнять предприятия польского оборонного комплекса, добавив, что они не смогут полностью справиться с этим заданием, что открывает возможности для компаний из Украины.

По словам Скшипака, Польша, в частности, заинтересована в модернизации техники в Украине (вертолетов Ми-8, Ми-24, самолетов Миг-29), совместном производстве военной техники для выхода на рынки третьих государств, создании новых систем навигации и радаров. Скшипак, среди прочего, пригласил украинские предприятия к участию в проекте по созданию универсальной платформы для бронетехники.

"Наше сотрудничество подтверждает, что стоить его развивать", - отметил министр.

В свою очередь представитель Министерства обороны Украины Игорь Одноралов подчеркнул, что Украина заинтересована в польском опыте реализации ряда проектов и может предложить свои разработки, которые будут интересны Польше.

Кроме того, украинские предприятия могут модернизировать польскую технику, принимать участие в разработке новых проектов и заниматься совместным производством военной техники.

Представитель организации "Польское промышленное лобби" (PLP) Павел Сорока сообщил УНИАН, что в однодневном форуме принимают участие несколько десятков компаний оборонно-промышленного комплекса из Украины и Польши.

Он отметил, что целью мероприятия было предоставить возможность польским и украинских компаниям наладить непосредственные контакты, которые должны перерасти в сотрудничество по конкретным проектам.

Форум состоялся при содействии Посольства Украины в Польше.