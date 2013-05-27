В Астане не подпишут меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС

Украина рассчитывает согласовать меморандум о предоставлении ей статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в Астану.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 27 мая, на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук.

По его словам, в ходе встречи Януковича с Президентами стран, создавших ЕврАзЭс, украинская сторона надеется согласовать Меморандум, который будет подписан в дальнейшем.

При этом Гончарук отметил, что Украина ищет такие пути сотрудничества с этой организацией, какие бы не мешали ее интеграционным процессам в Европейский Союз и работе в рамках ВТО.

“Эта работа, вы знаете, велась последние годы, а довольно активно последние месяцы - сначала была предложена формула 3 плюс 1, потом, вы знаете, существовали определенные дискуссии, некоторое невосприятие формата этого сотрудничества. Тем не менее, мы выходим, я подчеркиваю, еще не вышли - на формулу нашего сотрудничества с Таможенным союзом или с Евразийским экономическим советом... соответствующая рабочая группа, которую возглавил вице-премьер Юрий Бойко со своими партнерами с ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) наработала документ, который также будет предметом обсуждения”, - сказал Гончарук.

Гончарук надеется, что в настоящем документе будет зафиксирован статус Украины в качестве наблюдателя при Евроазиатском экономическом совете, являющемся исполнительным органом Таможенного союза, который в свою очередь с 2015 года превратится в Евразийский экономический союз.

Комментируя информацию, появившуюся в СМИ о возможных уступках Украины в переговорах об украинской ГТС, Гончарук сказал: “Эти процессы никоим образом не связаны, эти процессы двигаются параллельно”.

Как сообщал УНИАН, 28-29 мая Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Астане (Казахстан).

"Главной целью визита Президента в Астану является участие во встрече Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая состоится в рамках заседания высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств", - заметил Гончарук.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с этим объединением и проекты транснационального характера.

Сегодня, 27 мая, правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян заявил, что правительства России, Казахстана и Беларуси согласовали меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе трех стран с момента его создания - с 1 января 2015 года.

«Наш вариант меморандума согласован (с правительствами трех стран – УНИАН), иначе он бы не прошел Кабинет министров Украины. Могут быть какие-то технические отклонения, но решение остается за главами государств», - сказал Мунтиян.

По его мнению, настоящий документ должен быть подписан главами государств в Астане 29 мая, также рассматривается возможность, что будет дано поручение подписать этот меморандум непосредственно председателю Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктору Христенко и премьер-министру Украины Николаю Азарову.