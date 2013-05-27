Кожара: для отмены визового режима с ЕС необходимо изменить менталитет украинцев

Брюссель. Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара объясняет неспешность в работе над отменой визового режима с ЕС необходимостью изменить менталитет украинцев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кожара заявил сегодня в своем выступлении на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Мы не просто изменяем законы, мы изменяем менталитет людей... И здесь нам нужна помощь ЕС”, - сказал министр.

Он отметил, что принять хорошие законы еще не означает обеспечить их надлежащую реализацию на практике.

При этом Кожара подчеркнул, что помощь ЕС в этом вопросе может заключаться в организации тренингов для украинских чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и судов.

Вместе с тем министр выразил надежду, что на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” будет решен вопрос о переходе Украины ко второму этапу выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС согласовали План действий по либерализации визового режима в конце 2011 года. План предусматривает два этапа: на первом – принятие законодательных изменений, а на втором - их реализация.