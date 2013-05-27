Глава МИД: Украина готова ко всем соглашениям ТС, которые не противоречат ЕС
Брюссель. Украина готова присоединиться ко всем соглашениям Таможенного союза, которые не противоречат обязательствам страны перед ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время выступления на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.
“Наша позиция простая: мы присоединимся ко всем соглашениям Таможенного союза, которые не противоречат нашим обязательствам перед ЕС”, - сказал он.
Министр отметил, что сегодня Украина обсуждает меморандум с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана, и надеется получить статус наблюдателя.
В комментарии украинским журналистам после завершения заседания министр отметил, что главная цель - не интеграция, а недопущение дезинтеграции, прежде всего, в важных для Украины сферах, в том числе космической и авиастроении.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.
29 мая Президент Украины Виктор Янукович намерен в Астане провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС. Ожидается подписание документа по этой теме.
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