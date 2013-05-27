ТОП-10 (27 мая)

Ставицкий: пока рано говорить о допуске кого-либо к управлению ГТС

РФ, Казахстан и Беларусь согласовали меморандум о статусе наблюдателя в ЕЭС для Украины

Аграрный фонд стал публичным акционерным обществом

Стоимость ГТС станет известна после принятия закона о реформе «Нафтогаза»

Путин, Лукашенко и Назарбаев 29 мая обсудят создание Евразийского союза

В Астане не подпишут меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС

Украина через полтора месяца завершит спецрасследование по импорту фарфора

Киев занял 64 позицию в рейтинге самих популярных городов

«Энергоатом» планирует привлечь кредит на 30 млн долл.

Российский эксперт назвал условия, при которых Россия снизит цену на газ для Украины

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Ставицкий: пока рано говорить о допуске кого-либо к управлению ГТС

На сегодняшний день преждевременно говорить о возможности допуска какой-либо компании к управлению украинской газотранспортной системой.

Об этом УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, комментируя информацию о том, что «Газпром» может быть допущен к управлению украинской ГТС.

“Первый раз слышу эту информацию. У нас переговоры ведутся, но чтобы уже кого-то допустили... Это будет все публично”, - сказал Ставицкий.

Он также подчеркнул, что пока рано говорить о доле ГТС, которая может быть передана в управление какой-либо компании.

“Я думаю, что преждевременно об этом говорить. Мы эту ситуацию прорабатываем”, - сказал Ставицкий.

Отметим, сегодня в некоторых СМИ со ссылкой на источник в украинском Министерстве энергетики и угольной промышленности появилась информация о том, что Украина готова допустить "Газпром" к участию в управлении украинского газотранспортной системой (ГТС) в обмен на снижение цены на газ для страны.

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Виктора Януковича, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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РФ, Казахстан и Беларусь согласовали меморандум о статусе наблюдателя в ЕЭС для Украины

Правительства России, Казахстана и Беларуси согласовали меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе трех стран с момента его создания - с 1 января 2015 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян сказал в ходе видеомоста Москва – Астана – Киев на тему: «Евразийская интеграция. Текущая повестка дня».

«Наш вариант меморандума согласован (с правительствами трех стран – УНИАН), иначе бы он не прошел Кабинет министров Украины. Могут быть какие-то технические отклонения, но решение остается за главами государств», - сказал Мунтиян, отвечая на вопрос УНИАН, согласован ли этот меморандум с правительствами стран-членов Таможенного союза.

По его мнению, этот документ должен быть подписан главами государств в Астане 29 мая, также рассматривается возможность, что будет дано поручение подписать этот меморандум непосредственно главе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктору Христенко и премьер-министру Украины Николаю Азарову.

По словам Мунтияна, все расчеты показывают, что Украине нельзя выпасть из интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

«То есть мы планируем с 1.01.2015 года быть наблюдателем в Евразийском экономическом союзе», - сказал он.

Мунтиян подчеркнул, что, согласно меморандума, Украина будет иметь возможность принимать участие в качестве приглашенной стороны в заседаниях на уровне глав государств, глав правительств, вице-премьер-министров, а также иметь своего представителя при ЕЭК.

При этом он отметил, что в Таможенном союзе быть наблюдателем невозможно, так как в этом объединении не предусмотрен такой статус, кроме того, ТС не является полноценным экономическим объединением, поэтому речь может идти о статусе наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

По словам Мунтияна, у Украины самый большой товарооборот со странами ТС – 38% товарооборота. «Понятно, что найти другие рынки будет очень сложно», - добавил он.

Мунтиян напомнил, что Украина на сегодняшний день является наблюдателями в ЕврАзЭс, а поскольку с конца 2014 года эта организация прекращает свое существование, то Украина может выпасть «из взаимоотношений с самым крупным внешнеторговым партнером».

«И для того чтобы этого не произошло, глава государства, правительство приняли решения и подготовили проект меморандума, чтобы Украине предоставили статус, чтобы она, как наблюдатель, принимала участие в подготовке документов и решений ЕЭС», - сообщил он.

«Таможенный союз - это хорошая машина на трех колесах, до первого поворота, не хватает четвертого», - сказал Мунтиян.

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Аграрный фонд стал публичным акционерным обществом

Кабинет министров Украины постановил создать публичное акционерное общество «Аграрный фонд» и сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.

Такое решение закреплено постановлением Кабмина № 364 от 22 апреля 2013 года.

До этого Аграрный фонд был бюджетной организацией, осуществляющей некоммерческую деятельность.

При этом правительство утвердило осуществление закрытого (частного) размещения первого выпуска простых именных акций Аграрного фонда в количестве 50 тыс. штук номинальной стоимостью 100 тыс. грн каждая.

Для формирования капитала ПАО «Аграрный фонд» Кабмин поручил Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 5 млрд грн со сроком обращения 5 лет и процентной ставкой на уровне не выше 14,3% годовых и внести их от имени государства в оплату акций первичной эмиссии общества.

Корпоративными правами фонда, согласно постановлению, будет управлять Министерство аграрной политики и продовольствия.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод уже заявлял о намерении в рамках Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг. создать на базе Аграрного фонда ПАО «Агрофинфонд».

Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе. Кроме того, Аграрный фонд проводит форвардные закупки зерна урожая 2013 года.

В марте 2013 года Аграрный фонд завершил прием заявок от сельхозпроизводителей на заключение форвардных контрактов на поставку зерна урожая 2013 года, закупив суммарно 1,1 млн тонн зерновых.

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Стоимость ГТС станет известна после принятия закона о реформе «Нафтогаза»

Компания Baker Tilly провела оценку ГТС, но ее результат будет озвучен после принятия закона о реформировании НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Цифра есть. Закон примем и потом озвучим», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту №2937 от 26 апреля 2013 года, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности, о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур

Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

В марте 2012 года компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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Путин, Лукашенко и Назарбаев 29 мая обсудят создание Евразийского союза

В среду, 29 мая, в Астане (Казахстан) Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудят создание Евразийского экономического союза трех стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента РФ, главы трех государств примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета – высшего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана.

«В ходе заседания первостепенное внимание будет уделено дальнейшему развитию интеграционного взаимодействия и созданию к 1 января 2015 года Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении.

Президенты России, Беларуси и Казахстана обсудят ход выполнения поручений по обеспечению функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. Будет дана оценка ведущейся работе по кодификации международных договоров, составляющих правовую базу указанных интеграционных объединений.

Кроме того, сообщается, что 28 мая в Бишкеке Путин примет участие в неформальной встрече глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Ожидается, что в ходе переговоров президенты России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обсудят актуальные международные и региональные проблемы, а также вопросы дальнейшего союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ. На полях неформального саммита ожидается также ряд двусторонних встреч.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Астане Президент Украины Виктор Янукович намерен провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. Ожидается подписание документа по этому вопросу. Однако официальной информации о том, какой именно документ может быть подписан, нет.

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В Астане не подпишут меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС

Украина рассчитывает согласовать меморандум о предоставлении ей статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в Астану.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 27 мая, на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук.

По его словам, в ходе встречи Януковича с Президентами стран, создавших ЕврАзЭс, украинская сторона надеется согласовать Меморандум, который будет подписан в дальнейшем.

При этом Гончарук отметил, что Украина ищет такие пути сотрудничества с этой организацией, какие бы не мешали ее интеграционным процессам в Европейский Союз и работе в рамках ВТО.

“Эта работа, вы знаете, велась последние годы, а довольно активно последние месяцы - сначала была предложена формула 3 плюс 1, потом, вы знаете, существовали определенные дискуссии, некоторое невосприятие формата этого сотрудничества. Тем не менее, мы выходим, я подчеркиваю, еще не вышли - на формулу нашего сотрудничества с Таможенным союзом или с Евразийским экономическим советом... соответствующая рабочая группа, которую возглавил вице-премьер Юрий Бойко со своими партнерами с ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) наработала документ, который также будет предметом обсуждения”, - сказал Гончарук.

Гончарук надеется, что в настоящем документе будет зафиксирован статус Украины в качестве наблюдателя при Евроазиатском экономическом совете, являющемся исполнительным органом Таможенного союза, который в свою очередь с 2015 года превратится в Евразийский экономический союз.

Комментируя информацию, появившуюся в СМИ о возможных уступках Украины в переговорах об украинской ГТС, Гончарук сказал: “Эти процессы никоим образом не связаны, эти процессы двигаются параллельно”.

Как сообщал УНИАН, 28-29 мая Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Астане (Казахстан).

"Главной целью визита Президента в Астану является участие во встрече Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая состоится в рамках заседания высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств", - заметил Гончарук.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с этим объединением и проекты транснационального характера.

Сегодня, 27 мая, правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян заявил, что правительства России, Казахстана и Беларуси согласовали меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе трех стран с момента его создания - с 1 января 2015 года.

«Наш вариант меморандума согласован (с правительствами трех стран – УНИАН), иначе он бы не прошел Кабинет министров Украины. Могут быть какие-то технические отклонения, но решение остается за главами государств», - сказал Мунтиян.

По его мнению, настоящий документ должен быть подписан главами государств в Астане 29 мая, также рассматривается возможность, что будет дано поручение подписать этот меморандум непосредственно председателю Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктору Христенко и премьер-министру Украины Николаю Азарову.

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Украина через полтора месяца завершит спецрасследование по импорту фарфора

Межведомственная комиссия по международной торговле через полтора месяца завершит специальное расследование относительно импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

“Я думаю, что через полтора месяца мы, наверное, уже будем выходить на конкретные решения”, - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле в середине мая приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Решение было принято по результатам рассмотрения заявления отечественных производителей фарфоровой продукции ООО «Дружковский фарфоровый завод», ПАО «Сумской фарфоровый завод», ООО «Коралл» Довбышский фарфоровый завод» и информации Минэкономразвити.

С сентября 2012 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит специальное защитное расследование по поводу предполагаемого демпинга на рынке фарфоровой посуды в странах Таможенного союза, в том числе относительно товаров из Украины.

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Киев занял 64 позицию в рейтинге самих популярных городов

Киев занял 64 позицию в мире и 21 место - среди европейских городов по результатам ежегодного исследования «Глобальный индекс городов» компании MasterCard.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании MasterCard.

По оценкам исследователей компании, в 2013 году столицу Украины посетят 1 660 562 иностранных путешественников, при этом в среднем за один визит в 2013 году туристы в столице тратят около 1,686 тыс. долл.

Также сообщается, что самым популярным городом в мире в этом году признан Бангкок, а помимо него в первую пятерку городов с самым большим количеством иностранных посетителей в 2013 году вошли Лондон, Париж, Сингапур и Нью-Йорк.

«С ростом Азиатско-Тихоокеанского региона показатели текущего года отражают перераспределение, которое происходит на планете в значительной степени из-за роста развивающихся рынков. Этот переход усиливают электронные платежи, которые позволяют большему количеству людей из большего числа мест, чем когда-либо прежде, участвовать в глобальной экономике», - цитирует пресс-служба компании президента по международным рынкам MasterCard Worldwide Энн Кэрнс.

Справка УНИАН. Глобальный индекс городов MasterCard оценивает города по количеству иностранных посетителей и объемам их расходов во время пребывания в этих городах и дает прогнозируемые показатели на год. Рейтинг и сопроводительные отчеты не основываются на объемах данных или транзакциях MasterCard.

MasterCard – международная финансовая компания, которая специализируется на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, объединяющей более 20 тысяч финансовых учреждений в более чем 210 странах и территориях. По итогам 2012 года количество карт MasterCard и Maestro в мире выросло на 8% - до 1,9 млрд карт, при этом число транзакций с использованием платежных карт выросло на 20%.

На рынке Украины компания работает с 2006 года. Участниками платежной системы MasterCard являются более 100 банков страны. 90% существующего рынка эквайринга в Украине обслуживает система MasterCard PayPass. MasterCard входит в перечень международных платежных систем, признанных Национальным банком Украины как соответствующие требованиям к деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем.

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«Энергоатом» планирует привлечь кредит на 30 млн долл.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь кредитную линию на сумму 30 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь кредитную линию сроком на один год.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендерах и раскрытие предложений – 27 июня 2013 года.

Целевое назначение планируемых к привлечению кредитных ресурсов в тендерной документации не указано.

Как ранее сообщал УНИАН, чистый убыток «Энергоатома» по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год компания завершила с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.

По состоянию на 31 декабря 2012 года долгосрочные обязательства “Энергоатома” выросли до 27,597 млрд грн с 7,437 млрд грн по состоянию на начало 2012 года. Текущие обязательства компании на конец 2012 года составляли 7,394 млрд грн, что на 5,3% больше, чем на 31 декабря 2011 года.

Себестоимость реализуемой продукции за 2012 год увеличилась по сравнению с 2011 годом до 18,252 млрд грн с 11,596 млрд грн.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Российский эксперт назвал условия, при которых Россия снизит цену на газ для Украины

Москва. Условием для снижения цены на газ для Украины является не только создание газового консорциума, но и вступление в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в ходе видеомоста Москва – Астана – Киев на тему: «Евразийская интеграция. Текущая повестка дня».

«Я так понял, что совместное владение ГТС Украины является необходимым, но недостаточным условием для снижения цен на газ. Президент России считает, что достаточным условием является еще и полноценное вступление Украины в Таможенный союз. История нас рассудит, правильно ли я понял нашего (российского) президента или нет», - сказал Жарихин, комментируя переговоры президентов Украины и России вчера в Сочи.

Эксперт считает, что это «видимо» позиция президента России.

«У нас разные башни (Кремля) – есть мнение башни, которое выражает наш посол, что для снижения цены создание консорциума достаточно, но, насколько я понял, Путин считает, что этого недостаточно».

«По идее, они должны были объявить: организуем консорциум и снижаем цены, иначе - зачем было ездить. Раз не объявили об этом, значит, Путин считает, что недостаточно консорциума для снижения цены», - сказал Жарихин.

Он подчеркнул, что интерес к Украине будет с обеих сторон – со стороны Евросоюза и Таможенного союза - только до того момента, пока Киев не примет определенное решение.

По его словам, после принятия определенного решения в Киеве интерес будет только с одной стороны, а с другой отношения усложняться со всеми вытекающими последствиями.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Сочи прошли переговоры Президента Украины Виктора Януковича и Президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что президенты обсуждали состояние двусторонних украинско-российских отношений, а также вопрос многостороннего сотрудничества, в частности, в рамках подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 28-29 мая в 2013 г. в Астане (Казахстан). О чем договорились президенты, на данный момент информации нет.

УНИАН