Ефремов считает, что украинцам пока не объяснили преимущества Таможенного союза

Гражданам Украины пока внятно не объяснили преимущества от возможного участия страны в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, считает лидер парламентской фракции правящей Партии регионов Александр Ефремов.

"Если будет сформировано мнение в обществе, что вступление в ТС будет способствовать улучшению жизни граждан Украины, то проблем особых не будет с этим вопросом. Но, к сожалению, сейчас многие, мягко говоря, не совсем положительно оценивают действия руководства нашего государства, если они направлены на более тесное сближение с РФ", - сказал Ефремов в интервью РИА «Новости».

По его мнению, неоднозначное отношение украинских граждан по поводу участия Украины в ТС может быть связано с недостаточным уровнем информирования общественности об объединении как внутри государства, так и со стороны Российской Федерации.

"Возможно, те сигналы, которые идут сегодня от стран-участниц Таможенного союза, в большинстве своем носят отрицательный характер", - добавил Ефремов. Он также подчеркнул, что предоставление Украине статуса наблюдателя в ТС пойдет на пользу не только украинской стороне, но и участникам союза.

При этом РИА «Новости» отмечает, что Украина рассчитывает получить статус наблюдателя в ТС, чтобы сохранить существующий объем товарооборота с Россией, Беларусью и Казахстаном, а также оценить плюсы и минусы возможного членства в объединении. Ранее предполагалось, что документы о предоставлении Украине такого статуса будут подписаны во время визита Президента Виктора Януковича в Астану 28-29 мая. Однако накануне визита руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук сообщил, что документы подписаны не будут и Киев рассчитывает лишь согласовать окончательный вариант соответствующего меморандума. По его словам, документ будет подписан вскоре после визита Януковича в Астану.

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