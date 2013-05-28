Анонс на 29 мая

* Состоится SAP Форум-2013 - одно из крупнейших бизнес-событий года, объединяющее топ-менеджмент коммерческих банков и компаний по всем основным отраслям бизнеса в Украине.

* 10-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Чиновники уничтожают известные украинские тепличные хозяйства и отбирают земельные паи работников». Речь пойдет о ситуации на ГП НИП «Агрокомбинат «Пуща-Водица», где в последние годы проводится принудительное сокращение и увольнение работников, а также полное уничтожение тепличного хозяйства. Чиновники пообещали каждому работнику в качестве компенсации, предоставить земельные участки, однако эти обещания не выполняются, а земли предприятий получают посторонние лица близкие к высокопоставленным чиновникам страны. В защиту своих прав тысячи уволенных работников и их семьи объявят основные требования к власти, обнародуют открытое Обращение к первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову, а сразу после окончания пресс-конференции выйдут на акцию протеста под КМУ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 063 591 24 39.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра социальной политики Натальи Королевской, министра образования и науки Дмитрия Табачника.

* Состоится совместная пресс-конференция крупнейшего энергетического холдинга Украины – компании ДТЭК и НПК «Горные машины» – лидера в производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, посвященная подписанию соглашения о Стратегическом альянсе. Участники пресс-конференции: гендиректор НПК «Горные машины» Евгений Ромащин; директор по маркетингу и продажам НПК «Горные машины» Игорь Фоменко; исполнительный директор ДТЭК Юрий Рыженков.

* В Киеве последователи Гая Фокса проведут пикет против застройки днепровских склонов. На Арсенальной площади начнется акция Движения Гая Фокса «Спасибо тебе, Петя, за дом!». От ст.м. «Арсенальная» участники акции направятся к скандальному, незаконно возведенному дому по ул. Грушевского, 9-а. Именно с этого сооружения, которое превысило по высоте Лавру, началась, калечащая живописную панораму города, застройка киевских холмов. Кроме того, дому грозит смещение, существует опасность, что он все-таки упадет. Активисты Движения пройдут с метро «Арсенальная» до улицы Грушевского маршем, - с флагами, в масках и черных плащах. Телефон: (068) 789-89-07.

* Пресс-конференция на тему: «Украина - наблюдатель в ТС? «Плюсы» и «минусы» статуса». Участники: финансовый эксперт Виктор Суслов; замминистра иностранных дел Украины (2009-2010 гг), замгендиректора Центра Разумкова Валерий Чалый.

* Пресс-конференция на тему: "Кражи из банкоматов - наиболее распространенный вид преступления против объектов банковской сферы". В работе примет участие Светлана Павловская - начальник отдела Департамента Государственной службы охраны МВД Украины ("Укринформ", ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

* Пресс-конференция на тему: «Акцизы на бензин и другие нефтепродукты: когда и какого подорожания ожидать?». Участники: Леонид Косянчук, президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины»; Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центр Разумкова.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Посевная-2013: будут ли украинцы с продовольствием?». На мероприятии специалисты подведут итоги нынешних весенне-полевых работ, дадут прогноз на будущий урожай и сообщат, будут ли украинцы обеспечены продовольствием. Особое внимание эксперты уделят ситуации вокруг сахарной и крупяной отраслей. Так, они обсудят вопрос уменьшения посевных площадей под сахарную свеклу и гречиху, влияние этого на рыночное предложение, а также предложат свои варианты решения проблемы перепроизводства сахара и гречки. Участники: президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса, ген.директор Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" Николай Ярчук, аналитик аграрных рынков Руслан Швец (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 093-725-17-38.

* Круглый стол на тему: «Новые технологии в АПК». Организаторы: Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer и аграрная компания Harmelia. Вопросы: Новые технологии растениеводства и обработки земли; Новые технологии в молочном животноводстве, технологии трансплантации эмбрионов; Технологии хранения сельхозпродукции и др.. Приглашены: Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Жан-Жак Эрве, советник Правления ПАТ «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole), Владимир Лапа, ген.директор УКАБ; Роман Сластен, эксперт УКАБ; Андрей Кошиль, президент Ассоциации «Земельный союз Украины»; Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера и другие.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок молока: уничтожить приказано выжить". Организатор: Американская торговая палата в Украине. Участники: председатель правления Национальной ассоциации молочников Украины "Укрмолпром" Василий Бондаренко; президент Ассоциации производителей молока Украины Андрей Дикун, директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, Danone Сергей Мовчан.

* Состоится презентация Второго Годового отчета о состоянии развития благотворительности в Украине. Отчет подготовлен на основе экспертного опроса «Благотворительность в Украине - 2012», проведенного Ассоциацией благотворителей Украины совместно с ИАЦ «Общественное пространство».

* В Одессе под председательством министра инфраструктуры Украины Владимира Козака состоится встреча министров транспорта стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества. В программе мероприятия: открытие 12-й международной выставки «Интер-Транспорт» в Выставочном комплексе Одесского морского порта, проведение Форума, посвященного 10-летию работы поезда «Викинг»; встреча министров транспорта стран - участниц ОЧЭС, в рамках которой будут обсуждаться перспективы развития интермодальных перевозок в регионе чэс. открытие выставки «Интер-транспорт» и Форума состоится в 11:00 (ул. Приморская, 6). Встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС пройдет в отеле «Бристоль».

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