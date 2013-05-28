Гослекслужба предлагает не предупреждать аптеки о проверках

Председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей Соловьев выступает за отмену предупреждения аптечных учрежений о проверках.

Как передает кореспондент УНИАН, по мнению Соловьева, в Украине остро стоит вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство, а именно – нужно убрать такое понятие как «предупреждение аптечного учреждения за 10 дней о предстоящей проверке».

«Такая практика действует в странах Европейского Союза. И в соответствии с этой практикой аптечное учреждение должно каждый день быть готовым к проверке со стороны государственного контроля. Норма действующего законодательства предусматривает предупреждение аптечных учреждений о будущей проверке за 10 дней до проведения этой проверки. Все понимают, что за 10 дней можно привести в соответствие с действующими лицензионными условиями, убрать с прилавков некачественные лкарства и быть полностью, во всеоружии готовым к проверке», - отметил Соловьев.

Он сообщил, что за прошлый год было выявлено и утилизировано полтора миллиона некачественных лекарственных средств на сумму 55 млн грн.

«Совместно с правоохранительными органами была проведена работа в отношении выявления фальцифированных лекарственных средств. Что особенно важно, это касалось источников поступления фальсифицированных средств в легальную аптечную сеть», - сказал Соловьев.