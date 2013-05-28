ТОП-10 (28 мая)

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины продолжает снижаться

Просроченная задолженность по кредитам банков за 4 месяца выросла на 5,2%

S&P снизит рейтинг Украины в ближайшие 12 месяцев с вероятностью 30%

Украина заняла 47-е место в мире по размеру золотого запаса

Большинство граждан Украины против передачи ГТС в управление или аренду – опрос

S&P прогнозирует рост ВВП Украины при оптимистичном сценарии на 1%

Минфин привлек в госбюджет 1,354 млрд грн и 441,314 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 28 мая

Украина может продлить действие пошлин на импорт аммиачной селитры из России

Киев примет антидемпинговые меры к медицинской стеклотаре из РФ

"Богдан" планирует начать выпуск китайских легковых авто JAC

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины продолжает снижаться

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в апреле сократилась на 0,4 п.п. - до 37,9% с 38,3% в 1 квартале.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,6 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом не изменилось, и на 1 мая текущего года составило 53 банка из 177 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100% иностранным капиталом – 22.

Как сообщается, совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в январе-апреле 2013 года снизился на 0,9% – до 176,799 млрд грн. В то же время, регулятивный капитал банков вырос на 2,6% – до 183,539 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе в 2012 году сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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Просроченная задолженность по кредитам банков за 4 месяца выросла на 5,2%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-апреле 2013 года вырос на 5,2%, или 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (в апреле – снизился на 0,01%), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-апреле текущего года выросла на 0,4 п.п. - до 9,3% (в апреле – сократилась на 0,03 п.п.). Банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,8%, или 6,216 млрд грн, - до 821,545 млрд грн. Рост объемов предоставленных банками кредитов произошел в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 2,1%, или 12,602 млрд грн, - до 621,804 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц выросли на 0,9%, до 163,193 млрд грн. За указанный период банки снизили объемы долгосрочных кредитов на 0,2% - до 393,652 млрд грн.

Также сообщается, что январе-апреле банки увеличили вложения в ценные бумаги на 31,8%, или на 30,617 млрд грн, - до 126,957 млрд грн. Объемы резервов под активные операции сократились на 2,9%, или на 4,091 млрд грн, - до 137,228 млрд грн. Обязательства банков выросли на 3,0%, или на 28,364 млрд грн, - до 986,236 млрд грн, в том числе средства юридических лиц выросли на 2,9%, или на 5,933 млрд грн, - до 208,483 млрд грн (из них срочные – 91,677 млрд грн), средства физлиц - на 8,1%, или на 29,372 млрд грн, - до 393,375 млрд грн (из них срочные – 310,934 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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S&P снизит рейтинг Украины в ближайшие 12 месяцев с вероятностью 30%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизит суверенный рейтинг Украины в ближайшие 12 месяцев с вероятностью 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор по направлению «Суверенные рейтинги» Standard & Poor’s Тревор Куллинан в ходе

конференции «Украинский долговой рынок: проблемы и перспективы развития», организованной агентством.

По словам Куллинана, агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины на уровне "В/В" с негативным прогнозом. «По Украине мы оставляем негативный прогноз, и есть высокая вероятность, что в ближайшие 12 месяцев мы пересмотрим рейтинг Украины, и с 30-процентной вероятностью рейтинг будет понижен», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины на уровне "B/B" с негативным прогнозом. По мнению агентства, рейтинги Украины сдерживаются политической неопределенностью и проблемами финансового сектора.

Также агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaA-». По мнению аналитиков S&P, стратегия правительства, направленная на обеспечение финансирования в иностранной валюте, которое необходимо для покрытия растущих потребностей во внешнем финансировании в среднесрочной перспективе, по-прежнему зависит от благоприятной в настоящее время конъюнктуры на рынках капитала.

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Украина заняла 47-е место в мире по размеру золотого запаса

Украина заняла 47-е место среди стран мира по размеру золотого запаса, объем золота в золотовалютных резервах Национального банка Украины на 1 мая увеличился примерно до 36,1 тонны.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Национального банка Украины, об этом заявила заместитель главы НБУ Вера Рычаковская.

“Одним из путей пополнения золотовалютных резервов является покупка у населения банковских и драгоценных металлов через территориальные управления Национального банка», - отметила она.

По словам Рычаковской, согласно изменениям к Налоговому кодексу Украины, принятым в 2012 году, покупка Нацбанком банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без удержания подоходного налога. Благодаря этому в 2012 году поступления золота в Нацбанк выросли в 28 раз по сравнению с 2011 годом, а серебра – в 12 раз.

Также сообщается, что территориальные управления НБУ оснащены современными измерительными приборами и оборудованием и прием ценностей осуществляется не зависимо от их массы и стоимости по конкурентным закупочным ценам.

“Приобретенные у населения банковские и драгоценные металлы зачисляются в золотовалютные резервы”, – сообщила замглавы НБУ.

Также пресс-служба отмечает, что обеспечение накопления и хранения золотовалютных резервов и проведение операций с банковскими металлами являются одной из функций НБУ в соответствии с законом о Национальном банке Украины.

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Большинство граждан Украины против передачи ГТС в управление или аренду – опрос

Подавляющее большинство населения Украины (59,9%) считают, что украинская газотранспортная система должна оставаться в государственной собственности и управление ею должно осуществляться только украинской стороной. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центра Разумкова со ссылкой на итоги опроса общественного мнения, проведенного с 12 по 16 апреля 2013 года.

Согласно сообщению, граждане Украины отвечали на вопрос, каким образом лучше поступить, если Россия пообещает за передачу ей украинской газотранспортной системы (ГТС) снизить цену на газ.

«15,2% опрошенных склоняются к мнению, что украинскую газотранспортную систему следует передать в управление консорциума, в который входили бы представители России, Украины и ЕС. Еще меньше респондентов - 12,3% - считают, что украинскую газотранспортную систему можно передать в управление или в аренду России в обмен на скидку на газ. И только 2,7% опрошенных убеждены, что ГТС следует приватизировать и государство не должно вмешиваться в ее деятельность», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что всего было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 3 мая 2013 года, после круглого стола в Брюсселе относительно развития газового рынка Украины, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сообщил, что он надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал европейским партнерам обеспечить прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы.

Накануне круглого стола в Брюсселе Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предполагается разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур, а также передачу в аренду газотранспортной системы Украины.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС.

В то же время Украина пока не ответила на главный вопрос – каким может быть формат будущего газового консорциума: двусторонним между Украиной и Россией или трехсторонним, с привлечением Евросоюза, однако постоянно настаивает на евроинтеграции.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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S&P прогнозирует рост ВВП Украины при оптимистичном сценарии на 1%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в 2013 году при оптимистичном сценарии прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 1,0%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по направлению «Суверенные рейтинги» Standard & Poor’s Тревор Куллинан в ходе конференции о перспективах развития украинского долгового рынка.

«Финансовые проблемы будут продолжаться. Будет сложно Украине получить финансовую поддержку. В этом наша обеспокоенность. Экономика может продолжить снижаться, что может повлиять на Украину», - сказал Куллинан.

По его словам, при неблагоприятном развитии ситуации рост ВВП Украины может составить в текущем году не выше 0,5%.

Напомним, опрошенные в мае агентством УНИАН ведущие экономические эксперты сообщили, что ожидают роста валового внутреннего продукта страны по итогам 2013 года на уровне не более 1,5%.

Справка УНИАН. ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года). При этом по сравнению с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Реальный ВВП в 2012 году вырос на 0,2% и составил 1,409 трлн грн.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Вместе с тем, Международный валютный фонд прогнозирует нулевой рост ВВП.

В мае текущего года международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 1,1%, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал снижение ВВП на 0,5%.

В апреле Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 1,0% с 3,5%.

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Минфин привлек в госбюджет 1,354 млрд грн и 441,314 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 28 мая

Министерство финансов Украины во вторник, 28 мая, привлекло в государственный бюджет 1,354 млрд грн и 441,314 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 1,344 млрд грн по всем трем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,25% и 10,254 млн грн по всем двум поданным заявкам на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,30%.

Также Минфин привлек 95,036 млн долл. по всем десяти поданным заявкам на приобретение 2-летних госбумаг с доходностью 7,75%; 20,755 млн долл. по всем двум поданным заявкам на приобретение 3-летних госбумаг с доходностью 8%; 325,523 млн долл. по трем из четырех поданных заявок на приобретение 4-летних госбумаг с доходностью 7,45%.

Как сообщается, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины по курсу Национального банка составил 4,881млрд грн., при этом размер государственного долга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 7 мая Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет, 14 мая Минфин привлек 553 млн грн, 21 мая - 1,341 млрд грн и 165,859 млн долл.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 28 мая 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 219,112 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 78,956 млрд грн, нерезидентов - 5,175 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Украина может продлить действие пошлин на импорт аммиачной селитры из России

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о пересмотре антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из Российской Федерации в связи с окончанием срока их применения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 24 мая по результатам рассмотрения требований отечественных предприятий "Азот", "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" и "Концерн Стирол".

“По мнению комиссии, требование украинских предприятий содержало достаточно обоснованной информации, чтобы сделать вывод, что в случае прекращения действия антидемпинговых мер продолжится импорт в Украину нитрата аммония из РФ по демпинговым ценам, что причинит вред национальному товаропроизводителю”, - говорится в сообщении Минэкономразвития.

На основании анализа и проверки информации, полученной в рамках проведения пересмотра, отмечают в министерстве, будет определено, будут ли антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину аммиачной селитры из РФ продлены или отменены.

Напомним, что антидемпинговые меры относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации применяются 5 лет и срок их действия истекает 28 июня 2013 г.

Справка УНИАН. Межведомственная комиссия по международной торговле, которую возглавляет министр экономического развития и торговли, является органом, который осуществляет оперативное государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине в соответствии с законодательством; принимает решение о возбуждении и проведении антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований и применении соответственно антидемпинговых, компенсационных или специальных мер; принимает решение о применении мер в ответ на дискриминационные или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок в пределах компетенции, определенной законами Украины.

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Киев примет антидемпинговые меры к медицинской стеклотаре из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении на пять лет окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стеклянной тары медицинского назначения емкостью до 0,15 л происхождением из Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 24 мая по результатам проведения антидемпингового расследования, инициированного национальным товаропроизводителем ОАО "Марьяновский стеклозавод".

По информации пресс-службы, результаты расследования показали, что некоторые российские предприятия экспортировали в Украину тару медицинского назначения по демпинговым ценам, что причиняло вред национальному товаропроизводителю.

"Применение антидемпинговых мер положительно повлияет на улучшение финансово-экономического состояния отечественного товаропроизводителя, приведет к наращиванию объемов производства и продажи продукции на внутреннем рынке Украины. Также это позволит увеличить размеры внутреннего инвестирования в модернизацию производства с целью повышения качества и конкурентоспособности реализуемой продукции", - отмечают в Мнэкономразвития.

Решение Межведомственной комиссии вступает в силу через 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о нем в газете «Урядовый курьер».

Справка УНИАН. Межведомственная комиссия по международной торговле, которую возглавляет министр экономического развития и торговли, является органом, который осуществляет оперативное государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине в соответствии с законодательством; принимает решение о возбуждении и проведении антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований и применении соответственно антидемпинговых, компенсационных или специальных мер; принимает решение о применении мер в ответ на дискриминационные или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок в пределах компетенции, определенной законами Украины.

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"Богдан" планирует начать выпуск китайских легковых авто JAC

Один из ведущих автопроизводителей Украины - корпорация "Богдан" планирует в ноябре 2013 года в рамках сотрудничества с китайской компанией China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd начать полномасштабное производство двух моделей легковых автомобилей JAC. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

"Китайская компания с целью выхода на украинский рынок выбрала корпорацию "Богдан" в качестве партнера", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, до конца 2013 года "Богдан" планирует выпустить около 200 автомобилей JAC. При этом в следующем году объемы производства вырастут в несколько раз.

В пресс-службе также сообщили, что в ноябре текущего года завод в Черкассах выпустит первые автомобили J5 - седан С-класса. Кроме того, в декабре на производство будет поставлен кроссовер SUV-Compact-S5.

"Шаги государства по защите отрасли путем ограничений импорта готовых автомобилей уже приносят первые положительные результаты. JAC приходит в Украину не с готовым продуктом, а будет производиться здесь, что позволит нам загрузить мощности, создать новые рабочие места и увеличить поступления в бюджет и социальные фонды", - цитирует пресс-служба слова президента корпорации Олега Свинарчука. Он отметил, что привлечение партнера для лицензионного контракта на производство автомобилей в Украине стало возможным благодаря действиям правительства по защите отечественного автопроизводителя.

Как сообщал УНИАН, компания «Богдан-Авто Холдинг», один из крупнейших ритейлеров украинского автомобильного рынка, входящий в корпорацию "Богдан", в январе-марте текущего года увеличила продажи автомобилей разных брендов на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 2 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Корпорация "Богдан" по итогам 2012 года снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом до 13 455 единиц.

УНИАН