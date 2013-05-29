В Евросоюзе рассказали, зачем им ассоциации с восточными партнерами

Брюссель. Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и восточными партнерами могут привести к прорыву в трансформации постсоветского пространства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле 28 мая на сессии Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ (ЕС – страны “Восточного партнерства”).

“Если мы сможем подписать одно из этих соглашений об ассоциации и парафировать другие, впервые мы сделаем значительный прыжок в реальной трансформации этого постсоветского пространства, и не знаю, согласитесь ли вы с тем, что это станет изменением игры”, - обратился комиссар к членам Ассамблеи.

Он подчеркнул, что на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” ЕС хотел бы подписать и парафировать соглашения об ассоциации, которых никогда не подписывал со своими партнерами. Эти соглашения, по словам Фюле, станут настоящим инструментом политической ассоциации и экономической интеграции.

Как сообщал УНИАН, ЕС на саммите “Восточного партнерства” в конце ноября в Вильнюсе надеется подписать соглашение об ассоциации с Украиной, а также парафировать такие же соглашения с Молдовой, Грузией и Арменией.